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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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الدورة الثامنة لشهر الفنون التشكيلية
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الحميد الرياحي
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الثقافي
الدورة الثامنة لشهر الفنون التشكيلية
06 مارس 2018 | 14:27

 تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: سينطلق الشهر الوطني للفنون التشكيلية 2018 في دورته الثامنة الذي ينظمه أتٌحاد الفنانين التشكيليين التونسيين. يوم 0 مارس في قاعة البالماريوم على الساعة الرابعة مساء وفي قصر خير الدين على الساعة الخامسة والنصف مساء ويوم 10 مارس في دار الفنون البلفدير على الساعة الخامسة والنصف مساء و يوم 23 مارس قصر خير الدين على الساعة الخامسة والنصف مساء وسيشارك فيه عدد كبير من الرٌسٌامين والنحاتين والفوتوغرافيين التونسيين

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الثقافي
الدورة الثامنة لشهر الفنون التشكيلية
06 مارس 2018 | 14:27

 تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: سينطلق الشهر الوطني للفنون التشكيلية 2018 في دورته الثامنة الذي ينظمه أتٌحاد الفنانين التشكيليين التونسيين. يوم 0 مارس في قاعة البالماريوم على الساعة الرابعة مساء وفي قصر خير الدين على الساعة الخامسة والنصف مساء ويوم 10 مارس في دار الفنون البلفدير على الساعة الخامسة والنصف مساء و يوم 23 مارس قصر خير الدين على الساعة الخامسة والنصف مساء وسيشارك فيه عدد كبير من الرٌسٌامين والنحاتين والفوتوغرافيين التونسيين

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06 مارس 2018 السّاعة 21:00
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06 مارس 2018 السّاعة 16:09
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المزيد >>
الدورة الثامنة لشهر الفنون التشكيلية
06 مارس 2018 السّاعة 14:27
تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: سينطلق الشهر الوطني للفنون التشكيلية 2018 في دورته الثامنة الذي ينظمه...
المزيد >>
ندوة حول حقوق النسخ والفنون البصرية
06 مارس 2018 السّاعة 10:10
بداية من صباح اليوم الثلاثاء تنظٌم المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت إشراف وزارة الشؤون...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018 حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق... عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
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