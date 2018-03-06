سوسة: إلغاء الإضراب العام المزمع تنفيذه في المؤسسات الصحية

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: على إثر جلسة صلحية انعقدت صباح اليوم في مقر ولاية سوسة تحت اشراف معتمدة الشؤون الاجتماعية ومديري المستشفيات الجامعية والمدير الجهوي للصحة بسوسة بحضور اتحاد الشغل والفرع الجامعي للصحة وعدد من الإداريين تم الاتفاق على إلغاء الإضراب العام المزمع تنفيذه بالمؤسسات الصحية في الجهة يوم 8 مارس.

و أكد الحبيب الصيد يوسف" للشروق اون لاين " أن الاجتماع افضى إلى الاتفاق على تركيز حماية أمنية في كل من المستشفى الجامعي سهلول والمستشفى الجامعي فرحات حشاد كما تم الاتفاق على إعطاء الأولوية في التدخل الأمني عند النداء إلى المستشفيات الأخرى في الجهة حسب تعبيره.