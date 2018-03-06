البنك المركزي: نزول احتياطي العملة الصعبة الى 78 يوما

تونس- الشروق اون لاين- سليم العجرودي: في تحيين جديد صدر بتاريخ أمس الاثنين 5 مارس الجاري تواصل انهيار الاحتياطي للعملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي حيث بلغ امس 11254 مليون دينار وهو ما يعادل 78 يوما فقط من التوريد بعد ان الاسبوع الماضي الى 80 يوما علما وان مستوى الخط الاحمر في احتياطيات العملة الصعبة يقدر ب90 يوما.

وحسب ذات المعطيات فان الحكومة ستضطر الى تقليص بعد الواردات الأساسية على غرار بعض انواع الادوية والحبوب والمحروقات .

وكان احتياطي العملة الصعبة في 2009 بلغ 186 يوما من التوريد وبعد 8 اعوان تخسر حوالى 110 ايام من التوريد .