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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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مقرين.. مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات .. الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
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شروق الجهات
مقرين.. مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات .. الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

انتظم الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية، صباح الجمعة 2 مارس 2018، بالمدرسة الابتدائية «مقرين العليا» تحت شعار «ترشيد استعمال الدواء»، وذلك بإشراف السيدين الكاتب العام لوزارة التربية، ورئيس ديوان وزير الصحة، وكل من المندوب الجهوي للتربية، والمدير الجهوي للصحة، وإطارات تربوية وصحية. وتخلّلت التظاهرة فقرات تنشيطية خارجية وورشات داخلية تحسيسية ، حيث واكب الحضور درس شاهد، أمنته معلمة بالمدرسة مع تلاميذها، تناولت خلاله مسألة عدم استعمال الدواء دون استشارة الطبيب والأولياء، كما تم عرض بنود ميثاق حفظ الصحة المدرسية .وتجول الضيوف بالمناسبة بين أرجاء المعرض المتضمن لأهم الصور والوثائق التاريخية والإدارية والبيداغوجية ، الحافظة لذاكرة المدرسة العريقة التي تأسست في سنة  1931 وهي عبارة عن مسكن للكونت الفرنسي « زمن الحقبة الاستعمارية ثم أصبحت البناية  محل استراحة للباي. وتتميز المدرسة بنتائجها المدرسية المتميزة وأنشطتها الثقافية المتنوعة بفضل مجهودات كافة الإطار التربوي بإدارة السيد حسن العلوي  مدير المدرسة.

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شروق الجهات
مقرين.. مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات .. الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

انتظم الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية، صباح الجمعة 2 مارس 2018، بالمدرسة الابتدائية «مقرين العليا» تحت شعار «ترشيد استعمال الدواء»، وذلك بإشراف السيدين الكاتب العام لوزارة التربية، ورئيس ديوان وزير الصحة، وكل من المندوب الجهوي للتربية، والمدير الجهوي للصحة، وإطارات تربوية وصحية. وتخلّلت التظاهرة فقرات تنشيطية خارجية وورشات داخلية تحسيسية ، حيث واكب الحضور درس شاهد، أمنته معلمة بالمدرسة مع تلاميذها، تناولت خلاله مسألة عدم استعمال الدواء دون استشارة الطبيب والأولياء، كما تم عرض بنود ميثاق حفظ الصحة المدرسية .وتجول الضيوف بالمناسبة بين أرجاء المعرض المتضمن لأهم الصور والوثائق التاريخية والإدارية والبيداغوجية ، الحافظة لذاكرة المدرسة العريقة التي تأسست في سنة  1931 وهي عبارة عن مسكن للكونت الفرنسي « زمن الحقبة الاستعمارية ثم أصبحت البناية  محل استراحة للباي. وتتميز المدرسة بنتائجها المدرسية المتميزة وأنشطتها الثقافية المتنوعة بفضل مجهودات كافة الإطار التربوي بإدارة السيد حسن العلوي  مدير المدرسة.

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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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