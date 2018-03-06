فشل الجلسة التفاوضية بين جامعة التعليم العالي والوزير

أفادت الجامعة العامة للتعليم العالي في بيان لها ان الجلسة التفاوضية التي انعقدت ،امس الاثنين ، بحضور وزير التعليم العالي مرفوقا بوفد وزاري وبحضور الأمين العام المساعد محمد علي البوغديري ووفد عن الجامعة العامة للتعليم ، قد فشلت، فيما يتعلق بمنحتي العودة الجامعية ومنحة تحفيز الجامعيين المشتغلين في الجامعات الداخلية والنائية، وهي من أهم المنح الواردة في اتفاقات سابقة بين الطرفين.

وفي المقابل، وقع اتفاق على بعض النقاط الفرعية الواردة في اتفاقات سابقة، على غرار منحة التنسيق البيداغوجي وتيسير شروط إحداث هياكل بحثية بالجامعات الداخلية وبالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتمتيع التكنولوجيين والمبرزين بعطلة بحثية خالصة الأجر.

وافاد البيان انه لم يقع امضاء اتفاق محضر وانه وقع تحديد جلسة تفاوضية يوم الخميس 8 مارس 2018.