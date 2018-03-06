الكريب.. مدرسة شارع بورقيبة ....تتوج جهويا ووطنيا بفضل النابغة محمد يوسف الميساوي

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مكتب سليانة (الشروق)
بعد تتويج النابغة محمد يوسف الميساوي، تلميذ السنة 6 ابتدائي بالجائزة الثانية في مسابقة الإملاء فرنسية التي نظمتها الإدارة الجهوية للتربية بسليانة مؤخرا، خاض يوم غرة مارس الفارط مسابقة أخرى بمدينة القيروان في الإنتاج الكتابي، وذلك في إطار المسابقة الوطنية الخاصة باليوم العربي للاحتفال باللغة العربية، نال على إثرها المرتبة الثانية وطنيا من جملة العشرات من المتسابقين ومن مختلف ولايات الجمهورية. وفي هذا الإطار يقول عنه والده الدكتور جيلاني الميساوي أن ابنه محمد يوسف كثير الشغف بالمطالعة في كلتا اللغتين منذ سن الـ 9 من عمره، كما انه قام السنة الفارطة بكتابة قصة باللغة العربية بعنوان «عروس البحر» وتحتوي على 20 صفحة. أما السيد رضا الحرباوي مدير المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة فيضيف بان تتويج التلميذ محمد يوسف الميساوي جهويا ووطنيا في مسابقة اللغتين العربية والفرنسية يعتبر تتويجا للمدرسة ككل وذلك بفضل إطار التدريس الذي نهل من علمهم منذ السنة الأولى ابتدائي إلى غاية السنة السادسة سواء في مادة العربية أو الفرنسية، ويضيف السيد رضا الحرباوي أن إدارة المدرسة تفكر في قادم الأيام في تكريم النابغة محمد يوسف الميساوي تكريما يليق بالجوائز التي حصدها جهويا ووطنيا.
مكتب سليانة (الشروق)
بعد تتويج النابغة محمد يوسف الميساوي، تلميذ السنة 6 ابتدائي بالجائزة الثانية في مسابقة الإملاء فرنسية التي نظمتها الإدارة الجهوية للتربية بسليانة مؤخرا، خاض يوم غرة مارس الفارط مسابقة أخرى بمدينة القيروان في الإنتاج الكتابي، وذلك في إطار المسابقة الوطنية الخاصة باليوم العربي للاحتفال باللغة العربية، نال على إثرها المرتبة الثانية وطنيا من جملة العشرات من المتسابقين ومن مختلف ولايات الجمهورية. وفي هذا الإطار يقول عنه والده الدكتور جيلاني الميساوي أن ابنه محمد يوسف كثير الشغف بالمطالعة في كلتا اللغتين منذ سن الـ 9 من عمره، كما انه قام السنة الفارطة بكتابة قصة باللغة العربية بعنوان «عروس البحر» وتحتوي على 20 صفحة. أما السيد رضا الحرباوي مدير المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة فيضيف بان تتويج التلميذ محمد يوسف الميساوي جهويا ووطنيا في مسابقة اللغتين العربية والفرنسية يعتبر تتويجا للمدرسة ككل وذلك بفضل إطار التدريس الذي نهل من علمهم منذ السنة الأولى ابتدائي إلى غاية السنة السادسة سواء في مادة العربية أو الفرنسية، ويضيف السيد رضا الحرباوي أن إدارة المدرسة تفكر في قادم الأيام في تكريم النابغة محمد يوسف الميساوي تكريما يليق بالجوائز التي حصدها جهويا ووطنيا.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018