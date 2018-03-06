قفصة: عودة نشاط شركة الفسفاط بالمظيلة بعد توقّف دام شهرا ونصف

استأنفت شركة فسفاط قفصة، أمس الاثنين، نشاطها في معتمدية المظيلة بقفصة بصفة كلّية في مقطعي استخراج الفسفاط ووحدات إنتاجه الثلاث بعد توقّف دام حوالي شهر ونصف، حسب ما أكّدته، اليوم الثلاثاء، مديرة إدارة متابعة الاستغلال بهذه الشركة، ناجية ديناري، لمراسلة (وات) بالجهة.

وأوضحت المسؤولة أن العمل قد استؤنف بمقطعي المزيندة والجلابية لاستخراج الفسفاط الخام وكذلك بمغاسل إنتاج الفسفاط التجاري الثلاثة التابعة لإقليم شركة فسفاط قفصة بمعتمدية المظيلة بعد حوالي شهر ونصف من التوقّف التامّ عن النشاط.

وأضافت أنّه تم أيضا استئناف عمليات استخراج الفسفاط وإنتاجه في إنتظار بداية إرساله إلى حرفاء الشركة وهم بالخصوص معامل المجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة وقابس والشركة التونسية الهندية لصنع الاسمدة بالصخيرة.

وكان نشاط شركة فسفاط قفصة قد توقّف بالكامل منذ 20 جانفي الماضي بالمظيلة وفي بقية المعتمديات المنجمية وهي المتلوي، وام العرائس، والرديف بسبب اعتصامات بمواقع استخراج الفسفاط ووحدات إنتاجه ومسالك نقله سواء عن طريق القطارات أو الشاحنات، والتي ينفّذها محتجون ضد نتائج مناظرة أنجزتها شركة فسفاط قفصة لانتداب 1700 عون تنفيذ.

وأكد أحد المعتصمين بالمظيلة، في تصريح لمراسلة (وات)، أن المعتصمين بهذه المنطقة قرّروا أمس الاثنين تعليق اعتصاماتهم لمدّة أسبوع لفسح المجال للحوار حول مطالبهم في التشغيل.

من جهة أخرى، أفاد المدير الجهوي لمعمل المجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة، مصطفى مراد، مراسلة (وات) بأنّ عمليات تزويد المعمل بمادّة الفسفاط لا تزال متوقّفة منذ 20 جانفي الماضي بسبب نفاذ هذه مادّة، مؤكدا على جاهزية المجمع لاستئناف النشاط المتوقّف والذي يتوقف على إمداد المعمل بالفسفاط.

يشار إلى أن الحاجيات اليومية للمعمل من الفسفاط تقدر بنحو 2600 طنّ.