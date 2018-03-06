قفصة: عودة نشاط شركة الفسفاط بالمظيلة بعد توقّف دام شهرا ونصف

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استأنفت شركة فسفاط قفصة، أمس الاثنين، نشاطها في معتمدية المظيلة بقفصة بصفة كلّية في مقطعي استخراج الفسفاط ووحدات إنتاجه الثلاث بعد توقّف دام حوالي شهر ونصف، حسب ما أكّدته، اليوم الثلاثاء، مديرة إدارة متابعة الاستغلال بهذه الشركة، ناجية ديناري، لمراسلة (وات) بالجهة.
وأوضحت المسؤولة أن العمل قد استؤنف بمقطعي المزيندة والجلابية لاستخراج الفسفاط الخام وكذلك بمغاسل إنتاج الفسفاط التجاري الثلاثة التابعة لإقليم شركة فسفاط قفصة بمعتمدية المظيلة بعد حوالي شهر ونصف من التوقّف التامّ عن النشاط.
وأضافت أنّه تم أيضا استئناف عمليات استخراج الفسفاط وإنتاجه في إنتظار بداية إرساله إلى حرفاء الشركة وهم بالخصوص معامل المجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة وقابس والشركة التونسية الهندية لصنع الاسمدة بالصخيرة.
وكان نشاط شركة فسفاط قفصة قد توقّف بالكامل منذ 20 جانفي الماضي بالمظيلة وفي بقية المعتمديات المنجمية وهي المتلوي، وام العرائس، والرديف بسبب اعتصامات بمواقع استخراج الفسفاط ووحدات إنتاجه ومسالك نقله سواء عن طريق القطارات أو الشاحنات، والتي ينفّذها محتجون ضد نتائج مناظرة أنجزتها شركة فسفاط قفصة لانتداب 1700 عون تنفيذ.
وأكد أحد المعتصمين بالمظيلة، في تصريح لمراسلة (وات)، أن المعتصمين بهذه المنطقة قرّروا أمس الاثنين تعليق اعتصاماتهم لمدّة أسبوع لفسح المجال للحوار حول مطالبهم في التشغيل.
من جهة أخرى، أفاد المدير الجهوي لمعمل المجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة، مصطفى مراد، مراسلة (وات) بأنّ عمليات تزويد المعمل بمادّة الفسفاط لا تزال متوقّفة منذ 20 جانفي الماضي بسبب نفاذ هذه مادّة، مؤكدا على جاهزية المجمع لاستئناف النشاط المتوقّف والذي يتوقف على إمداد المعمل بالفسفاط.
يشار إلى أن الحاجيات اليومية للمعمل من الفسفاط تقدر بنحو 2600 طنّ.
استأنفت شركة فسفاط قفصة، أمس الاثنين، نشاطها في معتمدية المظيلة بقفصة بصفة كلّية في مقطعي استخراج الفسفاط ووحدات إنتاجه الثلاث بعد توقّف دام حوالي شهر ونصف، حسب ما أكّدته، اليوم الثلاثاء، مديرة إدارة متابعة الاستغلال بهذه الشركة، ناجية ديناري، لمراسلة (وات) بالجهة.
وأوضحت المسؤولة أن العمل قد استؤنف بمقطعي المزيندة والجلابية لاستخراج الفسفاط الخام وكذلك بمغاسل إنتاج الفسفاط التجاري الثلاثة التابعة لإقليم شركة فسفاط قفصة بمعتمدية المظيلة بعد حوالي شهر ونصف من التوقّف التامّ عن النشاط.
وأضافت أنّه تم أيضا استئناف عمليات استخراج الفسفاط وإنتاجه في إنتظار بداية إرساله إلى حرفاء الشركة وهم بالخصوص معامل المجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة وقابس والشركة التونسية الهندية لصنع الاسمدة بالصخيرة.
وكان نشاط شركة فسفاط قفصة قد توقّف بالكامل منذ 20 جانفي الماضي بالمظيلة وفي بقية المعتمديات المنجمية وهي المتلوي، وام العرائس، والرديف بسبب اعتصامات بمواقع استخراج الفسفاط ووحدات إنتاجه ومسالك نقله سواء عن طريق القطارات أو الشاحنات، والتي ينفّذها محتجون ضد نتائج مناظرة أنجزتها شركة فسفاط قفصة لانتداب 1700 عون تنفيذ.
وأكد أحد المعتصمين بالمظيلة، في تصريح لمراسلة (وات)، أن المعتصمين بهذه المنطقة قرّروا أمس الاثنين تعليق اعتصاماتهم لمدّة أسبوع لفسح المجال للحوار حول مطالبهم في التشغيل.
من جهة أخرى، أفاد المدير الجهوي لمعمل المجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة، مصطفى مراد، مراسلة (وات) بأنّ عمليات تزويد المعمل بمادّة الفسفاط لا تزال متوقّفة منذ 20 جانفي الماضي بسبب نفاذ هذه مادّة، مؤكدا على جاهزية المجمع لاستئناف النشاط المتوقّف والذي يتوقف على إمداد المعمل بالفسفاط.
يشار إلى أن الحاجيات اليومية للمعمل من الفسفاط تقدر بنحو 2600 طنّ.
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
-
18:25امن البلاد والانتخابات وانتاج الفسفاط اهم محاور اجتماع مجلس الامن القومي
06 مارس 2018