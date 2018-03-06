النفيضة.. حفل موسيقي ومشاريع بالجملة فـــي إعداديــــة البيرونـــي

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في اطار الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي يقوم بها عدد من طلبة مدرسة «بوليتكنيك» الخاصة بسوسة لفائدة المدرسة الإعدادية البيروني بالنفيضة نظم الطلبة حفلا موسيقيا شبابيا خصصت مداخيله لتوفير تجهيزات وتعزيز مكتبة المدرسة بالكتب وتأثيث نوادي المسرح والموسيقى والسينما والتقنية والرحلات.
وكان طلبة مدرسة الهندسة «بوليتكنيك» وبدعم من الإدارة وتفاعل المندوبية الجهوية للتربية بسوسة وعدد من المدعمين نجحوا في صيانة وتجهيز هذه الإعدادية الواقعة بريف معتمدية النفيضة وتعد تلاميذ ينحدرون من وسط ريفي، ومن مشاريع النادي حسب منسقه الطالب أنس غيازة تهيئة شاملة لها وصيانة الشبكات الصحية وإنجاز مكتبة نموذجية وفضاء المراجعة لتصبح هذه المدرسة نموذجا يحتذى بفضل مبادرة تحت شعار «اليد في اليد».
في اطار الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي يقوم بها عدد من طلبة مدرسة «بوليتكنيك» الخاصة بسوسة لفائدة المدرسة الإعدادية البيروني بالنفيضة نظم الطلبة حفلا موسيقيا شبابيا خصصت مداخيله لتوفير تجهيزات وتعزيز مكتبة المدرسة بالكتب وتأثيث نوادي المسرح والموسيقى والسينما والتقنية والرحلات.
وكان طلبة مدرسة الهندسة «بوليتكنيك» وبدعم من الإدارة وتفاعل المندوبية الجهوية للتربية بسوسة وعدد من المدعمين نجحوا في صيانة وتجهيز هذه الإعدادية الواقعة بريف معتمدية النفيضة وتعد تلاميذ ينحدرون من وسط ريفي، ومن مشاريع النادي حسب منسقه الطالب أنس غيازة تهيئة شاملة لها وصيانة الشبكات الصحية وإنجاز مكتبة نموذجية وفضاء المراجعة لتصبح هذه المدرسة نموذجا يحتذى بفضل مبادرة تحت شعار «اليد في اليد».
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018