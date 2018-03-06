‎افتتاح مخبر «فبلاب» FABLAB المتضامن بالاعدادية النموذجية بقابس

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مكتب قابس (الشروق)
افتتح يوم الجمعة الفارط 2 مارس 2018 وزير تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي السيد انور معروف بالمدرسة الاعدادية النموذجية بقابس بحضور والي قابس المنجي ثامر والاطارات الجهوية والتربوية مخبر «فبلاب» وهو ثاني مخبر يتم بعثه في الجمهورية .
وقد تم افتتاح هذا المخبر العلمي في اجواء احتفالية بحضور السيد شهاب بودن رئيس الجمعية التونسية « الشبان والعلم» والسيد تييري مايي المدير العام لأورونج تونس والعديد من الاطارات التربوية ومن الاطارات العاملة في مجال البريد والاتصالات. ويعد هذا الفضاء الرقمي فضاء خاصا موجها للابتكار والتبادل ويحتوي على آخر الاصدارات التكنولوجية ويسمح للشبان وللمهتمين والمولعين بالتكنولوجيا الرقمية في جهة قابس والجنوب التونسي من انتاج وتجسيد الافكار وتجسيمها على ارض الواقع بالاعتماد على وسائل رقمية مستحدثة. كما ان « فبلاب « مفتوح على ذمة الجميع سواء من حاملي المشاريع الناشئة والطلبة والتلاميذ والشبان المولعين بعالم الابتكار الرقمي ممن تتوفر لديهم روح المبادرة والابداع. ويحتوي هذا الفضاء على احدث الاجهزة الرقمية على غرار طابعات ثلاثية الابعاد ووحدات تقطيع ليزرية ووحدات مسح ضوئي ثلاثية الابعاد الى جانب اجهزة رقمية اخرى تساعد على تجسيد الافكار وتجسيم النماذج المبتكرة وهي اجهزة رقمية متاحة على ذمة شباب الجهة وتحت اشراف وتاطير فريق من المكونين والخبراء على عين المكان. مخبر «فبلاب» مكسب جديد ينضاف لفائدة الشباب المولع بعالم التكنولوجيا الرقمية وجب استغلاله في سبيل البحث والتطوير وتحقيق مكاسب علمية.
مكتب قابس (الشروق)
افتتح يوم الجمعة الفارط 2 مارس 2018 وزير تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي السيد انور معروف بالمدرسة الاعدادية النموذجية بقابس بحضور والي قابس المنجي ثامر والاطارات الجهوية والتربوية مخبر «فبلاب» وهو ثاني مخبر يتم بعثه في الجمهورية .
وقد تم افتتاح هذا المخبر العلمي في اجواء احتفالية بحضور السيد شهاب بودن رئيس الجمعية التونسية « الشبان والعلم» والسيد تييري مايي المدير العام لأورونج تونس والعديد من الاطارات التربوية ومن الاطارات العاملة في مجال البريد والاتصالات. ويعد هذا الفضاء الرقمي فضاء خاصا موجها للابتكار والتبادل ويحتوي على آخر الاصدارات التكنولوجية ويسمح للشبان وللمهتمين والمولعين بالتكنولوجيا الرقمية في جهة قابس والجنوب التونسي من انتاج وتجسيد الافكار وتجسيمها على ارض الواقع بالاعتماد على وسائل رقمية مستحدثة. كما ان « فبلاب « مفتوح على ذمة الجميع سواء من حاملي المشاريع الناشئة والطلبة والتلاميذ والشبان المولعين بعالم الابتكار الرقمي ممن تتوفر لديهم روح المبادرة والابداع. ويحتوي هذا الفضاء على احدث الاجهزة الرقمية على غرار طابعات ثلاثية الابعاد ووحدات تقطيع ليزرية ووحدات مسح ضوئي ثلاثية الابعاد الى جانب اجهزة رقمية اخرى تساعد على تجسيد الافكار وتجسيم النماذج المبتكرة وهي اجهزة رقمية متاحة على ذمة شباب الجهة وتحت اشراف وتاطير فريق من المكونين والخبراء على عين المكان. مخبر «فبلاب» مكسب جديد ينضاف لفائدة الشباب المولع بعالم التكنولوجيا الرقمية وجب استغلاله في سبيل البحث والتطوير وتحقيق مكاسب علمية.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018