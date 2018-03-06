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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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‎افتتاح مخبر «فبلاب» FABLAB المتضامن بالاعدادية النموذجية بقابس
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شروق الجهات
‎افتتاح مخبر «فبلاب» FABLAB المتضامن بالاعدادية النموذجية بقابس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

مكتب قابس (الشروق) 

افتتح يوم الجمعة الفارط 2 مارس 2018 وزير تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي السيد انور معروف بالمدرسة الاعدادية النموذجية بقابس بحضور والي قابس المنجي ثامر والاطارات الجهوية والتربوية مخبر «فبلاب» وهو ثاني مخبر يتم بعثه في الجمهورية .
وقد تم افتتاح هذا المخبر العلمي في اجواء احتفالية بحضور السيد شهاب بودن رئيس الجمعية التونسية « الشبان والعلم» والسيد تييري مايي المدير العام لأورونج تونس والعديد من الاطارات التربوية ومن الاطارات العاملة في مجال البريد والاتصالات. ويعد هذا الفضاء الرقمي فضاء خاصا موجها للابتكار والتبادل ويحتوي على آخر الاصدارات التكنولوجية ويسمح للشبان وللمهتمين والمولعين بالتكنولوجيا الرقمية في جهة قابس والجنوب التونسي من انتاج وتجسيد الافكار وتجسيمها على ارض الواقع بالاعتماد على وسائل رقمية مستحدثة. كما ان « فبلاب « مفتوح على ذمة الجميع سواء من حاملي المشاريع الناشئة والطلبة والتلاميذ والشبان المولعين بعالم الابتكار الرقمي ممن تتوفر لديهم روح المبادرة والابداع. ويحتوي هذا الفضاء على احدث الاجهزة الرقمية على غرار طابعات ثلاثية الابعاد ووحدات تقطيع ليزرية ووحدات مسح ضوئي ثلاثية الابعاد الى جانب اجهزة رقمية اخرى تساعد على تجسيد الافكار وتجسيم النماذج المبتكرة وهي اجهزة رقمية متاحة على ذمة شباب الجهة وتحت اشراف وتاطير فريق من المكونين والخبراء على عين المكان. مخبر «فبلاب» مكسب جديد ينضاف لفائدة الشباب المولع بعالم التكنولوجيا الرقمية وجب استغلاله في سبيل البحث والتطوير وتحقيق مكاسب علمية.

نورة الأحولي
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شروق الجهات
‎افتتاح مخبر «فبلاب» FABLAB المتضامن بالاعدادية النموذجية بقابس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

مكتب قابس (الشروق) 

افتتح يوم الجمعة الفارط 2 مارس 2018 وزير تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي السيد انور معروف بالمدرسة الاعدادية النموذجية بقابس بحضور والي قابس المنجي ثامر والاطارات الجهوية والتربوية مخبر «فبلاب» وهو ثاني مخبر يتم بعثه في الجمهورية .
وقد تم افتتاح هذا المخبر العلمي في اجواء احتفالية بحضور السيد شهاب بودن رئيس الجمعية التونسية « الشبان والعلم» والسيد تييري مايي المدير العام لأورونج تونس والعديد من الاطارات التربوية ومن الاطارات العاملة في مجال البريد والاتصالات. ويعد هذا الفضاء الرقمي فضاء خاصا موجها للابتكار والتبادل ويحتوي على آخر الاصدارات التكنولوجية ويسمح للشبان وللمهتمين والمولعين بالتكنولوجيا الرقمية في جهة قابس والجنوب التونسي من انتاج وتجسيد الافكار وتجسيمها على ارض الواقع بالاعتماد على وسائل رقمية مستحدثة. كما ان « فبلاب « مفتوح على ذمة الجميع سواء من حاملي المشاريع الناشئة والطلبة والتلاميذ والشبان المولعين بعالم الابتكار الرقمي ممن تتوفر لديهم روح المبادرة والابداع. ويحتوي هذا الفضاء على احدث الاجهزة الرقمية على غرار طابعات ثلاثية الابعاد ووحدات تقطيع ليزرية ووحدات مسح ضوئي ثلاثية الابعاد الى جانب اجهزة رقمية اخرى تساعد على تجسيد الافكار وتجسيم النماذج المبتكرة وهي اجهزة رقمية متاحة على ذمة شباب الجهة وتحت اشراف وتاطير فريق من المكونين والخبراء على عين المكان. مخبر «فبلاب» مكسب جديد ينضاف لفائدة الشباب المولع بعالم التكنولوجيا الرقمية وجب استغلاله في سبيل البحث والتطوير وتحقيق مكاسب علمية.

نورة الأحولي
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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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