النفيضة.. حفل موسيقي ومشاريع بالجملة فـــي إعداديــــة البيرونـــي

في اطار الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي يقوم بها عدد من طلبة مدرسة «بوليتكنيك» الخاصة بسوسة لفائدة المدرسة الإعدادية البيروني بالنفيضة نظم الطلبة حفلا موسيقيا شبابيا خصصت مداخيله لتوفير تجهيزات وتعزيز مكتبة المدرسة بالكتب وتأثيث نوادي المسرح والموسيقى والسينما والتقنية والرحلات.

وكان طلبة مدرسة الهندسة «بوليتكنيك» وبدعم من الإدارة وتفاعل المندوبية الجهوية للتربية بسوسة وعدد من المدعمين نجحوا في صيانة وتجهيز هذه الإعدادية الواقعة بريف معتمدية النفيضة وتعد تلاميذ ينحدرون من وسط ريفي، ومن مشاريع النادي حسب منسقه الطالب أنس غيازة تهيئة شاملة لها وصيانة الشبكات الصحية وإنجاز مكتبة نموذجية وفضاء المراجعة لتصبح هذه المدرسة نموذجا يحتذى بفضل مبادرة تحت شعار «اليد في اليد».





محمد علي