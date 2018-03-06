مدرسة تحت المجهر .. المدرسة الابتدائيّة قرية النّصر بالمكناسي .. مؤسّسة تربويّة عريقة تحتاج للمساندة وتجاوز النّقائص

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أحدثت المدرسة الابتدائيّة بقرية النّصر بالمكناسي في 1 أكتوبر 1967 ضمن مكوّنات التجمّع السّكني بالقرية الذي بعثته الدولة وفاء واعترافا بالجميل لتضحيات أحرار مقاومي وجُود الاستعمار الفرنسي والمساهمة في دحره بالنّصر الأكبر وتحقيق استقلال البلاد. وانطلقت المدرسة في بداياتها بـ3 قاعات ومثيلها من الأقسام الى جانب 82 تلميذا منهم 43 تلميذة كدلالة على انخراط الأولياء في برنامج التعليم للجنسين. وأشرف عليها منذ تأسيسها 8 مديرين كان أوّلهم المربّى تليلي كيلاني أصيل جهة القطار و يسهر على تسييرها الإداري حاليا السيد بو بكر ربعاوي وتمتدّ المدرسة على مساحة جمليّة تساوي 15 ألف متر مربّع ويؤمّها خلال السنة الدراسّية الحالية 270 تلميذا منهم 130 تلميذة يتولى تدريسهم 20 مربيا للتعليم العام وواحد للتربية البدنية و3 عملة ضمن 13 قسما و7 قاعات للتّدريس إضافة الى قاعة إعلاميّة غير مرتبطة بشبكة الانترنات تحتوى على 6 حواسيب قارّة مواجهة للتّدريس ومطعم مدرسي يقدّم أكلات جافّة الى 170 تلميذا. وتتميز المدرسة باستغلال جانب من مساحاتها الشّاسعة لإحداث حديقة مدرسيّة نموذجيّة بمساهمة المربّين والعملة والتي تضم 70 شجرة زيتون ورمان وكرم إلى جانب نباتات زينة تجميليّة بالفضاء الداخلي. وشهدت المدرسة قبل انطلاق السنة الدراسيّة عمليات صيانة تخصّ كلس الجدران وتزويق الأبواب والنوافذ في تدخل لجمعية العمل التنموي بالمدرسة ومساهمات المربين وبعض الأولياء. ودعما للأنشطة الداخلية وقع تركيز نادي للإعلامية يؤمّه 32 تلميذا كلّ مساء جمعة بإشراف المربي حامد عباسي. وشاركت مدرسة قرية النّصر في المسابقات الرياضيّة والثقافيّة الوطنية والجهويّة وأحرزت الميداليّة البرنزية في تناوب العدو الريفي الى جانب تحصيل المرتبة الأولى في مسابقات بين المدارس التي نظمتها إذاعة الكرامة بسيدي بوزيد. وفي لقاء بالسّيد بو بكر ربعاوي أكّد بأن المدرسة على قدر إشعاعها التربوي والتعليمي تبقى في حاجة الى تجاوز عدد من النقائص لعلّ أهمّها ضرورة إحداث قاعة للمربّين بمختلف مكوّناتها والقيام بأشغال صيانة شاملة تخصّ تعهّد الشبكة الكهربائيّة لتجاوز المخاطر الى جانب تجديد فضاء المطعم المدرسي وتجهيزه للاستجابة لضوابط شروط حفظ الصّحة وتوابعه وذلك استجابة لتطلّعات المربّين والتلامذة على حدّ السّواء. ووجبت الإشارة الى أن المدرسة قد أعدّت تظاهرة كبيرة احتفالا بخمسينيّة إحداثها بتاريخ 1 اكتوبر 2017 شملت عدّة أنشطة مدرسيّة وثقافيّة وتكريما للمربّين الذين تداولوا على التّدريس والإدارة طيلة تاريخها في إطار مدّ الترابط بين الأجيال وذلك بمساهمة الأسرة المدرسيّة ومحيطها الخارجي من قدماء التلامذة والأولياء والمؤسّسات الثقافيّة والشبابيّة.
