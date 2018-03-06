قفصة: جلسة عمل لتأمين المبيتات بالمؤسسات التربوية

مكتب قفصة- الشروق أون لاين- عبد الملك زعلاني: انعقدت بولاية قفصة جلسة عمل اشرف عليها السيد نوفل النومي المعتمد الاول خصصت للنظر في سبل تأمين مبيتات التلامذة بالمؤسسات التربوية وذلك بحضور المندوب الجهوي للتربية السيد عبد العزيز عو ومسؤولين من السلط الأمنية و رؤساء وحدات ديوان الخدمات المدرسية و تأتي هذه الجلسة على خلفية الحريق الذي تم تسجيله مؤخرا بمبيت الذكور بمعهد حي الشباب و الوقوف على بعض الثغرات و النواقص في تأمين المبيت وقد انتهت الجلسة الى الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من مختلف الأطراف المتدخلة مهمتها القيام بزيارات ميدانية لتفقد المبيتات و القيام بجرد في النواقص واتخاذ الاجراءات اللازمة .