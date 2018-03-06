المؤسسات الناشئة.. 5 شروط للتمتع بالحوافز والامتيازات

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قالت نائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالبرلمان، إن اللجنة ستنطلق، الخميس 8 مارس 2018، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة فصلا فصلا .
وأضافت في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن هذا المشروع يهدف بالأساس لوضع اطار محفز لباعثي المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجال التكنولوجيات الحديثة .
كما اشارت اليعقوبي إلى أنه هناك 5 شروط لكي يتم التمتع بالتحفيزات الموجودة في هذا القانون و التي تتمثل في أن لا يكون قد مر على احداث المؤسسة الناشئة أكثر من 8 سنوات و أن يكون له من رأس مال الشركة 66% كما وجب أن لا يتجاوز عدد مستخدميها و مجموع اصولها و رقم معاملاتها السنوية اسقف تضبط بأمر حكومي و أن يكون مجاله التكنلوجيا الحديثة بالإضافة إلى انه وجب أن تكون للشركة الناشئة قادرة على تحقيق نمو اقتصادي و الولوج للأسواق العالمية .
و حول موضوع الحوافز والامتيازات أفادت اليعقوبي بأن الدولة تتكفل بكل الإجراءات الإدارية و القانونية لكل من يريد احداث مؤسسة ناشئة بالإضافة إلى إقرار عطلة حكومية لكل من يرغب في بعث مؤسسة ناشئة
و بخصوص مسألة التمويل أفادت درة اليعقوبي بأن وفقا لمشروع القانون فقد تم اقرارصندوق الودائع و الأمانات يضطلع بمهمة تعويض التمويل لفائدة المشاريع الناشئة التي فشلت حتى تستطيع الإنتصاب مرة اخرى .
قالت نائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالبرلمان، إن اللجنة ستنطلق، الخميس 8 مارس 2018، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة فصلا فصلا .
وأضافت في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن هذا المشروع يهدف بالأساس لوضع اطار محفز لباعثي المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجال التكنولوجيات الحديثة .
كما اشارت اليعقوبي إلى أنه هناك 5 شروط لكي يتم التمتع بالتحفيزات الموجودة في هذا القانون و التي تتمثل في أن لا يكون قد مر على احداث المؤسسة الناشئة أكثر من 8 سنوات و أن يكون له من رأس مال الشركة 66% كما وجب أن لا يتجاوز عدد مستخدميها و مجموع اصولها و رقم معاملاتها السنوية اسقف تضبط بأمر حكومي و أن يكون مجاله التكنلوجيا الحديثة بالإضافة إلى انه وجب أن تكون للشركة الناشئة قادرة على تحقيق نمو اقتصادي و الولوج للأسواق العالمية .
و حول موضوع الحوافز والامتيازات أفادت اليعقوبي بأن الدولة تتكفل بكل الإجراءات الإدارية و القانونية لكل من يريد احداث مؤسسة ناشئة بالإضافة إلى إقرار عطلة حكومية لكل من يرغب في بعث مؤسسة ناشئة
و بخصوص مسألة التمويل أفادت درة اليعقوبي بأن وفقا لمشروع القانون فقد تم اقرارصندوق الودائع و الأمانات يضطلع بمهمة تعويض التمويل لفائدة المشاريع الناشئة التي فشلت حتى تستطيع الإنتصاب مرة اخرى .
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018