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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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مربّ يتذكّر.. بوشاش بنجدو(معلّم تطبيق أوّل ومدير متقاعد) ..هاجس المربّي في مسؤوليته التربويّة الخلاّقة والوفاء لالتزاماته
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شروق الجهات
مربّ يتذكّر.. بوشاش بنجدو(معلّم تطبيق أوّل ومدير متقاعد) ..هاجس المربّي في مسؤوليته التربويّة الخلاّقة والوفاء لالتزاماته
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

تونس (الشروق)

نبشا في ذاكرة المربين الأفاضل نستضيف في هذا العدد السيد بوشاش بنجدو معلم تطبيق أول ومدير متقاعد منذ 1 نوفمبر 2012 بعدما قضى 35 سنة في التّدريس والتّسيير الإداري في آخر مشواره المهني. وفي لقاء معه أكّد أوّلا بأنّه باشر التعليم خلال السنة الدراسيّة 1977 /1978 في سنّ 21 عاما وتحديدا بالمدرسة الابتدائية 6 شارع المحطة بتونس كتلميذ معلم متربّص بمدرسة ترشيح المعلّمات بالمرسى. ولازال يذكر أوّل مرتّب تقاضاه والذي كان في حدود 57 دينارا وعلى الرّغم من تواضعه المادي فقد كان محفّزا للعطاء والانتماء المهني النقيّ وذلك ضمن قناعات بنبل رسالة المربّي الحُبلى بدوافع القيم الإنسانيّة. وانتقل تباعا للتّدريس بعدّة مدارس ريفيّة على غرار أولاد عمر ـ السّعادة ـ أولاد بنجدو بمنزل بوزيان وفرجان بالمزونة وذلك في ظروف ريفيّة قاسية بالنسبة للمربين والتلامذة على حدّ السّواء والمتأتيّة أساسا من شدائد الخصاصة التلمذية وصعوبة التنقل والجغرافية التي فرضت عليه كمربّ قطع مسافة 15 كلم مترجّلا أوعلى ظهر الدّابة للعودة لمنزل العائلة. إضافة إلى انعدام الطرق البيداغوجيّة التي طوّع خصائصها بالحرص على البحث والتّدقيق المتجدّد لإثراء مسار «مراجعه» الذاتيّة تلبيّة لطموحاته الخاصّة في نحت مسيرة تليق بقناعاته وقدراته على التّواصل التأثيري التخصّصي والقيادي في الفصول. هذا إلى جانب الانصهار في ضرورة تحقيق انتظارات التلامذة والأولياء على حدّ السّواء وذلك على مستوى النجاح الدراسي. وتلك مسؤولية كانت بمثابة العنوان الأبرز في التّدريس «أيام زمان». وتابع السيد بوشاش بأنه انتقل للعمل بالمدرسة الابتدائية بالدوالي بقفصة خلال الفترة من 1985 إلى غاية 1991 والتي اقترنت بنضج «خلاصة» تنقلاته من حيث ثراء الزّاد المعرفي المهني التي وظّفها للإقتادر التدريسي إلى جانب خلقه لشبكة علاقات بشريّة نوعيّة يسودها الاحترام والتآلف المهني والاجتماعي. واختتم السيد بوشاش بنجدو حديثه بالقول بأنه أنهى مسيرته المهنية بالمدرسة الابتدائية 15 أكتوبر بمنزل بوزيان كمدرّس ثم مديرا لها ومن المفارقات التفرديّة تدريسه طيلة 35 سنة لجميع المستويات والمواد باللّغة العربيّة دون سواها وذلك بعيدا عن العوز المعرفي. وهذه العلاقة الحميميّة مع اللّغة «الأم» عادت عليه بشهرة «الزيتوني» بين زملائه. وغادر القطاع التربوي مرتاح الضمير والبال والفكر برغم مشاق المهنة التي خفّفت متاعبها الارتباط بكثير من القيم ونبل الرسالة والعدل بين التلاميذ وإعلاء منزلتهم إلى مرتبة «الأمانة» المقدّسة التي قرنها بممارسة العمل النقابي طيلة 20 سنة كعضو بنقابة التعليم الأساسي بمنزل بوزيان وخلُص السيد بوشاش بأنّه يستمتع حاليا بتقاعده بكثير من الحيويّة البدنيّة والفكريّة إلى جانب الانصهار الاجتماعي «التعددي» بعيدا عن الخمول والانغلاق.

