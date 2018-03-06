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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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العاصمة: القبض على تكفيري يحرض على الارهاب
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الأولى
العاصمة: القبض على تكفيري يحرض على الارهاب
06 مارس 2018 | 14:51

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 35 سنة قاطن جهة الكرم تونس العاصمة.

وبالتحري معه ثبت تنزيله تدوينات وتعاليق تمجد التنظيمات الإرهابية وتحرض على الإرهاب بحسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالته على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة التحريات معه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.

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الأولى
العاصمة: القبض على تكفيري يحرض على الارهاب
06 مارس 2018 | 14:51

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 35 سنة قاطن جهة الكرم تونس العاصمة.

وبالتحري معه ثبت تنزيله تدوينات وتعاليق تمجد التنظيمات الإرهابية وتحرض على الإرهاب بحسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالته على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة التحريات معه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.

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06 مارس 2018 السّاعة 21:54
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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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