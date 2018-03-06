منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: وزارة الصناعة تمنح رخصة وقتية لمصنع إيطالي ملوث للبيئة بالمهدية

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منحت وزارة الصناعة، في ديسمبر الفارط، رخصة للمصنع الإيطالي لإنتاج زيت تفل الزيتون، والتابع للشركة الإيطالية المصدرة كليا “أغريند تونيزينا”، تسمح له باستئناف نشاطه بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر وذلك رغم إيقافه عن العمل سنة 2016 لعدم التزامه بمعايير تضمن حماية البيئة أو سلامة متساكني منطقة كركر بولاية المهدية.
وقد أشار تحقيق قام به “ماركو جونفيل” ونشره المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أن المصنع سيستأنف نشاطه رغم حالة القلق التي تشهدها مدينة كركر وتعدد الإحتجاجات منذ سنتين من انطلاق نشاط المصنع، خاصة بعد التأكد من الإنعكاسات السلبية لاستعمال مادة الهيكسين السامة على محيط المنطقة وصحة متساكنييها.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات بعد أن أكدت الوكالة الوطنية لحماية المحيط عدم احترام المعمل للمعايير البيئية وعدم اعتماده لنظام تطهير أو عزل للنفايات.
واضطر أهالي مدينة كركر، سنة 2016، لجمع التواقيع اللازمة للعريضة المنادية بغلق هذه المؤسسة التي أثرت سلبا على محاصيلهم من الزيتون ولوثت مياه المنطقة وأجبر المصنع على إيقاف نشاطه.
ويرى المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن المؤسسات الاجنبية العاملة بنظام خارجي في تونس تتمتع بإمتيازات جبائية سخية ومع ذلك “تخل بالمعايير البيئية ولا تحترم القوانين التي تحمي صحة المواطنين وتفلت من العقاب”، داعيا الشركات الوطنية والأجنبية والخاصة على حد السواء إلى ضرورة الاتزام بالمعايير البيئية والحرص على صحة المواطن وسلامة محيطه والمحافظة على الموارد الطبيعية واحترام ما ينص عليه الدستور في ما يتعلق “بالحفاظ على سلامة البيئة بما يضمن استدامة مواردنا”.
منحت وزارة الصناعة، في ديسمبر الفارط، رخصة للمصنع الإيطالي لإنتاج زيت تفل الزيتون، والتابع للشركة الإيطالية المصدرة كليا “أغريند تونيزينا”، تسمح له باستئناف نشاطه بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر وذلك رغم إيقافه عن العمل سنة 2016 لعدم التزامه بمعايير تضمن حماية البيئة أو سلامة متساكني منطقة كركر بولاية المهدية.
وقد أشار تحقيق قام به “ماركو جونفيل” ونشره المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أن المصنع سيستأنف نشاطه رغم حالة القلق التي تشهدها مدينة كركر وتعدد الإحتجاجات منذ سنتين من انطلاق نشاط المصنع، خاصة بعد التأكد من الإنعكاسات السلبية لاستعمال مادة الهيكسين السامة على محيط المنطقة وصحة متساكنييها.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات بعد أن أكدت الوكالة الوطنية لحماية المحيط عدم احترام المعمل للمعايير البيئية وعدم اعتماده لنظام تطهير أو عزل للنفايات.
واضطر أهالي مدينة كركر، سنة 2016، لجمع التواقيع اللازمة للعريضة المنادية بغلق هذه المؤسسة التي أثرت سلبا على محاصيلهم من الزيتون ولوثت مياه المنطقة وأجبر المصنع على إيقاف نشاطه.
ويرى المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن المؤسسات الاجنبية العاملة بنظام خارجي في تونس تتمتع بإمتيازات جبائية سخية ومع ذلك “تخل بالمعايير البيئية ولا تحترم القوانين التي تحمي صحة المواطنين وتفلت من العقاب”، داعيا الشركات الوطنية والأجنبية والخاصة على حد السواء إلى ضرورة الاتزام بالمعايير البيئية والحرص على صحة المواطن وسلامة محيطه والمحافظة على الموارد الطبيعية واحترام ما ينص عليه الدستور في ما يتعلق “بالحفاظ على سلامة البيئة بما يضمن استدامة مواردنا”.
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
-
18:25امن البلاد والانتخابات وانتاج الفسفاط اهم محاور اجتماع مجلس الامن القومي
06 مارس 2018