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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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وزير الصحة يتوقع رفع اضراب الاطباء الشبان خلال الساعات القادمة
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الأولى
وزير الصحة يتوقع رفع اضراب الاطباء الشبان خلال الساعات القادمة
06 مارس 2018 | 11:40

أكد وزير الصحة عماد الحمامي اليوم الثلاثاء انه سيتم خلال الساعات القادمة الوصول الى امضاء اتفاق مع الاطباء الشبان يتم بمقتضاه رفع الاضراب.

واشار الحمامي في تصريح لـ"وات" اليوم بالحمامات على هامش مشاركته في ملتقى حول "اعتماد منظومة معلوماتية وطنية لمراقبة النزلة الوافدة" ان المفاوضات مع الاطباء الشبان وصلت مرحلة صياغة الاتفاق بعد التوصل الى اتفاق بخصوص ابرز النقاط الخلافية.

واوضح انه تم بعد الاتفاق حول برنامج الاصلاح وما يتعلق بالقانون الاساسي الذي سيتم اصداره يوم 9 مارس والذي كان محل تعهد منذ شهر ديسمبر بالاضافة الى ما يخص نقاط بالاتفاق مع الاطباء الجامعيين الاستشفائيين والاستجابة لطلب الترفيع في المنحة.

وبخصوص عملية اصلاح المنظومة التعليمية، أوضح الوزير ان عمداء كليات الطب قدموا امس رؤيتهم التي تلتقي في جزء كبير منها مع مطالب المتربصين الداخليين والمقيمين، على حد قوله.

وبين وزير الصحة ان بعض النقاط لم يتم الاستجابة لها خاصة وانها لا تتعلق فقط بوزراة الصحة ومن بينها ما يخص خلاص الاجانب وشروط الاعفاء من الخدمة الوطنية والتي سيتم النظر فيها بالتعاون مع وزارتي الخارجية والدفاع الوطني خلال الاشهر القادمة.

وحيا من جهة اخرى ما تميز به الاطباء الشبان من روح عالية وتحمل مسؤولية طيلة التحركات بعدم ايقاف العمل مؤكدا انهم سيحلون بنفس روح المسؤولية وسيعلنون اليوم رفع الاضراب.

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الأولى
وزير الصحة يتوقع رفع اضراب الاطباء الشبان خلال الساعات القادمة
06 مارس 2018 | 11:40

أكد وزير الصحة عماد الحمامي اليوم الثلاثاء انه سيتم خلال الساعات القادمة الوصول الى امضاء اتفاق مع الاطباء الشبان يتم بمقتضاه رفع الاضراب.

واشار الحمامي في تصريح لـ"وات" اليوم بالحمامات على هامش مشاركته في ملتقى حول "اعتماد منظومة معلوماتية وطنية لمراقبة النزلة الوافدة" ان المفاوضات مع الاطباء الشبان وصلت مرحلة صياغة الاتفاق بعد التوصل الى اتفاق بخصوص ابرز النقاط الخلافية.

واوضح انه تم بعد الاتفاق حول برنامج الاصلاح وما يتعلق بالقانون الاساسي الذي سيتم اصداره يوم 9 مارس والذي كان محل تعهد منذ شهر ديسمبر بالاضافة الى ما يخص نقاط بالاتفاق مع الاطباء الجامعيين الاستشفائيين والاستجابة لطلب الترفيع في المنحة.

وبخصوص عملية اصلاح المنظومة التعليمية، أوضح الوزير ان عمداء كليات الطب قدموا امس رؤيتهم التي تلتقي في جزء كبير منها مع مطالب المتربصين الداخليين والمقيمين، على حد قوله.

وبين وزير الصحة ان بعض النقاط لم يتم الاستجابة لها خاصة وانها لا تتعلق فقط بوزراة الصحة ومن بينها ما يخص خلاص الاجانب وشروط الاعفاء من الخدمة الوطنية والتي سيتم النظر فيها بالتعاون مع وزارتي الخارجية والدفاع الوطني خلال الاشهر القادمة.

وحيا من جهة اخرى ما تميز به الاطباء الشبان من روح عالية وتحمل مسؤولية طيلة التحركات بعدم ايقاف العمل مؤكدا انهم سيحلون بنفس روح المسؤولية وسيعلنون اليوم رفع الاضراب.

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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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