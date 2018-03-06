سوسة: ضبط شخص بصدد التّسلّل داخل باخرة

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن منطقة الأمن الوطني بسوسة تمكنت يوم أمس من إلقاء القبض على شخص من أجل محاولة اجتياز الحدود البحريّة خلسة بعد أن تمّ ضبطه بصدد التّسلّل داخل باخرة تجاريّة أجنبيّة راسية بميناء سوسة.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه والأبحاث متواصلة.