مقرين.. مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات .. الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية

-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
انتظم الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية، صباح الجمعة 2 مارس 2018، بالمدرسة الابتدائية «مقرين العليا» تحت شعار «ترشيد استعمال الدواء»، وذلك بإشراف السيدين الكاتب العام لوزارة التربية، ورئيس ديوان وزير الصحة، وكل من المندوب الجهوي للتربية، والمدير الجهوي للصحة، وإطارات تربوية وصحية. وتخلّلت التظاهرة فقرات تنشيطية خارجية وورشات داخلية تحسيسية ، حيث واكب الحضور درس شاهد، أمنته معلمة بالمدرسة مع تلاميذها، تناولت خلاله مسألة عدم استعمال الدواء دون استشارة الطبيب والأولياء، كما تم عرض بنود ميثاق حفظ الصحة المدرسية .وتجول الضيوف بالمناسبة بين أرجاء المعرض المتضمن لأهم الصور والوثائق التاريخية والإدارية والبيداغوجية ، الحافظة لذاكرة المدرسة العريقة التي تأسست في سنة 1931 وهي عبارة عن مسكن للكونت الفرنسي « زمن الحقبة الاستعمارية ثم أصبحت البناية محل استراحة للباي. وتتميز المدرسة بنتائجها المدرسية المتميزة وأنشطتها الثقافية المتنوعة بفضل مجهودات كافة الإطار التربوي بإدارة السيد حسن العلوي مدير المدرسة.
انتظم الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية، صباح الجمعة 2 مارس 2018، بالمدرسة الابتدائية «مقرين العليا» تحت شعار «ترشيد استعمال الدواء»، وذلك بإشراف السيدين الكاتب العام لوزارة التربية، ورئيس ديوان وزير الصحة، وكل من المندوب الجهوي للتربية، والمدير الجهوي للصحة، وإطارات تربوية وصحية. وتخلّلت التظاهرة فقرات تنشيطية خارجية وورشات داخلية تحسيسية ، حيث واكب الحضور درس شاهد، أمنته معلمة بالمدرسة مع تلاميذها، تناولت خلاله مسألة عدم استعمال الدواء دون استشارة الطبيب والأولياء، كما تم عرض بنود ميثاق حفظ الصحة المدرسية .وتجول الضيوف بالمناسبة بين أرجاء المعرض المتضمن لأهم الصور والوثائق التاريخية والإدارية والبيداغوجية ، الحافظة لذاكرة المدرسة العريقة التي تأسست في سنة 1931 وهي عبارة عن مسكن للكونت الفرنسي « زمن الحقبة الاستعمارية ثم أصبحت البناية محل استراحة للباي. وتتميز المدرسة بنتائجها المدرسية المتميزة وأنشطتها الثقافية المتنوعة بفضل مجهودات كافة الإطار التربوي بإدارة السيد حسن العلوي مدير المدرسة.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018