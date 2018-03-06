وزير الصحة يتوقع رفع اضراب الاطباء الشبان خلال الساعات القادمة

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أكد وزير الصحة عماد الحمامي اليوم الثلاثاء انه سيتم خلال الساعات القادمة الوصول الى امضاء اتفاق مع الاطباء الشبان يتم بمقتضاه رفع الاضراب.
واشار الحمامي في تصريح لـ"وات" اليوم بالحمامات على هامش مشاركته في ملتقى حول "اعتماد منظومة معلوماتية وطنية لمراقبة النزلة الوافدة" ان المفاوضات مع الاطباء الشبان وصلت مرحلة صياغة الاتفاق بعد التوصل الى اتفاق بخصوص ابرز النقاط الخلافية.
واوضح انه تم بعد الاتفاق حول برنامج الاصلاح وما يتعلق بالقانون الاساسي الذي سيتم اصداره يوم 9 مارس والذي كان محل تعهد منذ شهر ديسمبر بالاضافة الى ما يخص نقاط بالاتفاق مع الاطباء الجامعيين الاستشفائيين والاستجابة لطلب الترفيع في المنحة.
وبخصوص عملية اصلاح المنظومة التعليمية، أوضح الوزير ان عمداء كليات الطب قدموا امس رؤيتهم التي تلتقي في جزء كبير منها مع مطالب المتربصين الداخليين والمقيمين، على حد قوله.
وبين وزير الصحة ان بعض النقاط لم يتم الاستجابة لها خاصة وانها لا تتعلق فقط بوزراة الصحة ومن بينها ما يخص خلاص الاجانب وشروط الاعفاء من الخدمة الوطنية والتي سيتم النظر فيها بالتعاون مع وزارتي الخارجية والدفاع الوطني خلال الاشهر القادمة.
وحيا من جهة اخرى ما تميز به الاطباء الشبان من روح عالية وتحمل مسؤولية طيلة التحركات بعدم ايقاف العمل مؤكدا انهم سيحلون بنفس روح المسؤولية وسيعلنون اليوم رفع الاضراب.
أكد وزير الصحة عماد الحمامي اليوم الثلاثاء انه سيتم خلال الساعات القادمة الوصول الى امضاء اتفاق مع الاطباء الشبان يتم بمقتضاه رفع الاضراب.
واشار الحمامي في تصريح لـ"وات" اليوم بالحمامات على هامش مشاركته في ملتقى حول "اعتماد منظومة معلوماتية وطنية لمراقبة النزلة الوافدة" ان المفاوضات مع الاطباء الشبان وصلت مرحلة صياغة الاتفاق بعد التوصل الى اتفاق بخصوص ابرز النقاط الخلافية.
واوضح انه تم بعد الاتفاق حول برنامج الاصلاح وما يتعلق بالقانون الاساسي الذي سيتم اصداره يوم 9 مارس والذي كان محل تعهد منذ شهر ديسمبر بالاضافة الى ما يخص نقاط بالاتفاق مع الاطباء الجامعيين الاستشفائيين والاستجابة لطلب الترفيع في المنحة.
وبخصوص عملية اصلاح المنظومة التعليمية، أوضح الوزير ان عمداء كليات الطب قدموا امس رؤيتهم التي تلتقي في جزء كبير منها مع مطالب المتربصين الداخليين والمقيمين، على حد قوله.
وبين وزير الصحة ان بعض النقاط لم يتم الاستجابة لها خاصة وانها لا تتعلق فقط بوزراة الصحة ومن بينها ما يخص خلاص الاجانب وشروط الاعفاء من الخدمة الوطنية والتي سيتم النظر فيها بالتعاون مع وزارتي الخارجية والدفاع الوطني خلال الاشهر القادمة.
وحيا من جهة اخرى ما تميز به الاطباء الشبان من روح عالية وتحمل مسؤولية طيلة التحركات بعدم ايقاف العمل مؤكدا انهم سيحلون بنفس روح المسؤولية وسيعلنون اليوم رفع الاضراب.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018