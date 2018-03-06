الدورة الثامنة لشهر الفنون التشكيلية

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تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: سينطلق الشهر الوطني للفنون التشكيلية 2018 في دورته الثامنة الذي ينظمه أتٌحاد الفنانين التشكيليين التونسيين. يوم 0 مارس في قاعة البالماريوم على الساعة الرابعة مساء وفي قصر خير الدين على الساعة الخامسة والنصف مساء ويوم 10 مارس في دار الفنون البلفدير على الساعة الخامسة والنصف مساء و يوم 23 مارس قصر خير الدين على الساعة الخامسة والنصف مساء وسيشارك فيه عدد كبير من الرٌسٌامين والنحاتين والفوتوغرافيين التونسيين
تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: سينطلق الشهر الوطني للفنون التشكيلية 2018 في دورته الثامنة الذي ينظمه أتٌحاد الفنانين التشكيليين التونسيين. يوم 0 مارس في قاعة البالماريوم على الساعة الرابعة مساء وفي قصر خير الدين على الساعة الخامسة والنصف مساء ويوم 10 مارس في دار الفنون البلفدير على الساعة الخامسة والنصف مساء و يوم 23 مارس قصر خير الدين على الساعة الخامسة والنصف مساء وسيشارك فيه عدد كبير من الرٌسٌامين والنحاتين والفوتوغرافيين التونسيين
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018