مدرسة تحت المجهر .. المدرسة الابتدائيّة قرية النّصر بالمكناسي .. مؤسّسة تربويّة عريقة تحتاج للمساندة وتجاوز النّقائص

أحدثت المدرسة الابتدائيّة بقرية النّصر بالمكناسي في 1 أكتوبر 1967 ضمن مكوّنات التجمّع السّكني بالقرية الذي بعثته الدولة وفاء ‏واعترافا بالجميل لتضحيات أحرار مقاومي وجُود الاستعمار الفرنسي والمساهمة في دحره بالنّصر الأكبر وتحقيق استقلال البلاد. وانطلقت المدرسة في بداياتها بـ3 قاعات ومثيلها من الأقسام الى جانب 82 تلميذا منهم 43 تلميذة كدلالة على انخراط الأولياء في برنامج التعليم للجنسين. وأشرف عليها منذ تأسيسها 8 مديرين كان أوّلهم المربّى تليلي كيلاني أصيل جهة القطار و يسهر على تسييرها الإداري حاليا السيد بو بكر ربعاوي وتمتدّ المدرسة على مساحة جمليّة تساوي 15 ألف متر مربّع ‏ويؤمّها خلال السنة الدراسّية الحالية 270 تلميذا منهم 130 تلميذة يتولى تدريسهم 20 مربيا للتعليم العام وواحد للتربية البدنية و3 عملة ضمن 13 قسما و7 قاعات للتّدريس إضافة الى قاعة إعلاميّة غير مرتبطة بشبكة الانترنات تحتوى على 6 حواسيب قارّة مواجهة للتّدريس ومطعم مدرسي يقدّم أكلات جافّة الى 170 تلميذا. وتتميز المدرسة باستغلال جانب من مساحاتها الشّاسعة لإحداث حديقة مدرسيّة نموذجيّة بمساهمة المربّين والعملة والتي تضم 70 شجرة زيتون ورمان وكرم إلى جانب نباتات زينة تجميليّة بالفضاء الداخلي. وشهدت المدرسة قبل انطلاق السنة الدراسيّة عمليات صيانة تخصّ كلس الجدران وتزويق الأبواب والنوافذ في تدخل لجمعية العمل التنموي بالمدرسة ومساهمات المربين وبعض الأولياء. ودعما للأنشطة الداخلية وقع تركيز نادي للإعلامية يؤمّه 32 تلميذا كلّ مساء جمعة بإشراف المربي حامد عباسي. وشاركت مدرسة قرية النّصر في المسابقات الرياضيّة والثقافيّة الوطنية والجهويّة وأحرزت الميداليّة البرنزية في تناوب العدو الريفي الى جانب تحصيل المرتبة الأولى في مسابقات بين المدارس التي نظمتها إذاعة الكرامة بسيدي بوزيد. وفي لقاء بالسّيد بو بكر ربعاوي أكّد بأن المدرسة على قدر إشعاعها التربوي والتعليمي تبقى في حاجة الى تجاوز عدد من النقائص لعلّ أهمّها ضرورة إحداث قاعة للمربّين بمختلف مكوّناتها والقيام بأشغال صيانة شاملة تخصّ تعهّد الشبكة الكهربائيّة لتجاوز المخاطر الى جانب تجديد فضاء المطعم المدرسي وتجهيزه للاستجابة لضوابط شروط حفظ الصّحة وتوابعه وذلك استجابة لتطلّعات المربّين والتلامذة على حدّ السّواء. ووجبت الإشارة الى أن المدرسة قد أعدّت تظاهرة كبيرة احتفالا بخمسينيّة إحداثها بتاريخ 1 اكتوبر 2017 شملت عدّة أنشطة مدرسيّة وثقافيّة وتكريما للمربّين الذين تداولوا على التّدريس والإدارة طيلة تاريخها في إطار مدّ الترابط بين الأجيال وذلك بمساهمة الأسرة المدرسيّة ومحيطها الخارجي من قدماء التلامذة والأولياء والمؤسّسات الثقافيّة والشبابيّة.





عبد الجليل بن جدو