قبلي: فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يعلن مقاطعته لاشغال دورات المجلس الجهوي مستقبلا

اصدر الفرع الجهوي بقبلي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مطلع الاسبوع الجاري بيانا اكد فيه مقاطعته المشاركة مستقبلا في اشغال المجلس الجهوي في خطوة يسعى من خلالها الفرع حسب تاكيد رئيسه الطاهر الطاهري لوكالة تونس افريقيا للانباء الى « مزيد الضغط على السلط الجهوية ودفعها للإسراع بتطبيق بنود اتفاق 26 اوت 2017 بين الطرف الحكومي وشباب الجهة » الذين اعتصموا لأشهر امام عدد من المنشآت البترولية بالصحراء للمطالبة بتحريك عجلة التنمية بالجهة.

واشار الى ان هذا الاتفاق « يتضمن اكثر من 200 نقطة تم بموجبه حل كافة الاعتصامات في بادرة تعبر عن حسن النية من الشباب وترك مجال للحكومة لتنفيذ هذه القرارات التي قد تساعد في الاستجابة لبعض طموحات اهالي الجهة ».

واضاف الطاهري ان مقاطعة اشغال المجلس الجهوي « تعبر ايضا على امتعاض الفرع من عدم تعاطي السلط الجهوية مع بعض الافكار والمقترحات التي يتم تقديمها من المشاركين في المجلس ومنهم فرع الرابطة الذي يعتبر عضوا قارا في هذا الهيكل ».

وبين ان القرارات التي يتم اتخاذها تمثل « قرارات مسقطة وجاهزة مسبقا » من قبل السلط الجهوية التي لا ينفي محاولتها التعاطي مع اشكاليات التنمية بالجهة، الا ان هذا التعاطي يظل، حسب اعتباره » محدودا » خاصة في ظل عدم تنفيذ بنود اتفاق 26 اوت وعدم الفاعلية في متابعة هذه القرارات من قبل اللجنة التي تم تكوينها للغرض والتي « ولدت ميتة » حسب قوله.