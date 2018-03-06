مكتبـــــة رقميـــة. .بالمؤسسات التربوية

تمّ إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة التربية والبنك الدولي للمعلومات والموارد البشرية لبعث مكتبة رقمية في كل مؤسسة تربوية ويتكفل البنك بتكوين اصحاب الشهائد العليا في اطار برنامج علمني وبالتعاون مع جمعية تونس التحدي ثم يتم توزيعهم على المؤسسات التربوية لانجاز مواقع الكترونية خاصة بها وتحيينها يوميا مع تحميل القصص والروايات قصد تشجيع التلاميذ على المطالعة ويهدف هذا البرنامج الى تشغيل 6480 صاحب شهادة عليا في الاختصاصات صعبة الادماج.