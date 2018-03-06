جندوبة: الاذن بفتح تحقيق في شبهة فساد ببلدية عين دراهم

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أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث في شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتتعلق بشبهة فساد المتهم فيها النيابة الخصوصية لبلدية عين دراهم بعد منحها أحد مستلزمي الاسواق الاسبوعية لزمة لم تتوفر فيها الشروط القانونية المعتمدة، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، مصدر قضائي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة لمراسل (وات) بالجهة.
وفي ذات السياق أوضحت مصادر محلية مسؤولة، لمراسل (وات)، "أن الشكاية التي قدمت في شهر فيفري المنقضي والتي تعهد بالبحث فيها أحد قضاة التحقيق انبنت على تمتع أحد الاشخاص المعروفين بولائهم الحزبي وعدم احترام استخلاص الديون المتخلدة بذمته، وعلاقته ببعض المسؤولين بلزمة تفوق قيمتها 50 ألف دينار".
واعتبرت المصادر ذاتها أن "صاحب اللزمة ما كان ليتمتع بها لو احترمت النيابة الخصوصية لبلدية عين دراهم تطبيق القانون وفي مقدمتها استخلاص ديونه المتراكمة والمتعلقة بأحد الأسواق الاخرى غير سوق عين دراهم، وتطبيق مبدأ الشفافية، فضلا عن أن تمتعه بهذه اللزمة على مدى 3 سنوات متتالية 2014 و2015 و2016 بمبالغ اقل من المبالغ التقديرية المعلن عليها".
يشار إلى أن قاضي التحقيق المتعهد استدعى خلال الاسبوع المنقضي كل من معتمد عين دراهم بصفته رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المكان، ورئيس مركز شرطة عين دراهم.
أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث في شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتتعلق بشبهة فساد المتهم فيها النيابة الخصوصية لبلدية عين دراهم بعد منحها أحد مستلزمي الاسواق الاسبوعية لزمة لم تتوفر فيها الشروط القانونية المعتمدة، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، مصدر قضائي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة لمراسل (وات) بالجهة.
وفي ذات السياق أوضحت مصادر محلية مسؤولة، لمراسل (وات)، "أن الشكاية التي قدمت في شهر فيفري المنقضي والتي تعهد بالبحث فيها أحد قضاة التحقيق انبنت على تمتع أحد الاشخاص المعروفين بولائهم الحزبي وعدم احترام استخلاص الديون المتخلدة بذمته، وعلاقته ببعض المسؤولين بلزمة تفوق قيمتها 50 ألف دينار".
واعتبرت المصادر ذاتها أن "صاحب اللزمة ما كان ليتمتع بها لو احترمت النيابة الخصوصية لبلدية عين دراهم تطبيق القانون وفي مقدمتها استخلاص ديونه المتراكمة والمتعلقة بأحد الأسواق الاخرى غير سوق عين دراهم، وتطبيق مبدأ الشفافية، فضلا عن أن تمتعه بهذه اللزمة على مدى 3 سنوات متتالية 2014 و2015 و2016 بمبالغ اقل من المبالغ التقديرية المعلن عليها".
يشار إلى أن قاضي التحقيق المتعهد استدعى خلال الاسبوع المنقضي كل من معتمد عين دراهم بصفته رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المكان، ورئيس مركز شرطة عين دراهم.
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
-
18:25امن البلاد والانتخابات وانتاج الفسفاط اهم محاور اجتماع مجلس الامن القومي
06 مارس 2018