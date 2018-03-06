يتحيّل على النساء ويسلبهن مصوغهن

بناء على معلومات مفادها تورّط أحد الأشخاص في العديد من السّرقات بمحيط إحدى المصحّات بجهة العمران ولاية تونس باستعمال الحيلة وذلك من خلال تعمّد المعني ايهام المتضرّرات من المتقدّمات في السنّ بأنّه يعمل بالمصحّة وبإمكانه التّوسّط لهنّ لدى وزارة الصّحة لتمكينهنّ من مساعدات ماليّة في حدود 1800 دينارا، إلى جانب ايهامهنّ بالاحتفاظ بمصوغهنّ وأموالهنّ أثناء اجرائهنّ للفحوصات الطبيّة والصّور بالأشعّة والفرار بعد الحصول على المصوغ، تمكنت يوم 05 مارس 2018 منطقة الأمن الوطني بالعمران من إلقاء القبض على المعني متلبّسا بسرقة امرأة عمرها 75 سنة وقد حُجز لديه أسورتين من الذّهب الأصفر. بالتّحرّي معه، اعترف بما نسب إليه.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه والأبحاث متواصلة.