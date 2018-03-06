الشراردة: القبض على مورط في قضايا سرقة سيارات و تهريبها

مكتب القيروان – الشروق اون لاين – ايمن المحرزي:

في إطار البحث والتّحرّي حول عمليّات سرقة عدد من السّيارات وتهريبها إلى الجزائر، تمكنت يوم 04 مارس 2018 الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بالقرجاني بعد نصب كمين محكم بجهة الشّراردة ولاية القيروان من القبض على شخص محلّ 09 مناشير تفتيش مورّط في سرقة السّيارات وتهريبها إلى الجزائر. و باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه والأبحاث متواصلة.