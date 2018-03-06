مربّ يتذكّر.. بوشاش بنجدو(معلّم تطبيق أوّل ومدير متقاعد) ..هاجس المربّي في مسؤوليته التربويّة الخلاّقة والوفاء لالتزاماته

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تونس (الشروق)
نبشا في ذاكرة المربين الأفاضل نستضيف في هذا العدد السيد بوشاش بنجدو معلم تطبيق أول ومدير متقاعد منذ 1 نوفمبر 2012 بعدما قضى 35 سنة في التّدريس والتّسيير الإداري في آخر مشواره المهني. وفي لقاء معه أكّد أوّلا بأنّه باشر التعليم خلال السنة الدراسيّة 1977 /1978 في سنّ 21 عاما وتحديدا بالمدرسة الابتدائية 6 شارع المحطة بتونس كتلميذ معلم متربّص بمدرسة ترشيح المعلّمات بالمرسى. ولازال يذكر أوّل مرتّب تقاضاه والذي كان في حدود 57 دينارا وعلى الرّغم من تواضعه المادي فقد كان محفّزا للعطاء والانتماء المهني النقيّ وذلك ضمن قناعات بنبل رسالة المربّي الحُبلى بدوافع القيم الإنسانيّة. وانتقل تباعا للتّدريس بعدّة مدارس ريفيّة على غرار أولاد عمر ـ السّعادة ـ أولاد بنجدو بمنزل بوزيان وفرجان بالمزونة وذلك في ظروف ريفيّة قاسية بالنسبة للمربين والتلامذة على حدّ السّواء والمتأتيّة أساسا من شدائد الخصاصة التلمذية وصعوبة التنقل والجغرافية التي فرضت عليه كمربّ قطع مسافة 15 كلم مترجّلا أوعلى ظهر الدّابة للعودة لمنزل العائلة. إضافة إلى انعدام الطرق البيداغوجيّة التي طوّع خصائصها بالحرص على البحث والتّدقيق المتجدّد لإثراء مسار «مراجعه» الذاتيّة تلبيّة لطموحاته الخاصّة في نحت مسيرة تليق بقناعاته وقدراته على التّواصل التأثيري التخصّصي والقيادي في الفصول. هذا إلى جانب الانصهار في ضرورة تحقيق انتظارات التلامذة والأولياء على حدّ السّواء وذلك على مستوى النجاح الدراسي. وتلك مسؤولية كانت بمثابة العنوان الأبرز في التّدريس «أيام زمان». وتابع السيد بوشاش بأنه انتقل للعمل بالمدرسة الابتدائية بالدوالي بقفصة خلال الفترة من 1985 إلى غاية 1991 والتي اقترنت بنضج «خلاصة» تنقلاته من حيث ثراء الزّاد المعرفي المهني التي وظّفها للإقتادر التدريسي إلى جانب خلقه لشبكة علاقات بشريّة نوعيّة يسودها الاحترام والتآلف المهني والاجتماعي. واختتم السيد بوشاش بنجدو حديثه بالقول بأنه أنهى مسيرته المهنية بالمدرسة الابتدائية 15 أكتوبر بمنزل بوزيان كمدرّس ثم مديرا لها ومن المفارقات التفرديّة تدريسه طيلة 35 سنة لجميع المستويات والمواد باللّغة العربيّة دون سواها وذلك بعيدا عن العوز المعرفي. وهذه العلاقة الحميميّة مع اللّغة «الأم» عادت عليه بشهرة «الزيتوني» بين زملائه. وغادر القطاع التربوي مرتاح الضمير والبال والفكر برغم مشاق المهنة التي خفّفت متاعبها الارتباط بكثير من القيم ونبل الرسالة والعدل بين التلاميذ وإعلاء منزلتهم إلى مرتبة «الأمانة» المقدّسة التي قرنها بممارسة العمل النقابي طيلة 20 سنة كعضو بنقابة التعليم الأساسي بمنزل بوزيان وخلُص السيد بوشاش بأنّه يستمتع حاليا بتقاعده بكثير من الحيويّة البدنيّة والفكريّة إلى جانب الانصهار الاجتماعي «التعددي» بعيدا عن الخمول والانغلاق.
