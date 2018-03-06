الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
المؤسسات الناشئة.. 5 شروط للتمتع بالحوافز والامتيازات
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018 حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق... عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
الأولى
المؤسسات الناشئة.. 5 شروط للتمتع بالحوافز والامتيازات
06 مارس 2018 | 13:01

قالت نائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالبرلمان، إن اللجنة ستنطلق، الخميس 8 مارس 2018، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة فصلا فصلا .

وأضافت في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن هذا المشروع يهدف بالأساس لوضع اطار محفز لباعثي المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجال التكنولوجيات الحديثة .

كما اشارت اليعقوبي إلى أنه هناك 5 شروط لكي يتم التمتع  بالتحفيزات الموجودة في هذا القانون و التي تتمثل في أن لا يكون قد مر على احداث المؤسسة الناشئة أكثر من 8 سنوات و أن يكون له من رأس مال الشركة 66% كما وجب أن لا يتجاوز عدد مستخدميها و مجموع اصولها و رقم معاملاتها السنوية اسقف تضبط بأمر حكومي و أن يكون مجاله التكنلوجيا الحديثة بالإضافة إلى انه وجب أن تكون للشركة الناشئة قادرة على تحقيق نمو اقتصادي و الولوج للأسواق العالمية .

و حول موضوع الحوافز والامتيازات أفادت اليعقوبي بأن الدولة تتكفل بكل الإجراءات الإدارية و القانونية لكل من يريد احداث مؤسسة ناشئة بالإضافة إلى  إقرار عطلة حكومية لكل من يرغب في بعث مؤسسة ناشئة

و بخصوص مسألة التمويل أفادت درة اليعقوبي بأن وفقا لمشروع القانون فقد تم اقرارصندوق الودائع و الأمانات يضطلع بمهمة تعويض التمويل لفائدة المشاريع الناشئة التي فشلت حتى تستطيع الإنتصاب مرة اخرى .

 

 

تقرؤون أيضا
حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار‎
06 مارس 2018 السّاعة 22:07
توزر-الشروق أون لاين- بوبكر حريزي: تمّ مساء اليوم العثور على قنبلة قديمة بواد الحشانة منطقة شاكمو من معتمدية...
المزيد >>
تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018 السّاعة 22:01
تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: اكد مصدر مطلع لـ"الشروق اون لاين" ان تلميذة بقسم السنة التاسعة اساسي...
المزيد >>
الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018 السّاعة 21:58
تونس- الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: علمت "الشروق اون لاين" أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي...
المزيد >>
سقوط جزء من عمارة بسوسة‎
06 مارس 2018 السّاعة 21:54
مكتب الساحل- الشرو ق أون لاين- مكرم السعيدي: سقط قبل قليل جزء من عمارة بجهة سوسة وتحديدا بشارع الطاهر صفر حيث...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
المؤسسات الناشئة.. 5 شروط للتمتع بالحوافز والامتيازات
06 مارس 2018 | 13:01

قالت نائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالبرلمان، إن اللجنة ستنطلق، الخميس 8 مارس 2018، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة فصلا فصلا .

وأضافت في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن هذا المشروع يهدف بالأساس لوضع اطار محفز لباعثي المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجال التكنولوجيات الحديثة .

كما اشارت اليعقوبي إلى أنه هناك 5 شروط لكي يتم التمتع  بالتحفيزات الموجودة في هذا القانون و التي تتمثل في أن لا يكون قد مر على احداث المؤسسة الناشئة أكثر من 8 سنوات و أن يكون له من رأس مال الشركة 66% كما وجب أن لا يتجاوز عدد مستخدميها و مجموع اصولها و رقم معاملاتها السنوية اسقف تضبط بأمر حكومي و أن يكون مجاله التكنلوجيا الحديثة بالإضافة إلى انه وجب أن تكون للشركة الناشئة قادرة على تحقيق نمو اقتصادي و الولوج للأسواق العالمية .

و حول موضوع الحوافز والامتيازات أفادت اليعقوبي بأن الدولة تتكفل بكل الإجراءات الإدارية و القانونية لكل من يريد احداث مؤسسة ناشئة بالإضافة إلى  إقرار عطلة حكومية لكل من يرغب في بعث مؤسسة ناشئة

و بخصوص مسألة التمويل أفادت درة اليعقوبي بأن وفقا لمشروع القانون فقد تم اقرارصندوق الودائع و الأمانات يضطلع بمهمة تعويض التمويل لفائدة المشاريع الناشئة التي فشلت حتى تستطيع الإنتصاب مرة اخرى .

 

 

تقرؤون أيضا
حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار‎
06 مارس 2018 السّاعة 22:07
توزر-الشروق أون لاين- بوبكر حريزي: تمّ مساء اليوم العثور على قنبلة قديمة بواد الحشانة منطقة شاكمو من معتمدية...
المزيد >>
تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018 السّاعة 22:01
تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: اكد مصدر مطلع لـ"الشروق اون لاين" ان تلميذة بقسم السنة التاسعة اساسي...
المزيد >>
الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018 السّاعة 21:58
تونس- الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: علمت "الشروق اون لاين" أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي...
المزيد >>
سقوط جزء من عمارة بسوسة‎
06 مارس 2018 السّاعة 21:54
مكتب الساحل- الشرو ق أون لاين- مكرم السعيدي: سقط قبل قليل جزء من عمارة بجهة سوسة وتحديدا بشارع الطاهر صفر حيث...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018 حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق... عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
﻿