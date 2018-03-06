التضامن : إيقاف شخص من أجل الترويج لمادة القنب الهندي "الزطلة"

بناء على معلومات وبعد نصب كمين محكم، تمكنت يوم 05 مارس 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة من إلقاء القبض على مروج مخدرات قاطن بالجهة عمره 33 سنة وحجزت لديه نصف صفيحة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" وعدد 46 قطعة مختلفة الأحجام من نفس المخدر.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.