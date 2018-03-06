عند اضطراب الطقس.. تعويض حصة الرياضة بحصة مطالعة

بلطة بوعوان (الشروق)

بالمدرسة الإبتدائية جربنة بعمادة كساب من معتمدية بلطة بوعوان وفي إطار إيجاد الحلول اللاّزمة للحد من تدنّي النتائج المدرسية وإثر اجتماع بمتفقد اللغة العربية تمّ اقتراح الإهتمام بالمطالعة في إطار النوادي وتعويض ساعات الرياضة بالمطالعة عندما لا تسمح الظروف المناخية بذلك.

وقد تمّ بناء على ذلك توزيع بعض القصص من قبل مدير المدرسة على التلاميذ ليطالعونها على طاولات في ساحة المدرسة وقد اتخذ ادارة المدرسة عنوانا لذلك «وللمطالعة نصيب في ربوع جربنة».

البادرة هامة وتخرج التعلم من دائرته الضيقة بالفصل الى المحيط الخارجي في اجواء تحفيزية تخرج عن دائرة المألوف.

حبذا لويتم الاستئناس بمثل هذه المبادرات ما دام يراد بها تحسين النتائج.





عبد الكريم السلطاني