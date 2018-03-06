توقف عن هذه العــــادات إذا كنت تريـــــد حياة صحيــــة

هل تشعر بالإحباط والكأبة في لحظة الإستيقاظ في الصباح؟ هل يصاحبك القلق بإستمرار؟ هل تشعر بعدم وجود حماس لديك لبدء العمل؟ قد تكون تقوم ببعض الأمور الخاطئة ولا تجعل حياتك صحية لذلك يجب عليك التعرف على هذه الأمور إذا كنت تريد حياة صحية.

غياب النظام الغذائي

يعد تخطي تناول وجبات الطعام من أسوأ العادات التي تقوم بها دون علم عن اضرارها. وذلك لأن الجسم بحاجة الى تنظيم الغذاء حتي يحقق للجسم توازنه وتجنب الشعور بالتعب. يعتقد معظم الأفراد أن تخطي تناول الوجبات يساعدهم علي فقدان الوزن وتجويع أنفسهم. هذا الإعتقاد خاطئ للغاية فهولا يزيد من الرغبة في تناول الطعام. لذلك، فإن أفضل طريقة هي الحفاظ علي نظام غذائي متوازن طوال اليوم.

الأكل العاطفي

يؤدي الأكل العاطفي إلى العديد من المشاكل الصحية مثل السمنة وإرتفاع ضغط الدم والسكر لذلك فإن هذه العادة خطيرة للغاية. الأكل العاطفي يعني تناول الطعام عند الشعور بالملل والإكتئاب والغضب. لذلك حاول التخلص من عادة تحكم رغبتك النفسية في تناول الطعام وتنظيم تناول الطعام وتأكل عندما تشعر بالجوع فقط.

التفكير المتشائم

من أكثر العادات السلبية التي تقوم بها. والأخطر من ذلك، قد تكون من الأشخاص أصحاب التفكير السلبي ولا تدري بذلك. وأحيانا نعتاد علي أنماط التفكير المدمرة. لذلك قم بتغير طريقة تفكيرك وتغير موقفك الى التفائل فمعظم الأمور ليست سيئة كما تراها أنت ولكن عقلك هوالذي يخدع تفكيرك .

قلة النوم

جسم الإنسان مثل الألة، وبالتالي يحتاج الى الراحة لإعادة شحنه. تحتاج أجسامنا الى كميات كافية من النوم. وذلك لأن معظمنا مثقل بمهام العمل، ويميل الى تقليل كمية النوم للتركيز في العمل. ولكن الشئ الذي لا يعرفه الكثيرون أن التركيز لا يحدث بدون حصول كميات كافية من النوم .

تجاهل ممارسة التمارين الرياضية

تعد التمارين الرياضية وسيلة فعالة لتحسين صحتك وزيادة مستويات الطاقة لديك. بعض الأفراد قد يتحجج بعدم ممارسة التمارين الرياضية لأنها تحتاج الى أدوات ومعدات أوالإنضمام الى صالة ألعاب رياضية. ولكن يمكنك القيام ببعض التمارين البسيطة مثل الجري .

الجلوس لساعات طويلة في نفس المكان

سواء كان الجلوس في مكان العمل أوالمنزل أوأي مكان أخر، فإن الجلوس في مكان واحد لساعات طويلة ليس بأمر جيد ولا يمكن تجاهله. إن الجلوس لساعات طويلة دون أي حركة يبطئ من عملية الأيض ويضعف العضلات. لذلك تأكد من أنك تغير حركتك كل بضع ساعات وأيضا حاول التأكد من تحريج عضلات جسمك بإستمرار .

تناول وجبات في الليل

تناول الوجبات في الوقت المناسب لها فهذا لا يقلل أبدا من أهمية تناول وجبة صحية. حاول تناول وجبة العشاء قبل الذهاب الى النوم ببضع ساعات وذلك لمنع الإصابة بالسمنة ومضاعفات صحية أخري خطيرة. قد يؤدي تناول وجبات خفيفة في وقت متأخر من اليل الى عسر الهضم ويؤدي الى إضطربات في النوم.