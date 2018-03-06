الرقاب.. انطلاق فعاليات الأيام الثقافية بالمدارس الريفية

الرقاب (الشروق)

تحت شعار الأيام الثقافية بالمدارس الريفية بولاية سيدي بوزيد من20فيفري إلى 20 مارس 2018بمشاركة المؤسسات الثقافية، انتظم بمدرسة سيدي العايد يوم الجمعة الفارط يوم تنشيطي تحت اشراف دار الثقافة بالرقاب بالتعاون مع المكتبة العمومية ومجموعة show kids animation الذين أثّثوا عديد الورشات في التلوين والرسم والاقنعة والبراعات اليدوية والترغيب في المطالعة ومسرحة القصة ورسم الجداريات كما أقيمت مباريات ثقافية ورواية حكاية شعبية، وقد شاركت في هذه التظاهرة كل من مدرسة اولاد الهاني ومدرسة العكارمة .





زهير المليكي