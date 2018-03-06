بطاقة.. المدرسة العمومية تحتضر

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تتواتر الاحداث هذه الأيّام في مجال التربية والتّعليم فلا يكاد يمرّ يوم حتّى يُطالعنا خبر جديد يزيد من تعميق الازمةً ويُنبئ بأنّ المدرسة العموميّة قد دخلت مرحلة الاحتضار والموت السريريّ، فالحرائق المُفتعلة تتواتر بنسق جنونيّ وتأتي على عدد من المبيتات وتجهيزاتها المُهترئة والبنية التحتيّة لأغلب المدارس والمعاهد أضحت تُمثّلُ خطرا على حياة الاطار التربوي والتّلاميذ، وينضاف الى هذه المآسي الماديّة تعطّل مشروع الاصلاح التّربوي وتوتّر العلاقة بين الوزارة ونقابة الاساتذة ممّا يُهَدِّد السَّنة الدراسيّة برمّتها بعد قرار حجب الاعداد الذي اقدمت عليه النّقابة، ثمّ لا ننسى ارتفاع منسوب العنف وانتشار ظواهر الجريمة والمخدّرات في صفوف التّلاميذ، كلّ هذه العوامل جعلت الاولياء يسعون الى الخلاص الفرديّ، فانتعش التّعليم الخاصّ وتضاعف عدد المدارس والمعاهد الخاصّة التي أضحت في كلّ مكان ولم تعد تختصر على الاحياء الرّاقية بل انتشرت في اغلب المناطق وشملت جميع مراحل التّعليم من الاساسي الى الثّانوي والعالي، كلّ هذا في ظلّ غياب مُريب للسّلطة انطلاقا من الوزارة التي تكتفي بتشخيص الواقع وتقديم الإحصائيات عن عدد المؤسّسات المتداعية وعدد المنقطعين سنويا وتكتفي بتنظيم بعض الملتقيات التي يؤثّثها بعض الخبراء لتنتهي بتوصيات تبقى حبرا على ورق في رفوف الوزارة أمّا الحكومة فإنّ الشأن التّربوي هو آخر اهتماماتها بعد ان كبّلتها المحاصصة الحزبيّة وأضحت حكومة مطافئ تسعى الى اخماد التحرّكات الاحتجاجيّة دون وجود رؤية استراتيجيّة لهذا الملفّ المفصليّ في حياة الشّعوب والامم، ملفّ المدرسة العموميّة التي تسهم في نحت مستقبل الاجيال القادمة فمتى يُفتح هذا الملفّ الاساسي وهل تُسعف هذه المدرسة قبل ان يفوت الأوان ؟
تتواتر الاحداث هذه الأيّام في مجال التربية والتّعليم فلا يكاد يمرّ يوم حتّى يُطالعنا خبر جديد يزيد من تعميق الازمةً ويُنبئ بأنّ المدرسة العموميّة قد دخلت مرحلة الاحتضار والموت السريريّ، فالحرائق المُفتعلة تتواتر بنسق جنونيّ وتأتي على عدد من المبيتات وتجهيزاتها المُهترئة والبنية التحتيّة لأغلب المدارس والمعاهد أضحت تُمثّلُ خطرا على حياة الاطار التربوي والتّلاميذ، وينضاف الى هذه المآسي الماديّة تعطّل مشروع الاصلاح التّربوي وتوتّر العلاقة بين الوزارة ونقابة الاساتذة ممّا يُهَدِّد السَّنة الدراسيّة برمّتها بعد قرار حجب الاعداد الذي اقدمت عليه النّقابة، ثمّ لا ننسى ارتفاع منسوب العنف وانتشار ظواهر الجريمة والمخدّرات في صفوف التّلاميذ، كلّ هذه العوامل جعلت الاولياء يسعون الى الخلاص الفرديّ، فانتعش التّعليم الخاصّ وتضاعف عدد المدارس والمعاهد الخاصّة التي أضحت في كلّ مكان ولم تعد تختصر على الاحياء الرّاقية بل انتشرت في اغلب المناطق وشملت جميع مراحل التّعليم من الاساسي الى الثّانوي والعالي، كلّ هذا في ظلّ غياب مُريب للسّلطة انطلاقا من الوزارة التي تكتفي بتشخيص الواقع وتقديم الإحصائيات عن عدد المؤسّسات المتداعية وعدد المنقطعين سنويا وتكتفي بتنظيم بعض الملتقيات التي يؤثّثها بعض الخبراء لتنتهي بتوصيات تبقى حبرا على ورق في رفوف الوزارة أمّا الحكومة فإنّ الشأن التّربوي هو آخر اهتماماتها بعد ان كبّلتها المحاصصة الحزبيّة وأضحت حكومة مطافئ تسعى الى اخماد التحرّكات الاحتجاجيّة دون وجود رؤية استراتيجيّة لهذا الملفّ المفصليّ في حياة الشّعوب والامم، ملفّ المدرسة العموميّة التي تسهم في نحت مستقبل الاجيال القادمة فمتى يُفتح هذا الملفّ الاساسي وهل تُسعف هذه المدرسة قبل ان يفوت الأوان ؟
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018