تونس (الشروق)
نبشا في ذاكرة المربين الأفاضل نستضيف في هذا العدد السيد بوشاش بنجدو معلم تطبيق أول ومدير متقاعد منذ 1 نوفمبر 2012 بعدما قضى 35 سنة في التّدريس والتّسيير الإداري في آخر مشواره المهني. وفي لقاء معه أكّد أوّلا بأنّه باشر التعليم خلال السنة الدراسيّة 1977 /1978 في سنّ 21 عاما وتحديدا بالمدرسة الابتدائية 6 شارع المحطة بتونس كتلميذ معلم متربّص بمدرسة ترشيح المعلّمات بالمرسى. ولازال يذكر أوّل مرتّب تقاضاه والذي كان في حدود 57 دينارا وعلى الرّغم من تواضعه المادي فقد كان محفّزا للعطاء والانتماء المهني النقيّ وذلك ضمن قناعات بنبل رسالة المربّي الحُبلى بدوافع القيم الإنسانيّة. وانتقل تباعا للتّدريس بعدّة مدارس ريفيّة على غرار أولاد عمر ـ السّعادة ـ أولاد بنجدو بمنزل بوزيان وفرجان بالمزونة وذلك في ظروف ريفيّة قاسية بالنسبة للمربين والتلامذة على حدّ السّواء والمتأتيّة أساسا من شدائد الخصاصة التلمذية وصعوبة التنقل والجغرافية التي فرضت عليه كمربّ قطع مسافة 15 كلم مترجّلا أوعلى ظهر الدّابة للعودة لمنزل العائلة. إضافة إلى انعدام الطرق البيداغوجيّة التي طوّع خصائصها بالحرص على البحث والتّدقيق المتجدّد لإثراء مسار «مراجعه» الذاتيّة تلبيّة لطموحاته الخاصّة في نحت مسيرة تليق بقناعاته وقدراته على التّواصل التأثيري التخصّصي والقيادي في الفصول. هذا إلى جانب الانصهار في ضرورة تحقيق انتظارات التلامذة والأولياء على حدّ السّواء وذلك على مستوى النجاح الدراسي. وتلك مسؤولية كانت بمثابة العنوان الأبرز في التّدريس «أيام زمان». وتابع السيد بوشاش بأنه انتقل للعمل بالمدرسة الابتدائية بالدوالي بقفصة خلال الفترة من 1985 إلى غاية 1991 والتي اقترنت بنضج «خلاصة» تنقلاته من حيث ثراء الزّاد المعرفي المهني التي وظّفها للإقتادر التدريسي إلى جانب خلقه لشبكة علاقات بشريّة نوعيّة يسودها الاحترام والتآلف المهني والاجتماعي. واختتم السيد بوشاش بنجدو حديثه بالقول بأنه أنهى مسيرته المهنية بالمدرسة الابتدائية 15 أكتوبر بمنزل بوزيان كمدرّس ثم مديرا لها ومن المفارقات التفرديّة تدريسه طيلة 35 سنة لجميع المستويات والمواد باللّغة العربيّة دون سواها وذلك بعيدا عن العوز المعرفي. وهذه العلاقة الحميميّة مع اللّغة «الأم» عادت عليه بشهرة «الزيتوني» بين زملائه. وغادر القطاع التربوي مرتاح الضمير والبال والفكر برغم مشاق المهنة التي خفّفت متاعبها الارتباط بكثير من القيم ونبل الرسالة والعدل بين التلاميذ وإعلاء منزلتهم إلى مرتبة «الأمانة» المقدّسة التي قرنها بممارسة العمل النقابي طيلة 20 سنة كعضو بنقابة التعليم الأساسي بمنزل بوزيان وخلُص السيد بوشاش بأنّه يستمتع حاليا بتقاعده بكثير من الحيويّة البدنيّة والفكريّة إلى جانب الانصهار الاجتماعي «التعددي» بعيدا عن الخمول والانغلاق.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018