في اطار تظاهرة «مدرستي بيئتي».. تلاميذ يقاومون التطرّف بالفن

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مكتب قفصة (الشروق)
في اطار تظاهرة «مدرستي بيئتي» وبالتعاون مع المعهد الجهوي للموسيقى بقفصة نظم نادي الفنون البصرية بالمدرسة الاعدادية 2 مارس بقفصة نشاطه الثالث المتمثل في معرض تشكيلي تلمذي بعنوان «موسيقى لونية» استضافه المعهد الجهوي للموسيقى حيث عرض تلامذة اعدادية 2 مارس لوحاتهم التي انجزوها في نادي الفنون البصرية بتأطير أستاذتهم المبدعة ريم الزيدي بوشيبة والتي صوروا فيها موضوع الموسيقى والرقص بتقنيات واحجام مختلفة. وعرض المعهد الجهوي للموسيقى بالمناسبة مختلف آلاته الموسيقية وأتاح لضيوفه فرصة العزف عليها بتأطير من أساتذة المعهد. وقد تلا ذلك وصلات موسيقية لتلامذة المعهد واساتذتهم على مختلف الالات رافقهم فيها تلامذة اعدادية 2 مارس بالغناء في اطار تواصلي فني عرض فيه التلاميذ مواهبهم وتبادلوا خبراتهم فكانت التظاهرة المشتركة بين المؤسستين فرصة لتعزيز ثقة المتعلمين بانفسهم من خلال عرض مواهبهم واستكشاف امكانياتهم الفنية وممارسة أساليب جديدة للتعبير والتواصل وقبول الاخر وهو ما هدفت له هذه التظاهرة التي رفعت شعار «بالفن نقاوم التطرف». وتعد هذه التظاهرة أول تجربة تجمع المدرسة الاعدادية بالمعهد الجهوي للموسيقى التابع لمندوبية الثقافة بقفصة الا ان كل من مؤطرة النادي السيدة ريم الزيدي ومدير المعهد الجهوي الدكتور رامي أحمد الصالح أكدا بأن هذه التظاهرة لن تكون الأخيرة نظرا للانطباع الطيب الذي تركته في نفوس التلاميذ والزوار.
مكتب قفصة (الشروق)
في اطار تظاهرة «مدرستي بيئتي» وبالتعاون مع المعهد الجهوي للموسيقى بقفصة نظم نادي الفنون البصرية بالمدرسة الاعدادية 2 مارس بقفصة نشاطه الثالث المتمثل في معرض تشكيلي تلمذي بعنوان «موسيقى لونية» استضافه المعهد الجهوي للموسيقى حيث عرض تلامذة اعدادية 2 مارس لوحاتهم التي انجزوها في نادي الفنون البصرية بتأطير أستاذتهم المبدعة ريم الزيدي بوشيبة والتي صوروا فيها موضوع الموسيقى والرقص بتقنيات واحجام مختلفة. وعرض المعهد الجهوي للموسيقى بالمناسبة مختلف آلاته الموسيقية وأتاح لضيوفه فرصة العزف عليها بتأطير من أساتذة المعهد. وقد تلا ذلك وصلات موسيقية لتلامذة المعهد واساتذتهم على مختلف الالات رافقهم فيها تلامذة اعدادية 2 مارس بالغناء في اطار تواصلي فني عرض فيه التلاميذ مواهبهم وتبادلوا خبراتهم فكانت التظاهرة المشتركة بين المؤسستين فرصة لتعزيز ثقة المتعلمين بانفسهم من خلال عرض مواهبهم واستكشاف امكانياتهم الفنية وممارسة أساليب جديدة للتعبير والتواصل وقبول الاخر وهو ما هدفت له هذه التظاهرة التي رفعت شعار «بالفن نقاوم التطرف». وتعد هذه التظاهرة أول تجربة تجمع المدرسة الاعدادية بالمعهد الجهوي للموسيقى التابع لمندوبية الثقافة بقفصة الا ان كل من مؤطرة النادي السيدة ريم الزيدي ومدير المعهد الجهوي الدكتور رامي أحمد الصالح أكدا بأن هذه التظاهرة لن تكون الأخيرة نظرا للانطباع الطيب الذي تركته في نفوس التلاميذ والزوار.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018