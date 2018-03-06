بطاقة.. المدرسة العمومية تحتضر

تتواتر الاحداث هذه الأيّام في مجال التربية والتّعليم فلا يكاد يمرّ يوم حتّى يُطالعنا خبر جديد يزيد من تعميق الازمةً ويُنبئ بأنّ المدرسة العموميّة قد دخلت مرحلة الاحتضار والموت السريريّ، فالحرائق المُفتعلة تتواتر بنسق جنونيّ وتأتي على عدد من المبيتات وتجهيزاتها المُهترئة والبنية التحتيّة لأغلب المدارس والمعاهد أضحت تُمثّلُ خطرا على حياة الاطار التربوي والتّلاميذ، وينضاف الى هذه المآسي الماديّة تعطّل مشروع الاصلاح التّربوي وتوتّر العلاقة بين الوزارة ونقابة الاساتذة ممّا يُهَدِّد السَّنة الدراسيّة برمّتها بعد قرار حجب الاعداد الذي اقدمت عليه النّقابة، ثمّ لا ننسى ارتفاع منسوب العنف وانتشار ظواهر الجريمة والمخدّرات في صفوف التّلاميذ، كلّ هذه العوامل جعلت الاولياء يسعون الى الخلاص الفرديّ، فانتعش التّعليم الخاصّ وتضاعف عدد المدارس والمعاهد الخاصّة التي أضحت في كلّ مكان ولم تعد تختصر على الاحياء الرّاقية بل انتشرت في اغلب المناطق وشملت جميع مراحل التّعليم من الاساسي الى الثّانوي والعالي، كلّ هذا في ظلّ غياب مُريب للسّلطة انطلاقا من الوزارة التي تكتفي بتشخيص الواقع وتقديم الإحصائيات عن عدد المؤسّسات المتداعية وعدد المنقطعين سنويا وتكتفي بتنظيم بعض الملتقيات التي يؤثّثها بعض الخبراء لتنتهي بتوصيات تبقى حبرا على ورق في رفوف الوزارة أمّا الحكومة فإنّ الشأن التّربوي هو آخر اهتماماتها بعد ان كبّلتها المحاصصة الحزبيّة وأضحت حكومة مطافئ تسعى الى اخماد التحرّكات الاحتجاجيّة دون وجود رؤية استراتيجيّة لهذا الملفّ المفصليّ في حياة الشّعوب والامم، ملفّ المدرسة العموميّة التي تسهم في نحت مستقبل الاجيال القادمة فمتى يُفتح هذا الملفّ الاساسي وهل تُسعف هذه المدرسة قبل ان يفوت الأوان ؟

بقلم: هادية الشاهد المسيهلي