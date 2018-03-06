مالك الجزيري يتأهل إلى الدور الثاني من دورة زوهاي الصينية

تّأهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري (المصنف 84 عالميا)، اليوم الثلاثاء، الى الدور الثاني لدورة زوهاي الصينية، التي تقام من 5 الى 11 مارس الجاري على ملاعب ذات ارضية صلبة، بعد انتصاره على الياباني يوسوكي تاكاهاشي (247 عالميا) 6-1 و6-2.

وسيواجه الجزيري في الدور القادم الصيني دي وو (المصنف 258 عالميا) الذي انتصر بدوره على مواطنه زيهاو كسييا بنتيجة 6-4 و6-4.