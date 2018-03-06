الدورة الثامنة لشهر الفنون التشكيلية

تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: سينطلق الشهر الوطني للفنون التشكيلية 2018 في دورته الثامنة الذي ينظمه أتٌحاد الفنانين التشكيليين التونسيين. يوم 0 مارس في قاعة البالماريوم على الساعة الرابعة مساء وفي قصر خير الدين على الساعة الخامسة والنصف مساء ويوم 10 مارس في دار الفنون البلفدير على الساعة الخامسة والنصف مساء و يوم 23 مارس قصر خير الدين على الساعة الخامسة والنصف مساء وسيشارك فيه عدد كبير من الرٌسٌامين والنحاتين والفوتوغرافيين التونسيين