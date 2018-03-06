سيدي بوزيد ...يوم دراسي حول التأثيرات السلبية لألعاب الفيديو على الطفل والشباب

سيدي بوزيد (الشروق)

احتضن مؤخرا المركب الشبابي بسيدي بوزيد يوما دراسيا حول التأثيرات السلبية لالعاب الفيديو على الطفل والشاب، بمساهمة مندوبية حماية الطفولة ومركز رعاية الطفولة بسيدي بوزيد، وبحضور ممثلين لاغلب القطاعات ذات العلاقة بشأني الشباب والطفولة، منشطون، اساتذة، مربون بمراكز الرعاية، اعلاميون، مدونون، جمعيات ومنظمات...

وشخّص المتدخلون خلاله الإشكالية خاصة مع المٱسي الحاصلة بعد ظهور لعبة الحوت الازرق وبعض الالعاب الاخرى المشابهة ، مقترحين بعض الحلول، وقد كانت الورشات المنتظمة بالمناسبة فرصة لوضع خطة تشاركية بين مختلف المتداخلين في الموضوع قصد تحسيس الأولياء والأطفال بالخطر الذي يحمله ادمان الألعاب الإلكترونية خاصة حين تغيب الرقابة.





زهير المليكي