مصادر: إحباط محاولة اقتحام غرفة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كشفت مصادر، عن إحباط محاولة لاقتحام غرفة قيادة طائرة مصر للطيران، أثناء رحلة مصر للطيران بين مصر وعمان بعد إقلاعها من مطار مسقط بـ26 دقيقة.

وأوضحت المصادر، أن الطائرة كان على متنها شخصان يعملان فى الهيئة العامة للكتاب قام أحدهم بالاعتداء على طاقم الطائرة وإصابته بحالة هياج ومحاولة اقتحام كابينة الطائرة، حيث تم السيطرة على الموقف وعادت الطائرة إلى مطار مسقط بسلام.

وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من قبل السلطات العمانية.