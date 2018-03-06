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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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النفيضة.. حفل موسيقي ومشاريع بالجملة فـــي إعداديــــة البيرونـــي
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شروق الجهات
النفيضة.. حفل موسيقي ومشاريع بالجملة فـــي إعداديــــة البيرونـــي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

في اطار الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي يقوم بها عدد من طلبة مدرسة «بوليتكنيك» الخاصة بسوسة لفائدة المدرسة الإعدادية البيروني بالنفيضة نظم الطلبة حفلا موسيقيا شبابيا خصصت مداخيله لتوفير تجهيزات وتعزيز مكتبة المدرسة بالكتب وتأثيث نوادي المسرح والموسيقى والسينما والتقنية والرحلات.
وكان طلبة مدرسة الهندسة «بوليتكنيك» وبدعم من الإدارة وتفاعل المندوبية الجهوية للتربية بسوسة وعدد من المدعمين نجحوا في صيانة وتجهيز هذه الإعدادية الواقعة بريف معتمدية النفيضة وتعد تلاميذ ينحدرون من وسط ريفي، ومن مشاريع النادي حسب منسقه الطالب أنس غيازة تهيئة شاملة لها وصيانة الشبكات الصحية وإنجاز مكتبة نموذجية وفضاء المراجعة لتصبح هذه المدرسة نموذجا يحتذى بفضل مبادرة تحت شعار «اليد في اليد».

محمد علي
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شروق الجهات
النفيضة.. حفل موسيقي ومشاريع بالجملة فـــي إعداديــــة البيرونـــي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

في اطار الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي يقوم بها عدد من طلبة مدرسة «بوليتكنيك» الخاصة بسوسة لفائدة المدرسة الإعدادية البيروني بالنفيضة نظم الطلبة حفلا موسيقيا شبابيا خصصت مداخيله لتوفير تجهيزات وتعزيز مكتبة المدرسة بالكتب وتأثيث نوادي المسرح والموسيقى والسينما والتقنية والرحلات.
وكان طلبة مدرسة الهندسة «بوليتكنيك» وبدعم من الإدارة وتفاعل المندوبية الجهوية للتربية بسوسة وعدد من المدعمين نجحوا في صيانة وتجهيز هذه الإعدادية الواقعة بريف معتمدية النفيضة وتعد تلاميذ ينحدرون من وسط ريفي، ومن مشاريع النادي حسب منسقه الطالب أنس غيازة تهيئة شاملة لها وصيانة الشبكات الصحية وإنجاز مكتبة نموذجية وفضاء المراجعة لتصبح هذه المدرسة نموذجا يحتذى بفضل مبادرة تحت شعار «اليد في اليد».

محمد علي
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المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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