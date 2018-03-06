سوســــة. .مكتب جديـــد للجمعيــــة للتونسية لتدريس الإنقليزية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

انتظمت انتخابات الجمعية التونسية لتدريس الاإنقليزية كلغة اجنبية بإشراف المتفقد الأستاذ محمد صالح وبحضور عدد كبير من أساتذة المادة الذين انضموا للجمعية التي تسعى إلى نشر اللغة الإنقليزية في مختلف الأوساط وخاصة التلمذية والطلابية.

وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة الجمعية للفترة القادمة والتي ستتركز على بعث فروع لها بالجهات وتنظيم ملتقيات وندوات ورحلات وتبادل اتفاقيات مع الجمعيات بالبلدان الناطقة بالإنقليزية.