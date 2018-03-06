يختطف رضيعته في البحيرة مشترطا بطاقة سوابق نظيفة لإعادتها

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خلّف حادثة اختطاف رضيعة من قبل والدها يوم الاحد الفارط ردود افعال مختلفة وتعاطف واسع لدى رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وقد تم نشر صورة الرضيعة التي تدعى "لينا" عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بعد ان قام والدها باختطافها الى وجهة غير معلومة فيما تم ايقافه ورفض الادلاء عن مكانها.
وقد قامت والدة الرضيعة بعرض قضية اختطاف ابنتها عبر اذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 6 مارس 2018. وكانت في وضعية صعبة حيث غالبت دموعها لتروي ما وقوبيّنت أنها رفعت قضيّة في الطلاق ضدّ زوجها وتحصلت على حضانة ابنتها يوم الجمعة 28 فيفري على أن تسمح للأب بلقائها مرّة في الأسبوع وهو ما تمّ بالفعل، حيث اصطحبت رضيعتها للقائه في منطقة البحيرة، مشيرة إلى أنّه استغل فرصة انشغالها بركن السيارة ليقوم باختطافها ووضعها في سيارة ابتعدت بها بسرعة فيما تعمدت شقيقته منعها من النزول للحاق بها.
وتابعت أنّ بعض المواطنين حاولوا اللحاق به عندما بدأت في الصراخ لكنه نجح في إقناعهم أنّها ابنته وأنّه تشاجر مع زوجته فتركوه في حال سبيله قبل أن تتدخّل قوات الأمن.
وأضَافت سناء أنّه تمّ إيقاف والد "ملينا" وما تزال شقيقته في حالة فرار، واعترف في الأبحاث أنّه قام باختطافها رافضا الكشف عن مكانها إلى حين إخلاء سبيله وإسقاط كلّ الدعاوي المرفوعة ضدّه (إسقاط صحيفة السوابق العدلية).
وأقرّت إيناس أنّ ابنتها الرضيعة تعاني من أمراض مزمنة ما يتطلب إعطاءها أدوية معينة، مناشدة من ساعدوا طليقها في عملية الخطف إلى إعادة "فلذة كبدها".
خلّف حادثة اختطاف رضيعة من قبل والدها يوم الاحد الفارط ردود افعال مختلفة وتعاطف واسع لدى رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وقد تم نشر صورة الرضيعة التي تدعى "لينا" عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بعد ان قام والدها باختطافها الى وجهة غير معلومة فيما تم ايقافه ورفض الادلاء عن مكانها.
وقد قامت والدة الرضيعة بعرض قضية اختطاف ابنتها عبر اذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 6 مارس 2018. وكانت في وضعية صعبة حيث غالبت دموعها لتروي ما وقوبيّنت أنها رفعت قضيّة في الطلاق ضدّ زوجها وتحصلت على حضانة ابنتها يوم الجمعة 28 فيفري على أن تسمح للأب بلقائها مرّة في الأسبوع وهو ما تمّ بالفعل، حيث اصطحبت رضيعتها للقائه في منطقة البحيرة، مشيرة إلى أنّه استغل فرصة انشغالها بركن السيارة ليقوم باختطافها ووضعها في سيارة ابتعدت بها بسرعة فيما تعمدت شقيقته منعها من النزول للحاق بها.
وتابعت أنّ بعض المواطنين حاولوا اللحاق به عندما بدأت في الصراخ لكنه نجح في إقناعهم أنّها ابنته وأنّه تشاجر مع زوجته فتركوه في حال سبيله قبل أن تتدخّل قوات الأمن.
وأضَافت سناء أنّه تمّ إيقاف والد "ملينا" وما تزال شقيقته في حالة فرار، واعترف في الأبحاث أنّه قام باختطافها رافضا الكشف عن مكانها إلى حين إخلاء سبيله وإسقاط كلّ الدعاوي المرفوعة ضدّه (إسقاط صحيفة السوابق العدلية).
وأقرّت إيناس أنّ ابنتها الرضيعة تعاني من أمراض مزمنة ما يتطلب إعطاءها أدوية معينة، مناشدة من ساعدوا طليقها في عملية الخطف إلى إعادة "فلذة كبدها".
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018