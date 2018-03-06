صفاقس: عون حرس يطلق النار على نفسه

مكتب المهدية- الشروق اون لاين- سامي: أقدم عون حرس يعمل بفوج التدخل بالجم، ويبلغ من العمر 46 سنة على إطلاق النار على نفسه من مسدسه الخاص بمنزله الكائن بمعتمدية الحنشة من ولاية صفاقس أصيب على اثرها إصابة خطيرة على مستوى ذقنه، وعينه اليمنى.

وقد تم نقل المُصاب على جناح السرعة الى المستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية قبل تحويله إلى إحدى المصحات الخاصة لإجراء عملية جراحية عاجلة على مستوى العين، وترجح المعطيات الأولية للحادثة أن عون الحرس حاول الانتحار بسبب خلافات عائلية.