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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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ولاية بنزرت تضبط مخططها الاستراتيجي لانجاح الموسم الصيفي
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شروق الجهات
ولاية بنزرت تضبط مخططها الاستراتيجي لانجاح الموسم الصيفي
06 مارس 2018 | 12:23

مثل موضوع ضبط الاستراتيجية العملية والواجبة من اجل انجاح استعدادات الجهة للموسم الصيفي المقبل ابرز محاور جلسة العمل الملتئمة صباح اليوم بمقر الولاية باشراف والي الجهة محمد قويدر وبحضور كل ممثلي الادارات الفنية والبلدية والسلط المحلية وعدد من القائمين على الشان المجتمعي من جمعيات ومنظمات، وفيها دعى والي بنزرت للرفع اكثر من نسق ومستوى الاداء الميداني العام في الجهة والاستئناس بالتجارب والمبادرات الناجحة في هذا الشان ولاسيما في مجال القضاء على معضلة الاوساخ بانواعها واشكالها وايضا بقية مظاهر العمل البلدي بشكل عام في مستوى تعهد البنية الاساسية وتحسين مستوى خدمات التجهيزات الجماعية.

ومبرزا بحضور ومشاركة السلط والهياكل الامنية والحماية المدنية، ان منظومة العمل الجهوي قد تغيرت ودارت عجلاتها نحو الامام، وبالتالي على الجميع مواكبة ديناميكية الاداء الميداني من اجل معالجة كل الاشكاليات مهما كانت درجات حدتها، حاثا الجميع بضبط استعداداتهم قبل يوم 14 افريل المقبل، والعمل على ضمان شفافية التعامل مع كل الاطراف والمكونات ولاسيما الحياد في العملية الانتخابية البلدية.

وفي هذا الشان ابرز كافة المتدخلين من البلديات والادارات الجهوية  انطلاق الجميع في وضع المخططات العملية والتحضيرات الخاصة بالموسم سواء من حيث التعهد والصيانة للشبكة الطرقية والمسالك وايضا الاودية والعناية بالمناطق الخضراء  ومقاومة الضجيج والتقليص من تداعيات الكلاب السائبة  ومقاومة الحشرات وتنظيم حصص استمرار مسائية خاصة مع رفع درجة الاستعدادات خلال نهاية كل اسبوع ولاسيما بالمناطق التي تعرف اقبالا كبيرا من الزوار وتهيئة مداخل المدن ودعوة اللجنة الجهوية للسلامة المرورية لاعادة تقييم واصلاح مخفضات السرعة وتنظيم ماوي السيارات وتقنينها الى جانب الانتصاب المؤقت في الشواطئ بطريقة شفافة وموضوعية، مع رفع نسق الرقابة الاقتصادية من اجل حماية المستهلك من المضاربات المالية وايضا المواد الاستهلاكية غير الصالحة.

يذكر ان والي بنزرت كان شدد على اهمية التعويل على المكونات المجتمعية من اجل معاضدة البرامج الرسمية المضبوطة ولاسيما في باب التوعية والتحسيس، هذا بالاضافة للتاكيد ايضا على اهمية الزجر وتطبيق القانون على الجميع في كل المخالفات المرتكبة.

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شروق الجهات
ولاية بنزرت تضبط مخططها الاستراتيجي لانجاح الموسم الصيفي
06 مارس 2018 | 12:23

مثل موضوع ضبط الاستراتيجية العملية والواجبة من اجل انجاح استعدادات الجهة للموسم الصيفي المقبل ابرز محاور جلسة العمل الملتئمة صباح اليوم بمقر الولاية باشراف والي الجهة محمد قويدر وبحضور كل ممثلي الادارات الفنية والبلدية والسلط المحلية وعدد من القائمين على الشان المجتمعي من جمعيات ومنظمات، وفيها دعى والي بنزرت للرفع اكثر من نسق ومستوى الاداء الميداني العام في الجهة والاستئناس بالتجارب والمبادرات الناجحة في هذا الشان ولاسيما في مجال القضاء على معضلة الاوساخ بانواعها واشكالها وايضا بقية مظاهر العمل البلدي بشكل عام في مستوى تعهد البنية الاساسية وتحسين مستوى خدمات التجهيزات الجماعية.

ومبرزا بحضور ومشاركة السلط والهياكل الامنية والحماية المدنية، ان منظومة العمل الجهوي قد تغيرت ودارت عجلاتها نحو الامام، وبالتالي على الجميع مواكبة ديناميكية الاداء الميداني من اجل معالجة كل الاشكاليات مهما كانت درجات حدتها، حاثا الجميع بضبط استعداداتهم قبل يوم 14 افريل المقبل، والعمل على ضمان شفافية التعامل مع كل الاطراف والمكونات ولاسيما الحياد في العملية الانتخابية البلدية.

وفي هذا الشان ابرز كافة المتدخلين من البلديات والادارات الجهوية  انطلاق الجميع في وضع المخططات العملية والتحضيرات الخاصة بالموسم سواء من حيث التعهد والصيانة للشبكة الطرقية والمسالك وايضا الاودية والعناية بالمناطق الخضراء  ومقاومة الضجيج والتقليص من تداعيات الكلاب السائبة  ومقاومة الحشرات وتنظيم حصص استمرار مسائية خاصة مع رفع درجة الاستعدادات خلال نهاية كل اسبوع ولاسيما بالمناطق التي تعرف اقبالا كبيرا من الزوار وتهيئة مداخل المدن ودعوة اللجنة الجهوية للسلامة المرورية لاعادة تقييم واصلاح مخفضات السرعة وتنظيم ماوي السيارات وتقنينها الى جانب الانتصاب المؤقت في الشواطئ بطريقة شفافة وموضوعية، مع رفع نسق الرقابة الاقتصادية من اجل حماية المستهلك من المضاربات المالية وايضا المواد الاستهلاكية غير الصالحة.

يذكر ان والي بنزرت كان شدد على اهمية التعويل على المكونات المجتمعية من اجل معاضدة البرامج الرسمية المضبوطة ولاسيما في باب التوعية والتحسيس، هذا بالاضافة للتاكيد ايضا على اهمية الزجر وتطبيق القانون على الجميع في كل المخالفات المرتكبة.

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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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