مع انتشار الهواتف الذكية.. لغة «الفايسبوك» تهدد اللغات الأصلية

الكتابة بأحرف فرنسية للتعبير بالعربية، والتعبير بالفرنسية بتفكير عربي وكتابات مختصرة واساليب برقية تختلط فيها العربية بالفرنسية. وبعض الهنات الأخرى. كلها مظاهر دالة على وجود لغة بديلة اصبح التلميذ يستعملها ألا وهي لغة الـ«فايسبوك». فماهي أسباب هذه الظاهرة؟ وكيف نصلح ما أفسده الـ«فايسبوك»؟

تونس (الشروق) ــ ناجية المالكي

تبلّد ذهني وركاكة في التعبير وضحالة في المستوى اللغوي وانهيار المستوى التعليمي بصفة عامة لدى الأجيال الحالية. كلها نتائج لعدة أسباب منها مخلفات الاستعمال المطول للهواتف الذكية وللـ«فايسبوك» على وجه التحديد. فقد اجمع الخبراء على أن مستوى التلاميذ والطلبة في مجال اللغات العربية أو الفرنسية أو الانقليزية قد شهد تراجعا كبيرا وسجل ضعفا واضحا.

تعابير ركيكة وضحالة لغوية

مما لا شك فيه أن الإفراط في استخدام اللغة العامية والألفاظ غير المفهومة والكتابة بالأحرف الفرنسية للتعبير بالعربية والتواصل عبر رسائل الـ«فايسبوك» قد أضعف مستوى اللغة العربية الفصحى لدى الكثير وذلك وجه آخر وتكريس غير مباشر للأمية، فعدم الحرص على استخدام اللغة العربية الفصحى أو اللغات الأجنبية (الفرنسية والانقليزية) بإتقان سوف ينعكس سلبيا على الأسلوب والمستوى اللغوي. كما أن كثرة استخدام لغة الرسائل الركيكة تلك سوف تولد لدى المتعلمين أسلوبا ركيكا أو كما يقال أسلوبا»عاديا» قد ينعكس عليهم حتى في مستقبلهم المهني لاحقا.

وتؤكد السيدة سماح أستاذة لغة فرنسية تدرس تلاميذ الباكالوريا في أحد معاهد العاصمة أن لغة الـ«فايسبوك» أصبحت متفشية بصفة كبيرة في صفوف التلاميذ, فهم يستعملون الأسلوب البرقي style télégraphique والاختصار (l’abréviation) ويستعملون الأحرف الفرنسية بخلفية التفكير بالدارجة فنجد مثلا تلميذ يكتب comme بالفرنسية بهذه الطريقة kome وغيرها من التعابير الركيكة والأخطاء الفادحة التي تجعلني أقف عاجزة عن فهم أسباب هذا التردي الواضح في المستوى اللغوي لعدد كبير من التلاميذ كما تقول الأستاذة سماح. وهو ما سبب لها ولبقية زملائها من مدرسي اللغات متاعب كثيرة.

وأشارت إلى أن تلاميذ شعبة الآداب يعانون أكثر من تلاميذ الشعب العلمية من الضعف الواضح في اللغات سواء الفرنسية أو الانقليزية. وعن كيفية معالجة هذا المشكل ترى الأستاذة سماح أن المسؤولية في تردي المستوى التعليمي لتلاميذ الجيل الحالي يتحملها الاطار التربوي بدرجة أولى ثم الأولياء بدرجة ثانية خاصة عند السماح لأبنائهم بالاستعمال المطول للهواتف الذكية والـ«فايسبوك». فبعض التلاميذ يحملون معهم هواتف ذكية باهظة الثمن ويستعملونها أثناء الدرس فعوضا أن يركزوا لفهم واستيعاب الدرس ينشغلون بـالـ«فايسبوك» أو بالدردشة مع أصدقائهم أو حتى ممارسة بعض الألعاب الالكترونية. فيا حبذا تقول الأستاذة سماح لو يقع سن قانون لمنع ادخال الهاتف الجوال ليس خلال الامتحانات فقط بل أثناء الحصص العادية للدروس حتى يستطيع التلميذ التركيز واستيعاب الدروس.

أسباب بيداغوجية واجتماعية

هذا التراجع في المستوى التعليمي عامة والمستوى اللغوي خاصة وتفشي استعمال اللغة الثالثة أو لغة الـ«فايسبوك» من قبل تلاميذ المعاهد الثانوية والمدارس الابتدائية والاعدادية مرده عدة أسباب كما يذهب إلى ذلك الأستاذ أحمد الملولي الخبير في التربية ومتفقد في مادة الفلسفة. ويتمثل السبب الأول في عدم حرص بعض المدرسين على متابعة التلاميذ اثناء حصة التدريس والتغاضي عن القيام بالاختبارات التكوينية فلو اخضع كل مربي تلاميذه لعدة اختبارات تكوينية لتفطن منذ البداية الى هذه المشكلة المتمثلة في استعمال التلاميذ للغة ثالثة هجينة وغريبة تبرز مدى تدهور مستوى التلاميذ في اللغة وفي التحصيل العلمي بصفة عامة. فالمنظومة التي تعطي الاولية للتكوين تدرج التقييم التكويني حتى يتمكن المدرسون من التفطن لجميع المشاكل في مستوى الكتابة والتعبير. أما السبب الثاني لانتشار لغة الـ«فايسبوك» بين التلاميذ دائما حسب الخبير التربوي الأستاذ أحمد الملولي فيتعلق بالاستعمال المكثف للأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي فنحن لا نستطيع منع التلاميذ من استعمال مختلف وسائل الاتصال الحديثة لكن على اساتذة الاعلامية القيام بدورهم وذلك من خلال خلق هوية رقمية وتأسيسها وتثبيتها في عقول التلاميذ. فالوعي بالهوية الرقمية يجعل التلميذ يتعامل بعقلانية مع هذه الوسائل الاتصالية الحديثة ويصبح قادرا على التفريق بين الاستعمالات المختلفة للغة فيدرك ان لغة الفايسبوك تختلف عن لغة الدراسة والتعلم. كما أنه على بقية الاساتذة القيام بحملات توعوية للتلاميذ الذين يعانون من مشكل ضعف اللغة واستعمال لغة ثالثة عند الاجابة على اسئلة الاختبارات. أما السبب الثالث فهو يرتبط بعدم التمكن من اللغة الاصلية وليس بالتعود على اللغة الثالثة. فهناك مدرسو لغة فرنسية وانقليزية يدرسون اللغات الاجنبية بالعربية وهو ما يجعل التلميذ يتأثر بهذه الطريقة وبالتالي يتبع طريقة المربي, وهنا دعوة للمربين باستعمال اللغة التي يدرسونها في التواصل مع التلاميذ للمساهمة في الرفع من المستوى المتردي للغات لدى معظم التلاميذ ومحاربة لغة الـ«فايسبوك».