عبد الجليل بن جدو
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شروق الجهات
مربّ يتذكّر.. بوشاش بنجدو(معلّم تطبيق أوّل ومدير متقاعد) ..هاجس المربّي في مسؤوليته التربويّة الخلاّقة والوفاء لالتزاماته
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

تونس (الشروق)

نبشا في ذاكرة المربين الأفاضل نستضيف في هذا العدد السيد بوشاش بنجدو معلم تطبيق أول ومدير متقاعد منذ 1 نوفمبر 2012 بعدما قضى 35 سنة في التّدريس والتّسيير الإداري في آخر مشواره المهني. وفي لقاء معه أكّد أوّلا بأنّه باشر التعليم خلال السنة الدراسيّة 1977 /1978 في سنّ 21 عاما وتحديدا بالمدرسة الابتدائية 6 شارع المحطة بتونس كتلميذ معلم متربّص بمدرسة ترشيح المعلّمات بالمرسى. ولازال يذكر أوّل مرتّب تقاضاه والذي كان في حدود 57 دينارا وعلى الرّغم من تواضعه المادي فقد كان محفّزا للعطاء والانتماء المهني النقيّ وذلك ضمن قناعات بنبل رسالة المربّي الحُبلى بدوافع القيم الإنسانيّة. وانتقل تباعا للتّدريس بعدّة مدارس ريفيّة على غرار أولاد عمر ـ السّعادة ـ أولاد بنجدو بمنزل بوزيان وفرجان بالمزونة وذلك في ظروف ريفيّة قاسية بالنسبة للمربين والتلامذة على حدّ السّواء والمتأتيّة أساسا من شدائد الخصاصة التلمذية وصعوبة التنقل والجغرافية التي فرضت عليه كمربّ قطع مسافة 15 كلم مترجّلا أوعلى ظهر الدّابة للعودة لمنزل العائلة. إضافة إلى انعدام الطرق البيداغوجيّة التي طوّع خصائصها بالحرص على البحث والتّدقيق المتجدّد لإثراء مسار «مراجعه» الذاتيّة تلبيّة لطموحاته الخاصّة في نحت مسيرة تليق بقناعاته وقدراته على التّواصل التأثيري التخصّصي والقيادي في الفصول. هذا إلى جانب الانصهار في ضرورة تحقيق انتظارات التلامذة والأولياء على حدّ السّواء وذلك على مستوى النجاح الدراسي. وتلك مسؤولية كانت بمثابة العنوان الأبرز في التّدريس «أيام زمان». وتابع السيد بوشاش بأنه انتقل للعمل بالمدرسة الابتدائية بالدوالي بقفصة خلال الفترة من 1985 إلى غاية 1991 والتي اقترنت بنضج «خلاصة» تنقلاته من حيث ثراء الزّاد المعرفي المهني التي وظّفها للإقتادر التدريسي إلى جانب خلقه لشبكة علاقات بشريّة نوعيّة يسودها الاحترام والتآلف المهني والاجتماعي. واختتم السيد بوشاش بنجدو حديثه بالقول بأنه أنهى مسيرته المهنية بالمدرسة الابتدائية 15 أكتوبر بمنزل بوزيان كمدرّس ثم مديرا لها ومن المفارقات التفرديّة تدريسه طيلة 35 سنة لجميع المستويات والمواد باللّغة العربيّة دون سواها وذلك بعيدا عن العوز المعرفي. وهذه العلاقة الحميميّة مع اللّغة «الأم» عادت عليه بشهرة «الزيتوني» بين زملائه. وغادر القطاع التربوي مرتاح الضمير والبال والفكر برغم مشاق المهنة التي خفّفت متاعبها الارتباط بكثير من القيم ونبل الرسالة والعدل بين التلاميذ وإعلاء منزلتهم إلى مرتبة «الأمانة» المقدّسة التي قرنها بممارسة العمل النقابي طيلة 20 سنة كعضو بنقابة التعليم الأساسي بمنزل بوزيان وخلُص السيد بوشاش بأنّه يستمتع حاليا بتقاعده بكثير من الحيويّة البدنيّة والفكريّة إلى جانب الانصهار الاجتماعي «التعددي» بعيدا عن الخمول والانغلاق.

عبد الجليل بن جدو
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عبد الحميد الرياحي
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