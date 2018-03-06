في ملتقى دولي بقفصة .. باحثون وجامعيون يهتمون باحترافية المدرّسين ومقاومة الانقطاع المدرسي

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(الشروق) ـ مكتب قفصة
شارك 67 أستاذا محاضرا من اعلى الرتب في العالم العربي وفرنسا في فعاليات ملتقى تربوي دولي تحت عنوان «احترافية المدرسين ومقاومة الانقطاع المدرسي» نظمه كل من المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة وعلوم التربية والمندوبية الجهوية للتربية بقفصة بالتعاون مع جامعة قفصة والاتحاد العام التونسي للشغل وقد حضر الملتقى مستشار وزير التربية والمندوب الجهوي للتربية بقفصة ورئيس الجامعة. و قد تم التطرق فيه الى موضوع الانقطاع المدرسي خاصة في المناطق الداخلية من زاوية مغايرة وهي الزاوية البيداغوجية باعتبار ان الدراسات بينت أن المدرسة هي التي تنتج النجاح أو الفشل وذلك بغض النظر عن مؤثرات المحيط في شتى أبعادها الاجتماعية والسياسية والثقافية والتنموية وقد انتهى الملتقى الى جملة من التوصيات العلمية لتكون مرجعا للجهات المتدخلة في الشأن التربوي بتونس وتجدر الاشارة الى ان 35 جامعة من 12 دولة على غرار المغرب والعراق وفرنسا قد شاركت في هذا الملتقى
(الشروق) ـ مكتب قفصة
شارك 67 أستاذا محاضرا من اعلى الرتب في العالم العربي وفرنسا في فعاليات ملتقى تربوي دولي تحت عنوان «احترافية المدرسين ومقاومة الانقطاع المدرسي» نظمه كل من المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة وعلوم التربية والمندوبية الجهوية للتربية بقفصة بالتعاون مع جامعة قفصة والاتحاد العام التونسي للشغل وقد حضر الملتقى مستشار وزير التربية والمندوب الجهوي للتربية بقفصة ورئيس الجامعة. و قد تم التطرق فيه الى موضوع الانقطاع المدرسي خاصة في المناطق الداخلية من زاوية مغايرة وهي الزاوية البيداغوجية باعتبار ان الدراسات بينت أن المدرسة هي التي تنتج النجاح أو الفشل وذلك بغض النظر عن مؤثرات المحيط في شتى أبعادها الاجتماعية والسياسية والثقافية والتنموية وقد انتهى الملتقى الى جملة من التوصيات العلمية لتكون مرجعا للجهات المتدخلة في الشأن التربوي بتونس وتجدر الاشارة الى ان 35 جامعة من 12 دولة على غرار المغرب والعراق وفرنسا قد شاركت في هذا الملتقى
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018