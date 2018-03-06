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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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في ملتقى دولي بقفصة .. باحثون وجامعيون يهتمون باحترافية المدرّسين ومقاومة الانقطاع المدرسي
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شروق الجهات
في ملتقى دولي بقفصة .. باحثون وجامعيون يهتمون باحترافية المدرّسين ومقاومة الانقطاع المدرسي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

(الشروق) ـ مكتب قفصة
شارك 67 أستاذا محاضرا من اعلى الرتب في العالم العربي وفرنسا في فعاليات ملتقى تربوي دولي تحت عنوان «احترافية المدرسين ومقاومة الانقطاع المدرسي» نظمه كل من المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة وعلوم التربية والمندوبية الجهوية للتربية بقفصة بالتعاون مع جامعة قفصة والاتحاد العام التونسي للشغل وقد حضر الملتقى مستشار وزير التربية والمندوب الجهوي للتربية بقفصة ورئيس الجامعة. و قد تم التطرق فيه الى موضوع الانقطاع المدرسي خاصة في المناطق الداخلية من زاوية مغايرة وهي الزاوية البيداغوجية باعتبار ان الدراسات بينت أن المدرسة هي التي تنتج النجاح أو الفشل وذلك بغض النظر عن مؤثرات المحيط في شتى أبعادها الاجتماعية والسياسية والثقافية والتنموية وقد انتهى الملتقى الى جملة من التوصيات العلمية لتكون مرجعا للجهات المتدخلة في الشأن التربوي بتونس وتجدر الاشارة الى ان 35 جامعة من 12 دولة على غرار المغرب والعراق وفرنسا قد شاركت في هذا الملتقى

ريم الزيدي
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شروق الجهات
في ملتقى دولي بقفصة .. باحثون وجامعيون يهتمون باحترافية المدرّسين ومقاومة الانقطاع المدرسي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

(الشروق) ـ مكتب قفصة
شارك 67 أستاذا محاضرا من اعلى الرتب في العالم العربي وفرنسا في فعاليات ملتقى تربوي دولي تحت عنوان «احترافية المدرسين ومقاومة الانقطاع المدرسي» نظمه كل من المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة وعلوم التربية والمندوبية الجهوية للتربية بقفصة بالتعاون مع جامعة قفصة والاتحاد العام التونسي للشغل وقد حضر الملتقى مستشار وزير التربية والمندوب الجهوي للتربية بقفصة ورئيس الجامعة. و قد تم التطرق فيه الى موضوع الانقطاع المدرسي خاصة في المناطق الداخلية من زاوية مغايرة وهي الزاوية البيداغوجية باعتبار ان الدراسات بينت أن المدرسة هي التي تنتج النجاح أو الفشل وذلك بغض النظر عن مؤثرات المحيط في شتى أبعادها الاجتماعية والسياسية والثقافية والتنموية وقد انتهى الملتقى الى جملة من التوصيات العلمية لتكون مرجعا للجهات المتدخلة في الشأن التربوي بتونس وتجدر الاشارة الى ان 35 جامعة من 12 دولة على غرار المغرب والعراق وفرنسا قد شاركت في هذا الملتقى

ريم الزيدي
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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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