أحدثت المدرسة الابتدائيّة بقرية النّصر بالمكناسي في 1 أكتوبر 1967 ضمن مكوّنات التجمّع السّكني بالقرية الذي بعثته الدولة وفاء واعترافا بالجميل لتضحيات أحرار مقاومي وجُود الاستعمار الفرنسي والمساهمة في دحره بالنّصر الأكبر وتحقيق استقلال البلاد. وانطلقت المدرسة في بداياتها بـ3 قاعات ومثيلها من الأقسام الى جانب 82 تلميذا منهم 43 تلميذة كدلالة على انخراط الأولياء في برنامج التعليم للجنسين. وأشرف عليها منذ تأسيسها 8 مديرين كان أوّلهم المربّى تليلي كيلاني أصيل جهة القطار و يسهر على تسييرها الإداري حاليا السيد بو بكر ربعاوي وتمتدّ المدرسة على مساحة جمليّة تساوي 15 ألف متر مربّع ويؤمّها خلال السنة الدراسّية الحالية 270 تلميذا منهم 130 تلميذة يتولى تدريسهم 20 مربيا للتعليم العام وواحد للتربية البدنية و3 عملة ضمن 13 قسما و7 قاعات للتّدريس إضافة الى قاعة إعلاميّة غير مرتبطة بشبكة الانترنات تحتوى على 6 حواسيب قارّة مواجهة للتّدريس ومطعم مدرسي يقدّم أكلات جافّة الى 170 تلميذا. وتتميز المدرسة باستغلال جانب من مساحاتها الشّاسعة لإحداث حديقة مدرسيّة نموذجيّة بمساهمة المربّين والعملة والتي تضم 70 شجرة زيتون ورمان وكرم إلى جانب نباتات زينة تجميليّة بالفضاء الداخلي. وشهدت المدرسة قبل انطلاق السنة الدراسيّة عمليات صيانة تخصّ كلس الجدران وتزويق الأبواب والنوافذ في تدخل لجمعية العمل التنموي بالمدرسة ومساهمات المربين وبعض الأولياء. ودعما للأنشطة الداخلية وقع تركيز نادي للإعلامية يؤمّه 32 تلميذا كلّ مساء جمعة بإشراف المربي حامد عباسي. وشاركت مدرسة قرية النّصر في المسابقات الرياضيّة والثقافيّة الوطنية والجهويّة وأحرزت الميداليّة البرنزية في تناوب العدو الريفي الى جانب تحصيل المرتبة الأولى في مسابقات بين المدارس التي نظمتها إذاعة الكرامة بسيدي بوزيد. وفي لقاء بالسّيد بو بكر ربعاوي أكّد بأن المدرسة على قدر إشعاعها التربوي والتعليمي تبقى في حاجة الى تجاوز عدد من النقائص لعلّ أهمّها ضرورة إحداث قاعة للمربّين بمختلف مكوّناتها والقيام بأشغال صيانة شاملة تخصّ تعهّد الشبكة الكهربائيّة لتجاوز المخاطر الى جانب تجديد فضاء المطعم المدرسي وتجهيزه للاستجابة لضوابط شروط حفظ الصّحة وتوابعه وذلك استجابة لتطلّعات المربّين والتلامذة على حدّ السّواء. ووجبت الإشارة الى أن المدرسة قد أعدّت تظاهرة كبيرة احتفالا بخمسينيّة إحداثها بتاريخ 1 اكتوبر 2017 شملت عدّة أنشطة مدرسيّة وثقافيّة وتكريما للمربّين الذين تداولوا على التّدريس والإدارة طيلة تاريخها في إطار مدّ الترابط بين الأجيال وذلك بمساهمة الأسرة المدرسيّة ومحيطها الخارجي من قدماء التلامذة والأولياء والمؤسّسات الثقافيّة والشبابيّة.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018