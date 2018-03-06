المؤسسات الناشئة.. 5 شروط للتمتع بالحوافز والامتيازات

قالت نائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالبرلمان، إن اللجنة ستنطلق، الخميس 8 مارس 2018، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة فصلا فصلا .

وأضافت في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن هذا المشروع يهدف بالأساس لوضع اطار محفز لباعثي المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجال التكنولوجيات الحديثة .

كما اشارت اليعقوبي إلى أنه هناك 5 شروط لكي يتم التمتع بالتحفيزات الموجودة في هذا القانون و التي تتمثل في أن لا يكون قد مر على احداث المؤسسة الناشئة أكثر من 8 سنوات و أن يكون له من رأس مال الشركة 66% كما وجب أن لا يتجاوز عدد مستخدميها و مجموع اصولها و رقم معاملاتها السنوية اسقف تضبط بأمر حكومي و أن يكون مجاله التكنلوجيا الحديثة بالإضافة إلى انه وجب أن تكون للشركة الناشئة قادرة على تحقيق نمو اقتصادي و الولوج للأسواق العالمية .

و حول موضوع الحوافز والامتيازات أفادت اليعقوبي بأن الدولة تتكفل بكل الإجراءات الإدارية و القانونية لكل من يريد احداث مؤسسة ناشئة بالإضافة إلى إقرار عطلة حكومية لكل من يرغب في بعث مؤسسة ناشئة

و بخصوص مسألة التمويل أفادت درة اليعقوبي بأن وفقا لمشروع القانون فقد تم اقرارصندوق الودائع و الأمانات يضطلع بمهمة تعويض التمويل لفائدة المشاريع الناشئة التي فشلت حتى تستطيع الإنتصاب مرة اخرى .