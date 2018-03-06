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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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في اطار تظاهرة «مدرستي بيئتي».. تلاميذ يقاومون التطرّف بالفن
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شروق الجهات
في اطار تظاهرة «مدرستي بيئتي».. تلاميذ يقاومون التطرّف بالفن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

مكتب قفصة (الشروق)

في اطار تظاهرة «مدرستي بيئتي» وبالتعاون مع المعهد الجهوي للموسيقى بقفصة نظم نادي الفنون البصرية بالمدرسة الاعدادية 2 مارس بقفصة نشاطه الثالث المتمثل في معرض تشكيلي تلمذي بعنوان «موسيقى لونية» استضافه المعهد الجهوي للموسيقى حيث عرض تلامذة اعدادية 2 مارس لوحاتهم التي انجزوها في نادي الفنون البصرية بتأطير أستاذتهم المبدعة ريم الزيدي بوشيبة والتي صوروا فيها موضوع الموسيقى والرقص بتقنيات واحجام مختلفة. وعرض المعهد الجهوي للموسيقى بالمناسبة مختلف آلاته الموسيقية وأتاح لضيوفه فرصة العزف عليها بتأطير من أساتذة المعهد. وقد تلا ذلك وصلات موسيقية لتلامذة المعهد واساتذتهم على مختلف الالات رافقهم فيها تلامذة اعدادية 2 مارس بالغناء في اطار تواصلي فني عرض فيه التلاميذ مواهبهم وتبادلوا خبراتهم فكانت التظاهرة المشتركة بين المؤسستين فرصة لتعزيز ثقة المتعلمين بانفسهم من خلال عرض مواهبهم واستكشاف امكانياتهم الفنية وممارسة أساليب جديدة للتعبير والتواصل وقبول الاخر وهو ما هدفت له هذه التظاهرة التي رفعت شعار «بالفن نقاوم التطرف». وتعد هذه التظاهرة أول تجربة تجمع المدرسة الاعدادية بالمعهد الجهوي للموسيقى التابع لمندوبية الثقافة بقفصة الا ان كل من مؤطرة النادي السيدة ريم الزيدي ومدير المعهد الجهوي الدكتور رامي أحمد الصالح أكدا بأن هذه التظاهرة لن تكون الأخيرة نظرا للانطباع الطيب الذي تركته في نفوس التلاميذ والزوار.

عادل عكرمي
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شروق الجهات
في اطار تظاهرة «مدرستي بيئتي».. تلاميذ يقاومون التطرّف بالفن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

مكتب قفصة (الشروق)

في اطار تظاهرة «مدرستي بيئتي» وبالتعاون مع المعهد الجهوي للموسيقى بقفصة نظم نادي الفنون البصرية بالمدرسة الاعدادية 2 مارس بقفصة نشاطه الثالث المتمثل في معرض تشكيلي تلمذي بعنوان «موسيقى لونية» استضافه المعهد الجهوي للموسيقى حيث عرض تلامذة اعدادية 2 مارس لوحاتهم التي انجزوها في نادي الفنون البصرية بتأطير أستاذتهم المبدعة ريم الزيدي بوشيبة والتي صوروا فيها موضوع الموسيقى والرقص بتقنيات واحجام مختلفة. وعرض المعهد الجهوي للموسيقى بالمناسبة مختلف آلاته الموسيقية وأتاح لضيوفه فرصة العزف عليها بتأطير من أساتذة المعهد. وقد تلا ذلك وصلات موسيقية لتلامذة المعهد واساتذتهم على مختلف الالات رافقهم فيها تلامذة اعدادية 2 مارس بالغناء في اطار تواصلي فني عرض فيه التلاميذ مواهبهم وتبادلوا خبراتهم فكانت التظاهرة المشتركة بين المؤسستين فرصة لتعزيز ثقة المتعلمين بانفسهم من خلال عرض مواهبهم واستكشاف امكانياتهم الفنية وممارسة أساليب جديدة للتعبير والتواصل وقبول الاخر وهو ما هدفت له هذه التظاهرة التي رفعت شعار «بالفن نقاوم التطرف». وتعد هذه التظاهرة أول تجربة تجمع المدرسة الاعدادية بالمعهد الجهوي للموسيقى التابع لمندوبية الثقافة بقفصة الا ان كل من مؤطرة النادي السيدة ريم الزيدي ومدير المعهد الجهوي الدكتور رامي أحمد الصالح أكدا بأن هذه التظاهرة لن تكون الأخيرة نظرا للانطباع الطيب الذي تركته في نفوس التلاميذ والزوار.

عادل عكرمي
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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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