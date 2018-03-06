العاصمة: القبض على تكفيري يحرض على الارهاب

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أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 35 سنة قاطن جهة الكرم تونس العاصمة.
وبالتحري معه ثبت تنزيله تدوينات وتعاليق تمجد التنظيمات الإرهابية وتحرض على الإرهاب بحسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالته على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة التحريات معه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 35 سنة قاطن جهة الكرم تونس العاصمة.
وبالتحري معه ثبت تنزيله تدوينات وتعاليق تمجد التنظيمات الإرهابية وتحرض على الإرهاب بحسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالته على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة التحريات معه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018