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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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الوطنية
بطاقة.. المدرسة العمومية تحتضر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

تتواتر الاحداث هذه الأيّام في مجال التربية والتّعليم فلا يكاد يمرّ يوم حتّى يُطالعنا خبر جديد يزيد من تعميق الازمةً ويُنبئ بأنّ المدرسة العموميّة قد دخلت مرحلة الاحتضار والموت السريريّ، فالحرائق المُفتعلة تتواتر بنسق جنونيّ وتأتي على عدد من المبيتات وتجهيزاتها المُهترئة والبنية التحتيّة لأغلب المدارس والمعاهد أضحت تُمثّلُ خطرا على حياة الاطار التربوي والتّلاميذ، وينضاف الى هذه المآسي الماديّة تعطّل مشروع الاصلاح التّربوي وتوتّر العلاقة بين الوزارة ونقابة الاساتذة ممّا يُهَدِّد السَّنة الدراسيّة برمّتها بعد قرار حجب الاعداد الذي اقدمت عليه النّقابة، ثمّ لا ننسى ارتفاع منسوب العنف وانتشار ظواهر الجريمة والمخدّرات في صفوف التّلاميذ، كلّ هذه العوامل جعلت الاولياء يسعون الى الخلاص الفرديّ، فانتعش التّعليم الخاصّ وتضاعف عدد المدارس والمعاهد الخاصّة التي أضحت في كلّ مكان ولم تعد تختصر على الاحياء الرّاقية بل انتشرت في اغلب المناطق وشملت جميع مراحل التّعليم من الاساسي الى الثّانوي والعالي، كلّ هذا في ظلّ غياب مُريب للسّلطة انطلاقا من الوزارة التي تكتفي بتشخيص الواقع وتقديم الإحصائيات عن عدد المؤسّسات المتداعية وعدد المنقطعين سنويا وتكتفي بتنظيم بعض الملتقيات التي يؤثّثها بعض الخبراء لتنتهي بتوصيات تبقى حبرا على ورق في رفوف الوزارة أمّا الحكومة فإنّ الشأن التّربوي هو آخر اهتماماتها بعد ان كبّلتها المحاصصة الحزبيّة وأضحت حكومة مطافئ تسعى الى اخماد التحرّكات الاحتجاجيّة دون وجود رؤية استراتيجيّة لهذا الملفّ المفصليّ في حياة الشّعوب والامم، ملفّ المدرسة العموميّة التي تسهم في نحت مستقبل الاجيال القادمة فمتى يُفتح هذا الملفّ الاساسي وهل تُسعف هذه المدرسة قبل ان يفوت الأوان ؟

بقلم: هادية الشاهد المسيهلي
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الوطنية
بطاقة.. المدرسة العمومية تحتضر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

تتواتر الاحداث هذه الأيّام في مجال التربية والتّعليم فلا يكاد يمرّ يوم حتّى يُطالعنا خبر جديد يزيد من تعميق الازمةً ويُنبئ بأنّ المدرسة العموميّة قد دخلت مرحلة الاحتضار والموت السريريّ، فالحرائق المُفتعلة تتواتر بنسق جنونيّ وتأتي على عدد من المبيتات وتجهيزاتها المُهترئة والبنية التحتيّة لأغلب المدارس والمعاهد أضحت تُمثّلُ خطرا على حياة الاطار التربوي والتّلاميذ، وينضاف الى هذه المآسي الماديّة تعطّل مشروع الاصلاح التّربوي وتوتّر العلاقة بين الوزارة ونقابة الاساتذة ممّا يُهَدِّد السَّنة الدراسيّة برمّتها بعد قرار حجب الاعداد الذي اقدمت عليه النّقابة، ثمّ لا ننسى ارتفاع منسوب العنف وانتشار ظواهر الجريمة والمخدّرات في صفوف التّلاميذ، كلّ هذه العوامل جعلت الاولياء يسعون الى الخلاص الفرديّ، فانتعش التّعليم الخاصّ وتضاعف عدد المدارس والمعاهد الخاصّة التي أضحت في كلّ مكان ولم تعد تختصر على الاحياء الرّاقية بل انتشرت في اغلب المناطق وشملت جميع مراحل التّعليم من الاساسي الى الثّانوي والعالي، كلّ هذا في ظلّ غياب مُريب للسّلطة انطلاقا من الوزارة التي تكتفي بتشخيص الواقع وتقديم الإحصائيات عن عدد المؤسّسات المتداعية وعدد المنقطعين سنويا وتكتفي بتنظيم بعض الملتقيات التي يؤثّثها بعض الخبراء لتنتهي بتوصيات تبقى حبرا على ورق في رفوف الوزارة أمّا الحكومة فإنّ الشأن التّربوي هو آخر اهتماماتها بعد ان كبّلتها المحاصصة الحزبيّة وأضحت حكومة مطافئ تسعى الى اخماد التحرّكات الاحتجاجيّة دون وجود رؤية استراتيجيّة لهذا الملفّ المفصليّ في حياة الشّعوب والامم، ملفّ المدرسة العموميّة التي تسهم في نحت مستقبل الاجيال القادمة فمتى يُفتح هذا الملفّ الاساسي وهل تُسعف هذه المدرسة قبل ان يفوت الأوان ؟

بقلم: هادية الشاهد المسيهلي
تقرؤون أيضا
أزمة المستشفيات.. الأطباء الشبان يصعدون وعمداء الكليات يساندون
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
إيقاف احتجاجي لمختلف الأنشطة الاستشفائية والجامعية نفذه أمس الاطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب بدعوة...
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سامي المدب معتمد سكرة... الكشف عن مبيت عشوائي للفتيات ومسالخ مخفية
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
ذكر السيد سامي المدب معتمد سكرة ورئيس النيابة...
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حي الفاتح بسكرة.. لا انارة... لا مدارس ولا طرقات ... فمن المسؤول؟
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
في أعماق حي سكرة الراقي الذي يجذب إليه رجال...
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بطاقة.. المدرسة العمومية تحتضر
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
تتواتر الاحداث هذه الأيّام في مجال التربية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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