متابعة وضعية المبارزة سارة بسباس والنظر في تسوية وضعيتها المادية لسنة 2018

انعقدت مساء أمس الاثنين جلسة عمل بمقر وزارة شؤون الشباب والرياضة تم خلالها متابعة وضعية لاعبة المنتخب الوطني للمبارزة بالسيف سارة بسباس وحلّ بعض الإشكاليات العالقة الخاصة بنشاطها الرياضي.

وتم خلال هذه الجلسة التي اشرفت عليها وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني بحضور الرياضية سارة بسباس ووالدها ورئيسة الجامعة التونسية للمبارزة زايدة الدغري والمدير العام للرياضة منصف الشلغاف منح المبارزة كافة مستحقاتها الماليّة لسنة 2017 على ان تتم تسوية وضعيتها المادّية لسنة 2018 بصفة نهائية.

وسيتم في هذا الاطار مراجعة الفترة المحدّدة بالعقد الذي يربط بسباس بسلطة الإشراف والجامعة التونسية للمبارزة وذلك بملاءمته مع السنة الإدارية وليس بإعتماد الموسم الرياضي وبما يتماشى مع قانون المالية وفتح الإعتمادات لتكون مدته من 01 جانفي الى 31 ديسمبر 2018 عوضا عن 01 سبتمبر الى 31 أوت. كما سيتم على هذا الأساس تسوية وضعية بقية رياضيي النخبة .

وكانت سلطة الاشراف اكدت امس الاثنين ان مصالحها المختصة تسعى في إطار متابعة رياضيي النخبة من المستوى العالي خاصة منهم المقيمين خارج حدود الوطن إلى توفير أفضل ظروف الإعداد للمشاركة في التظاهرات الرياضية الدولية وذلك بتوفير الدعم المادي والمعنوي وفق برامج فنية معدة للغرض من قبل الجامعات الرياضية المعنيّة وذلك في إطار عقود أهداف تضبط حقوق الرياضيين وواجباتهم داعية الرياضيين المعنيّين بعقود الأهداف إلى مزيد التنسيق مع جامعاتهم الراجعين لها بالنظر وضرورة التزام الطرفين بكافة واجباتهم وفق العقود المبرمة.

واشارت في بيان توضيحي على خلفية تصريح ادلت به شقيقة سارة بسباس على احدى الاذاعات الخاصة بخصوص الصعوبات المادية الكبيرة التي تواجهها بسبب عدم حصولها على أي دعم من جانب سلطة الإشراف، ان لاعبة المنتخب التونسي للمبارزة عزة بسباس، تحصلت على كافة مستحقاتها الماليّة لسنة 2017 المقدّرة ب240 ألف دينار في إطار برنامجها السنوي مبينة انه تم توفير كافة التسهيلات بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي لتمكينها من هذه المنحة بالعملة الصعبة.

وبخصوص البرنامج الفني لسنة 2018 افادت الوزارة انه تم بصفة استثنائية صرف تسبقة بتاريخ 29 ديسمبر 2017 بقيمة 28 ألف دينار بعنوان الدّعم اللوجستي (الإعاشة والإقامة... ) مضيفة انه تمّ بتاريخ 22 فيفري 2018 الإذن بصرف تسبقة ثانية بقيمة 40 ألف دينار بعنوان الدعم اللوجيستي في انتظار إمضاء عقد بين الجامعة التونسية للمبارزة وعزة بسباس والذي يعدّ شرطا أساسيا لتحويل المبالغ بالعملة الصعبة ومدّ الوزارة بكافة مؤيدات صرف مبلغ 240 ألف دينار. "

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