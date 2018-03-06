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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: وزارة الصناعة تمنح رخصة وقتية لمصنع إيطالي ملوث للبيئة بالمهدية
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الأولى
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: وزارة الصناعة تمنح رخصة وقتية لمصنع إيطالي ملوث للبيئة بالمهدية
06 مارس 2018 | 14:33

منحت وزارة الصناعة، في ديسمبر الفارط، رخصة للمصنع الإيطالي لإنتاج زيت تفل الزيتون، والتابع للشركة الإيطالية المصدرة كليا “أغريند تونيزينا”، تسمح له باستئناف نشاطه بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر وذلك رغم إيقافه عن العمل سنة 2016 لعدم التزامه بمعايير تضمن حماية البيئة أو سلامة متساكني منطقة كركر بولاية المهدية.

وقد أشار تحقيق قام به “ماركو جونفيل” ونشره المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أن المصنع سيستأنف نشاطه رغم حالة القلق التي تشهدها مدينة كركر وتعدد الإحتجاجات منذ سنتين من انطلاق نشاط المصنع، خاصة بعد التأكد من الإنعكاسات السلبية لاستعمال مادة الهيكسين السامة على محيط المنطقة وصحة متساكنييها.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات بعد أن أكدت الوكالة الوطنية لحماية المحيط عدم احترام المعمل للمعايير البيئية وعدم اعتماده لنظام تطهير أو عزل للنفايات.

واضطر أهالي مدينة كركر، سنة 2016، لجمع التواقيع اللازمة للعريضة المنادية بغلق هذه المؤسسة التي أثرت سلبا على محاصيلهم من الزيتون ولوثت مياه المنطقة وأجبر المصنع على إيقاف نشاطه.

ويرى المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن المؤسسات الاجنبية العاملة بنظام خارجي في تونس تتمتع بإمتيازات جبائية سخية ومع ذلك “تخل بالمعايير البيئية ولا تحترم القوانين التي تحمي صحة المواطنين وتفلت من العقاب”، داعيا الشركات الوطنية والأجنبية والخاصة على حد السواء إلى ضرورة الاتزام بالمعايير البيئية والحرص على صحة المواطن وسلامة محيطه والمحافظة على الموارد الطبيعية واحترام ما ينص عليه الدستور في ما يتعلق “بالحفاظ على سلامة البيئة بما يضمن استدامة مواردنا”.

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الأولى
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: وزارة الصناعة تمنح رخصة وقتية لمصنع إيطالي ملوث للبيئة بالمهدية
06 مارس 2018 | 14:33

منحت وزارة الصناعة، في ديسمبر الفارط، رخصة للمصنع الإيطالي لإنتاج زيت تفل الزيتون، والتابع للشركة الإيطالية المصدرة كليا “أغريند تونيزينا”، تسمح له باستئناف نشاطه بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر وذلك رغم إيقافه عن العمل سنة 2016 لعدم التزامه بمعايير تضمن حماية البيئة أو سلامة متساكني منطقة كركر بولاية المهدية.

وقد أشار تحقيق قام به “ماركو جونفيل” ونشره المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أن المصنع سيستأنف نشاطه رغم حالة القلق التي تشهدها مدينة كركر وتعدد الإحتجاجات منذ سنتين من انطلاق نشاط المصنع، خاصة بعد التأكد من الإنعكاسات السلبية لاستعمال مادة الهيكسين السامة على محيط المنطقة وصحة متساكنييها.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات بعد أن أكدت الوكالة الوطنية لحماية المحيط عدم احترام المعمل للمعايير البيئية وعدم اعتماده لنظام تطهير أو عزل للنفايات.

واضطر أهالي مدينة كركر، سنة 2016، لجمع التواقيع اللازمة للعريضة المنادية بغلق هذه المؤسسة التي أثرت سلبا على محاصيلهم من الزيتون ولوثت مياه المنطقة وأجبر المصنع على إيقاف نشاطه.

ويرى المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن المؤسسات الاجنبية العاملة بنظام خارجي في تونس تتمتع بإمتيازات جبائية سخية ومع ذلك “تخل بالمعايير البيئية ولا تحترم القوانين التي تحمي صحة المواطنين وتفلت من العقاب”، داعيا الشركات الوطنية والأجنبية والخاصة على حد السواء إلى ضرورة الاتزام بالمعايير البيئية والحرص على صحة المواطن وسلامة محيطه والمحافظة على الموارد الطبيعية واحترام ما ينص عليه الدستور في ما يتعلق “بالحفاظ على سلامة البيئة بما يضمن استدامة مواردنا”.

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سقوط جزء من عمارة بسوسة‎
06 مارس 2018 السّاعة 21:54
مكتب الساحل- الشرو ق أون لاين- مكرم السعيدي: سقط قبل قليل جزء من عمارة بجهة سوسة وتحديدا بشارع الطاهر صفر حيث...
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تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018 السّاعة 21:11
صدرت تونس، خلال الفترة الممتدة بين شهري نوفمبر 2017 وفيفري 2018، زهاء 88 ألف طن من زيت الزيتون، تشكل 40 بالمائة من...
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المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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