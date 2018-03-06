قفصة: جلسة عمل لتأمين المبيتات بالمؤسسات التربوية

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مكتب قفصة- الشروق أون لاين- عبد الملك زعلاني: انعقدت بولاية قفصة جلسة عمل اشرف عليها السيد نوفل النومي المعتمد الاول خصصت للنظر في سبل تأمين مبيتات التلامذة بالمؤسسات التربوية وذلك بحضور المندوب الجهوي للتربية السيد عبد العزيز عو ومسؤولين من السلط الأمنية و رؤساء وحدات ديوان الخدمات المدرسية و تأتي هذه الجلسة على خلفية الحريق الذي تم تسجيله مؤخرا بمبيت الذكور بمعهد حي الشباب و الوقوف على بعض الثغرات و النواقص في تأمين المبيت وقد انتهت الجلسة الى الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من مختلف الأطراف المتدخلة مهمتها القيام بزيارات ميدانية لتفقد المبيتات و القيام بجرد في النواقص واتخاذ الاجراءات اللازمة .
مكتب قفصة- الشروق أون لاين- عبد الملك زعلاني: انعقدت بولاية قفصة جلسة عمل اشرف عليها السيد نوفل النومي المعتمد الاول خصصت للنظر في سبل تأمين مبيتات التلامذة بالمؤسسات التربوية وذلك بحضور المندوب الجهوي للتربية السيد عبد العزيز عو ومسؤولين من السلط الأمنية و رؤساء وحدات ديوان الخدمات المدرسية و تأتي هذه الجلسة على خلفية الحريق الذي تم تسجيله مؤخرا بمبيت الذكور بمعهد حي الشباب و الوقوف على بعض الثغرات و النواقص في تأمين المبيت وقد انتهت الجلسة الى الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من مختلف الأطراف المتدخلة مهمتها القيام بزيارات ميدانية لتفقد المبيتات و القيام بجرد في النواقص واتخاذ الاجراءات اللازمة .
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
-
18:25امن البلاد والانتخابات وانتاج الفسفاط اهم محاور اجتماع مجلس الامن القومي
06 مارس 2018