قبلي: فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يعلن مقاطعته لاشغال دورات المجلس الجهوي مستقبلا

-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
-
18:25امن البلاد والانتخابات وانتاج الفسفاط اهم محاور اجتماع مجلس الامن القومي
06 مارس 2018
اصدر الفرع الجهوي بقبلي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مطلع الاسبوع الجاري بيانا اكد فيه مقاطعته المشاركة مستقبلا في اشغال المجلس الجهوي في خطوة يسعى من خلالها الفرع حسب تاكيد رئيسه الطاهر الطاهري لوكالة تونس افريقيا للانباء الى « مزيد الضغط على السلط الجهوية ودفعها للإسراع بتطبيق بنود اتفاق 26 اوت 2017 بين الطرف الحكومي وشباب الجهة » الذين اعتصموا لأشهر امام عدد من المنشآت البترولية بالصحراء للمطالبة بتحريك عجلة التنمية بالجهة.
واشار الى ان هذا الاتفاق « يتضمن اكثر من 200 نقطة تم بموجبه حل كافة الاعتصامات في بادرة تعبر عن حسن النية من الشباب وترك مجال للحكومة لتنفيذ هذه القرارات التي قد تساعد في الاستجابة لبعض طموحات اهالي الجهة ».
واضاف الطاهري ان مقاطعة اشغال المجلس الجهوي « تعبر ايضا على امتعاض الفرع من عدم تعاطي السلط الجهوية مع بعض الافكار والمقترحات التي يتم تقديمها من المشاركين في المجلس ومنهم فرع الرابطة الذي يعتبر عضوا قارا في هذا الهيكل ».
وبين ان القرارات التي يتم اتخاذها تمثل « قرارات مسقطة وجاهزة مسبقا » من قبل السلط الجهوية التي لا ينفي محاولتها التعاطي مع اشكاليات التنمية بالجهة، الا ان هذا التعاطي يظل، حسب اعتباره » محدودا » خاصة في ظل عدم تنفيذ بنود اتفاق 26 اوت وعدم الفاعلية في متابعة هذه القرارات من قبل اللجنة التي تم تكوينها للغرض والتي « ولدت ميتة » حسب قوله.
اصدر الفرع الجهوي بقبلي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مطلع الاسبوع الجاري بيانا اكد فيه مقاطعته المشاركة مستقبلا في اشغال المجلس الجهوي في خطوة يسعى من خلالها الفرع حسب تاكيد رئيسه الطاهر الطاهري لوكالة تونس افريقيا للانباء الى « مزيد الضغط على السلط الجهوية ودفعها للإسراع بتطبيق بنود اتفاق 26 اوت 2017 بين الطرف الحكومي وشباب الجهة » الذين اعتصموا لأشهر امام عدد من المنشآت البترولية بالصحراء للمطالبة بتحريك عجلة التنمية بالجهة.
واشار الى ان هذا الاتفاق « يتضمن اكثر من 200 نقطة تم بموجبه حل كافة الاعتصامات في بادرة تعبر عن حسن النية من الشباب وترك مجال للحكومة لتنفيذ هذه القرارات التي قد تساعد في الاستجابة لبعض طموحات اهالي الجهة ».
واضاف الطاهري ان مقاطعة اشغال المجلس الجهوي « تعبر ايضا على امتعاض الفرع من عدم تعاطي السلط الجهوية مع بعض الافكار والمقترحات التي يتم تقديمها من المشاركين في المجلس ومنهم فرع الرابطة الذي يعتبر عضوا قارا في هذا الهيكل ».
وبين ان القرارات التي يتم اتخاذها تمثل « قرارات مسقطة وجاهزة مسبقا » من قبل السلط الجهوية التي لا ينفي محاولتها التعاطي مع اشكاليات التنمية بالجهة، الا ان هذا التعاطي يظل، حسب اعتباره » محدودا » خاصة في ظل عدم تنفيذ بنود اتفاق 26 اوت وعدم الفاعلية في متابعة هذه القرارات من قبل اللجنة التي تم تكوينها للغرض والتي « ولدت ميتة » حسب قوله.
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
-
18:25امن البلاد والانتخابات وانتاج الفسفاط اهم محاور اجتماع مجلس الامن القومي
06 مارس 2018