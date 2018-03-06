نسبة التضخم ترتفع إلى مستوى 7,1 بالمائة في فيفري 2018

ارتفعت نسبة التضخم عند الإستهلاك لتصل إلى مستوى 7,1 بالمائة، خلال شهر فيفري 2018، مقابل 6,9 بالمائة، في جانفي الفارط، حسب الإحصائيات الأخيرة التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء.

وعزا المعهد تواصل هذا الإرتفاع بالأساس إلى تطور نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية (6,9 بالمائة مقابل 5,9 بالمائة في جانفي 2018) ومجموعة النقل (9,5 بالمائة مقابل 8,7 بالمائة).