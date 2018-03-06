ولاية بنزرت تضبط مخططها الاستراتيجي لانجاح الموسم الصيفي

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مثل موضوع ضبط الاستراتيجية العملية والواجبة من اجل انجاح استعدادات الجهة للموسم الصيفي المقبل ابرز محاور جلسة العمل الملتئمة صباح اليوم بمقر الولاية باشراف والي الجهة محمد قويدر وبحضور كل ممثلي الادارات الفنية والبلدية والسلط المحلية وعدد من القائمين على الشان المجتمعي من جمعيات ومنظمات، وفيها دعى والي بنزرت للرفع اكثر من نسق ومستوى الاداء الميداني العام في الجهة والاستئناس بالتجارب والمبادرات الناجحة في هذا الشان ولاسيما في مجال القضاء على معضلة الاوساخ بانواعها واشكالها وايضا بقية مظاهر العمل البلدي بشكل عام في مستوى تعهد البنية الاساسية وتحسين مستوى خدمات التجهيزات الجماعية.
ومبرزا بحضور ومشاركة السلط والهياكل الامنية والحماية المدنية، ان منظومة العمل الجهوي قد تغيرت ودارت عجلاتها نحو الامام، وبالتالي على الجميع مواكبة ديناميكية الاداء الميداني من اجل معالجة كل الاشكاليات مهما كانت درجات حدتها، حاثا الجميع بضبط استعداداتهم قبل يوم 14 افريل المقبل، والعمل على ضمان شفافية التعامل مع كل الاطراف والمكونات ولاسيما الحياد في العملية الانتخابية البلدية.
وفي هذا الشان ابرز كافة المتدخلين من البلديات والادارات الجهوية انطلاق الجميع في وضع المخططات العملية والتحضيرات الخاصة بالموسم سواء من حيث التعهد والصيانة للشبكة الطرقية والمسالك وايضا الاودية والعناية بالمناطق الخضراء ومقاومة الضجيج والتقليص من تداعيات الكلاب السائبة ومقاومة الحشرات وتنظيم حصص استمرار مسائية خاصة مع رفع درجة الاستعدادات خلال نهاية كل اسبوع ولاسيما بالمناطق التي تعرف اقبالا كبيرا من الزوار وتهيئة مداخل المدن ودعوة اللجنة الجهوية للسلامة المرورية لاعادة تقييم واصلاح مخفضات السرعة وتنظيم ماوي السيارات وتقنينها الى جانب الانتصاب المؤقت في الشواطئ بطريقة شفافة وموضوعية، مع رفع نسق الرقابة الاقتصادية من اجل حماية المستهلك من المضاربات المالية وايضا المواد الاستهلاكية غير الصالحة.
يذكر ان والي بنزرت كان شدد على اهمية التعويل على المكونات المجتمعية من اجل معاضدة البرامج الرسمية المضبوطة ولاسيما في باب التوعية والتحسيس، هذا بالاضافة للتاكيد ايضا على اهمية الزجر وتطبيق القانون على الجميع في كل المخالفات المرتكبة.
مثل موضوع ضبط الاستراتيجية العملية والواجبة من اجل انجاح استعدادات الجهة للموسم الصيفي المقبل ابرز محاور جلسة العمل الملتئمة صباح اليوم بمقر الولاية باشراف والي الجهة محمد قويدر وبحضور كل ممثلي الادارات الفنية والبلدية والسلط المحلية وعدد من القائمين على الشان المجتمعي من جمعيات ومنظمات، وفيها دعى والي بنزرت للرفع اكثر من نسق ومستوى الاداء الميداني العام في الجهة والاستئناس بالتجارب والمبادرات الناجحة في هذا الشان ولاسيما في مجال القضاء على معضلة الاوساخ بانواعها واشكالها وايضا بقية مظاهر العمل البلدي بشكل عام في مستوى تعهد البنية الاساسية وتحسين مستوى خدمات التجهيزات الجماعية.
ومبرزا بحضور ومشاركة السلط والهياكل الامنية والحماية المدنية، ان منظومة العمل الجهوي قد تغيرت ودارت عجلاتها نحو الامام، وبالتالي على الجميع مواكبة ديناميكية الاداء الميداني من اجل معالجة كل الاشكاليات مهما كانت درجات حدتها، حاثا الجميع بضبط استعداداتهم قبل يوم 14 افريل المقبل، والعمل على ضمان شفافية التعامل مع كل الاطراف والمكونات ولاسيما الحياد في العملية الانتخابية البلدية.
وفي هذا الشان ابرز كافة المتدخلين من البلديات والادارات الجهوية انطلاق الجميع في وضع المخططات العملية والتحضيرات الخاصة بالموسم سواء من حيث التعهد والصيانة للشبكة الطرقية والمسالك وايضا الاودية والعناية بالمناطق الخضراء ومقاومة الضجيج والتقليص من تداعيات الكلاب السائبة ومقاومة الحشرات وتنظيم حصص استمرار مسائية خاصة مع رفع درجة الاستعدادات خلال نهاية كل اسبوع ولاسيما بالمناطق التي تعرف اقبالا كبيرا من الزوار وتهيئة مداخل المدن ودعوة اللجنة الجهوية للسلامة المرورية لاعادة تقييم واصلاح مخفضات السرعة وتنظيم ماوي السيارات وتقنينها الى جانب الانتصاب المؤقت في الشواطئ بطريقة شفافة وموضوعية، مع رفع نسق الرقابة الاقتصادية من اجل حماية المستهلك من المضاربات المالية وايضا المواد الاستهلاكية غير الصالحة.
يذكر ان والي بنزرت كان شدد على اهمية التعويل على المكونات المجتمعية من اجل معاضدة البرامج الرسمية المضبوطة ولاسيما في باب التوعية والتحسيس، هذا بالاضافة للتاكيد ايضا على اهمية الزجر وتطبيق القانون على الجميع في كل المخالفات المرتكبة.
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
-
18:25امن البلاد والانتخابات وانتاج الفسفاط اهم محاور اجتماع مجلس الامن القومي
06 مارس 2018