الكريب.. مدرسة شارع بورقيبة ....تتوج جهويا ووطنيا بفضل النابغة محمد يوسف الميساوي

مكتب سليانة (الشروق)

بعد تتويج النابغة محمد يوسف الميساوي، تلميذ السنة 6 ابتدائي بالجائزة الثانية في مسابقة الإملاء فرنسية التي نظمتها الإدارة الجهوية للتربية بسليانة مؤخرا، خاض يوم غرة مارس الفارط مسابقة أخرى بمدينة القيروان في الإنتاج الكتابي، وذلك في إطار المسابقة الوطنية الخاصة باليوم العربي للاحتفال باللغة العربية، نال على إثرها المرتبة الثانية وطنيا من جملة العشرات من المتسابقين ومن مختلف ولايات الجمهورية. وفي هذا الإطار يقول عنه والده الدكتور جيلاني الميساوي أن ابنه محمد يوسف كثير الشغف بالمطالعة في كلتا اللغتين منذ سن الـ 9 من عمره، كما انه قام السنة الفارطة بكتابة قصة باللغة العربية بعنوان «عروس البحر» وتحتوي على 20 صفحة. أما السيد رضا الحرباوي مدير المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة فيضيف بان تتويج التلميذ محمد يوسف الميساوي جهويا ووطنيا في مسابقة اللغتين العربية والفرنسية يعتبر تتويجا للمدرسة ككل وذلك بفضل إطار التدريس الذي نهل من علمهم منذ السنة الأولى ابتدائي إلى غاية السنة السادسة سواء في مادة العربية أو الفرنسية، ويضيف السيد رضا الحرباوي أن إدارة المدرسة تفكر في قادم الأيام في تكريم النابغة محمد يوسف الميساوي تكريما يليق بالجوائز التي حصدها جهويا ووطنيا.





مراد البوبكري