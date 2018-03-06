التداوي الطبيعي .. الطماطم تقوّي العظام و تداوي الآلام

-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
الطماطم مفيدة جدا للصحة ولكن هل تعرف سبب ذلك؟؟ فالسبب في ذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من فيتامين ج مع وجود نسب قليلة من السعرات الحرارية والدهون وفي ما يلي اجابة السؤال الذي يطرحة الكثير ما هي فوائد الطماطم:
ـ صحة الجلد: تحتوي الطماطم على البيتاكاروتين والذي يجعل الجلد ناعما وصحيا ويحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة، كما أن مادة الليكوبين تجعل الجلد أقل تأثرا بأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة والتي تعتبر أحد أسباب التجاعيد والخطوط بالجلد.
ـ تقوية العظام: تحتوي الطماطم على فيتامين K وعلى الكالسيوم مما يجعل الطماطم عاملا قويا في تقوية العظام وعلاجها، كما أن مادة الليكوبين تعمل على تحسين كتلة العظام وتحمي من تآكلها.
ـ محاربة السرطان: إن مادة اللكوبين الموجودة في الطماطم يمكنها كذلك محاربة عدة أنواع من مرض السرطان كسرطان القولون والمستقيم والمعدة والبروستاتا والمبيض، كما أن فيتامين (أ) و (ج) اللذان يعتبرا مضادان للاكسدة يقوما بمهاجمة الشقائق الحرة الموجودة بالجسم والتي تتسبب في تدمير الخلايا وحدوث السرطان.
ـ السكر بالدم: تساعد الطماطم على توازن مستوى السكر بالدم حيث أن الطماطم مصدر رائع للكروميوم والذي يساعد على ضبط مستوى السكر بالدم.
ـ تساعد على علاج الآلام المزمنة: حيث أن الطماطم تحتوي على الكاروتينات والبيوفلافونويد والتي لها خصائص مضادة للالتهابات مما يجعلها عامل مساعد فب علاج الآلام المزمنة مثل التهاب المفاصل.
التخلص من الوزن الزائد والسمنة حيث أنها تحتوي على نسبة من الماء والألياف ولذلك إذا كنت تريد فقدان الوزن الزائد فقم بجعل الطماطم جزء أساسي من نظامك الغذائي وخصوصا في السلطة.
الطماطم مفيدة جدا للصحة ولكن هل تعرف سبب ذلك؟؟ فالسبب في ذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من فيتامين ج مع وجود نسب قليلة من السعرات الحرارية والدهون وفي ما يلي اجابة السؤال الذي يطرحة الكثير ما هي فوائد الطماطم:
ـ صحة الجلد: تحتوي الطماطم على البيتاكاروتين والذي يجعل الجلد ناعما وصحيا ويحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة، كما أن مادة الليكوبين تجعل الجلد أقل تأثرا بأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة والتي تعتبر أحد أسباب التجاعيد والخطوط بالجلد.
ـ تقوية العظام: تحتوي الطماطم على فيتامين K وعلى الكالسيوم مما يجعل الطماطم عاملا قويا في تقوية العظام وعلاجها، كما أن مادة الليكوبين تعمل على تحسين كتلة العظام وتحمي من تآكلها.
ـ محاربة السرطان: إن مادة اللكوبين الموجودة في الطماطم يمكنها كذلك محاربة عدة أنواع من مرض السرطان كسرطان القولون والمستقيم والمعدة والبروستاتا والمبيض، كما أن فيتامين (أ) و (ج) اللذان يعتبرا مضادان للاكسدة يقوما بمهاجمة الشقائق الحرة الموجودة بالجسم والتي تتسبب في تدمير الخلايا وحدوث السرطان.
ـ السكر بالدم: تساعد الطماطم على توازن مستوى السكر بالدم حيث أن الطماطم مصدر رائع للكروميوم والذي يساعد على ضبط مستوى السكر بالدم.
ـ تساعد على علاج الآلام المزمنة: حيث أن الطماطم تحتوي على الكاروتينات والبيوفلافونويد والتي لها خصائص مضادة للالتهابات مما يجعلها عامل مساعد فب علاج الآلام المزمنة مثل التهاب المفاصل.
التخلص من الوزن الزائد والسمنة حيث أنها تحتوي على نسبة من الماء والألياف ولذلك إذا كنت تريد فقدان الوزن الزائد فقم بجعل الطماطم جزء أساسي من نظامك الغذائي وخصوصا في السلطة.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018