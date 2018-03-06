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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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سوسة: إلغاء الإضراب العام المزمع تنفيذه في المؤسسات الصحية
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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الأولى
سوسة: إلغاء الإضراب العام المزمع تنفيذه في المؤسسات الصحية
06 مارس 2018 | 14:02

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: على إثر جلسة صلحية انعقدت صباح اليوم في مقر ولاية سوسة تحت اشراف معتمدة الشؤون الاجتماعية ومديري المستشفيات الجامعية والمدير الجهوي للصحة بسوسة  بحضور اتحاد الشغل والفرع الجامعي للصحة وعدد من الإداريين  تم الاتفاق على إلغاء الإضراب العام المزمع تنفيذه بالمؤسسات الصحية في الجهة يوم 8 مارس.

و أكد الحبيب الصيد يوسف" للشروق اون لاين " أن الاجتماع افضى إلى  الاتفاق على  تركيز حماية أمنية في كل من  المستشفى الجامعي سهلول والمستشفى الجامعي فرحات حشاد كما تم الاتفاق على إعطاء الأولوية في التدخل الأمني  عند النداء إلى المستشفيات الأخرى في الجهة حسب تعبيره.

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الأولى
سوسة: إلغاء الإضراب العام المزمع تنفيذه في المؤسسات الصحية
06 مارس 2018 | 14:02

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: على إثر جلسة صلحية انعقدت صباح اليوم في مقر ولاية سوسة تحت اشراف معتمدة الشؤون الاجتماعية ومديري المستشفيات الجامعية والمدير الجهوي للصحة بسوسة  بحضور اتحاد الشغل والفرع الجامعي للصحة وعدد من الإداريين  تم الاتفاق على إلغاء الإضراب العام المزمع تنفيذه بالمؤسسات الصحية في الجهة يوم 8 مارس.

و أكد الحبيب الصيد يوسف" للشروق اون لاين " أن الاجتماع افضى إلى  الاتفاق على  تركيز حماية أمنية في كل من  المستشفى الجامعي سهلول والمستشفى الجامعي فرحات حشاد كما تم الاتفاق على إعطاء الأولوية في التدخل الأمني  عند النداء إلى المستشفيات الأخرى في الجهة حسب تعبيره.

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المزيد >>
الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018 السّاعة 21:58
تونس- الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: علمت "الشروق اون لاين" أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي...
المزيد >>
سقوط جزء من عمارة بسوسة‎
06 مارس 2018 السّاعة 21:54
مكتب الساحل- الشرو ق أون لاين- مكرم السعيدي: سقط قبل قليل جزء من عمارة بجهة سوسة وتحديدا بشارع الطاهر صفر حيث...
المزيد >>
تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018 السّاعة 21:11
صدرت تونس، خلال الفترة الممتدة بين شهري نوفمبر 2017 وفيفري 2018، زهاء 88 ألف طن من زيت الزيتون، تشكل 40 بالمائة من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
المزيد >>
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