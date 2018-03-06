التداوي الطبيعي .. الطماطم تقوّي العظام و تداوي الآلام

الطماطم مفيدة جدا للصحة ولكن هل تعرف سبب ذلك؟؟ فالسبب في ذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من فيتامين ج مع وجود نسب قليلة من السعرات الحرارية والدهون وفي ما يلي اجابة السؤال الذي يطرحة الكثير ما هي فوائد الطماطم:

ـ صحة الجلد: تحتوي الطماطم على البيتاكاروتين والذي يجعل الجلد ناعما وصحيا ويحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة، كما أن مادة الليكوبين تجعل الجلد أقل تأثرا بأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة والتي تعتبر أحد أسباب التجاعيد والخطوط بالجلد.

ـ تقوية العظام: تحتوي الطماطم على فيتامين K وعلى الكالسيوم مما يجعل الطماطم عاملا قويا في تقوية العظام وعلاجها، كما أن مادة الليكوبين تعمل على تحسين كتلة العظام وتحمي من تآكلها.

ـ محاربة السرطان: إن مادة اللكوبين الموجودة في الطماطم يمكنها كذلك محاربة عدة أنواع من مرض السرطان كسرطان القولون والمستقيم والمعدة والبروستاتا والمبيض، كما أن فيتامين (أ) و (ج) اللذان يعتبرا مضادان للاكسدة يقوما بمهاجمة الشقائق الحرة الموجودة بالجسم والتي تتسبب في تدمير الخلايا وحدوث السرطان.

ـ السكر بالدم: تساعد الطماطم على توازن مستوى السكر بالدم حيث أن الطماطم مصدر رائع للكروميوم والذي يساعد على ضبط مستوى السكر بالدم.

ـ تساعد على علاج الآلام المزمنة: حيث أن الطماطم تحتوي على الكاروتينات والبيوفلافونويد والتي لها خصائص مضادة للالتهابات مما يجعلها عامل مساعد فب علاج الآلام المزمنة مثل التهاب المفاصل.

التخلص من الوزن الزائد والسمنة حيث أنها تحتوي على نسبة من الماء والألياف ولذلك إذا كنت تريد فقدان الوزن الزائد فقم بجعل الطماطم جزء أساسي من نظامك الغذائي وخصوصا في السلطة.