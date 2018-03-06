العاصمة: القبض على تكفيري يحرض على الارهاب

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 35 سنة قاطن جهة الكرم تونس العاصمة.

وبالتحري معه ثبت تنزيله تدوينات وتعاليق تمجد التنظيمات الإرهابية وتحرض على الإرهاب بحسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالته على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة التحريات معه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.