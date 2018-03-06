توزر: إجراءات وقائية بعد تسجيل حالات وفاة بمرض الحصبة في الجزائر

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انطلقت المصالح الصحية في ولاية توزر منذ شهر جانفي المنقضي في اتخاذ اجراءات وقائية ضد مرض الحصبة بعد انتشاره في المناطق الواقعة بالشريط الحدودي الجزائرى، المتاخمة لولاية توزر، وتسجيل حالات وفاة، وذلك من خلال المراقبة المستمرة لجميع الحالات المشتبه فيها، ووضع نقاط ترصد في كامل الولاية، وفق ما ذكرته مديرة الطب الوقائي بالإدارة الجهوية للصحة سعاد النجعي.
وأكدت النجعي في تصريح لمراسلة (وات) أنه "لم يتم تسجيل أية حالة بالمرض في الجهة"، واضافت ان "الحالات المشتبه فيها لدى عدد من الأطفال، كشفت تحاليل الدم واللعاب عن سلامتهم"، واشارت الى انه "يتم ارسال تحاليل الدم الى مستشفى شارل نيكول وإنجاز تحاليل اللعاب في معهد باستور".
وبينت أن "إمكانية العدوى تبقى واردة من القطر الجزائري، إلا أن التغطية العالية بالتلاقيح ساهمت في عدم انتشار المرض، حيث وصل المعدل الجهوي للتغطية بالتلاقيح ضد مرض الحصبة 95 بالمائة، وتنخفض هذه النسبة في معتمدية تمغزة الى حوالي 89 بالمائة فقط، بسبب اعتماد الأهالي على الوحدات الصحية في معتمدية الرديف المجاورة لهم" واضافت انه "سيتم في الأيام القليلة القادمة تنفيذ برنامج وقائي في كامل معتمدية تمغزة من خلال الاتصال المباشر بالأولياء وتلقيح الأطفال المتخلفين عن اجراء التلقيح في اوانه على غرار الحملة التي نفذت في شهر فيفري الماضي بمعتمدية حزوة الحدودية".
وأشارت الى تسجيل ثلاث حالات إصابة بالمرض من الجزائريين الوافدين على المستشفى الجهوي بتوزر وهو ما دفعهم الى "القيام بالتلقيح لجميع الأطفال المقيمين في المستشفى حينها"، ولاحظت أنه "رغم ان الجهات الصحية الرسمية في الجزائر لم تعلم الجهات التونسية، إلا أن المصالح الصحية بالجهة اتخذت عدة تدابير استباقية من خلال التعريف بأعراض المرض (وهي الحمى المصحوبة بالطفح الجلدي)، وقامت بتوزيع معلقات تحسيسية في كافة المراكز الصحية والمستشفيات المحلية والجهوية، وتولت دعوة الأطباء الى الإبلاغ عن جميع الحالات التي يشبه في اصابتها بهذا المرض لإجراء التحاليل في ابانها ومراقبتها".
انطلقت المصالح الصحية في ولاية توزر منذ شهر جانفي المنقضي في اتخاذ اجراءات وقائية ضد مرض الحصبة بعد انتشاره في المناطق الواقعة بالشريط الحدودي الجزائرى، المتاخمة لولاية توزر، وتسجيل حالات وفاة، وذلك من خلال المراقبة المستمرة لجميع الحالات المشتبه فيها، ووضع نقاط ترصد في كامل الولاية، وفق ما ذكرته مديرة الطب الوقائي بالإدارة الجهوية للصحة سعاد النجعي.
وأكدت النجعي في تصريح لمراسلة (وات) أنه "لم يتم تسجيل أية حالة بالمرض في الجهة"، واضافت ان "الحالات المشتبه فيها لدى عدد من الأطفال، كشفت تحاليل الدم واللعاب عن سلامتهم"، واشارت الى انه "يتم ارسال تحاليل الدم الى مستشفى شارل نيكول وإنجاز تحاليل اللعاب في معهد باستور".
وبينت أن "إمكانية العدوى تبقى واردة من القطر الجزائري، إلا أن التغطية العالية بالتلاقيح ساهمت في عدم انتشار المرض، حيث وصل المعدل الجهوي للتغطية بالتلاقيح ضد مرض الحصبة 95 بالمائة، وتنخفض هذه النسبة في معتمدية تمغزة الى حوالي 89 بالمائة فقط، بسبب اعتماد الأهالي على الوحدات الصحية في معتمدية الرديف المجاورة لهم" واضافت انه "سيتم في الأيام القليلة القادمة تنفيذ برنامج وقائي في كامل معتمدية تمغزة من خلال الاتصال المباشر بالأولياء وتلقيح الأطفال المتخلفين عن اجراء التلقيح في اوانه على غرار الحملة التي نفذت في شهر فيفري الماضي بمعتمدية حزوة الحدودية".
وأشارت الى تسجيل ثلاث حالات إصابة بالمرض من الجزائريين الوافدين على المستشفى الجهوي بتوزر وهو ما دفعهم الى "القيام بالتلقيح لجميع الأطفال المقيمين في المستشفى حينها"، ولاحظت أنه "رغم ان الجهات الصحية الرسمية في الجزائر لم تعلم الجهات التونسية، إلا أن المصالح الصحية بالجهة اتخذت عدة تدابير استباقية من خلال التعريف بأعراض المرض (وهي الحمى المصحوبة بالطفح الجلدي)، وقامت بتوزيع معلقات تحسيسية في كافة المراكز الصحية والمستشفيات المحلية والجهوية، وتولت دعوة الأطباء الى الإبلاغ عن جميع الحالات التي يشبه في اصابتها بهذا المرض لإجراء التحاليل في ابانها ومراقبتها".
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018