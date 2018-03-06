الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
دورة  دانون للأمم 2018 .. مدرستا  ابن رشد (حزوة) عن توزر  و«عرباطة 2» (قفصة) تتأهلان الى النهائيات الوطنية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018 حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق... عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
كرة القدم
دورة  دانون للأمم 2018 .. مدرستا  ابن رشد (حزوة) عن توزر  و«عرباطة 2» (قفصة) تتأهلان الى النهائيات الوطنية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

 احتضن ملعب دقاش بتوزر    الجولة الثالثة الخاصة  بولاية توزر من تصفيات الدورة 18 من كأس «دليس دانون» للأمم الخاصة بسنة 2018  ،حيث دارت المنافسات الخاصة بالولاية أين شارك فيها 16 فريقا مدرسيا من مختلف معتمديات الجهة لتحقيق الحلم والتأهل للنهائيات وطنية.
 التأهل إلى الدور النهائي كان من نصيب   فريق المدرسة  الابتدائية النصر دقاش  وفريق المدرسة الابتدائية ابن رشد حزوة حيث تمكن هذا الأخير من الانتصار على منافسه  بنتيجة 3 أهداف لهدفين.
 هذا ودارت منافسات الجولة الرابعة  الخاصة بولاية قفصة من نفس الدورة يوم الأحد الفارط  بملعب محمد القمودي بقفصة حيث شارك فيها 16 فريقا مدرسيا  لتتمكن المدرستين الابتدائيتين  عرباطة 2 ونهج ميلود 2 من التأهل إلى الدور النهائي أين  حقق فريق مدرسة عرباطة 2 فوزا صعبا على فريق المدرس الابتدائية نهج ميلود 2  بعد أن حسمت الركلات الترجيحية انتصار أطفال عرباطة 2 بنتيجة (4 - 2) لنهج ميلود 2 ليحجز بذلك أبناء فريق عرباطة 2  مقعدا له بالتصفيات الاقليمية.
 هذا وتمتع الأطفال المشاركون في هذه الجولات بكشف طبي مجاني من القافلة الصحية الخاصة بالدورة، كما أقيمت على هامش المبارايات أجواء تنشيطية في محيط الملعب أين دارت المقابلات.

تقرؤون أيضا
كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018 السّاعة 21:06
تم تحديد برنامج مباريات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي...
المزيد >>
بعد قُدوم حَارس «شاتورو» معز حسّان .. بمن «سَيُضحي» نبيل معلول؟
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
بَعد انتظار طَويل أعلن حَارس "شاتورو" معز حسّان عن انضمامه بصفة رسميّة إلى التشكيلة التونسيّة وسط ارتياح...
المزيد >>
النجم ـ الافريقي .. من أجل بداية مثالية في المسابقات القارية
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
رَغم مُرور فَترة طَويلة على السّقوط الصّادم أمام الأهلي فإنّ جُرح النّجم لم يَندمل وتَستيقظ هذه الذّكرى...
المزيد >>
أخبار النجم الساحلي .. مضوي يحذّر من استسهال المنافس
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
سوف يكون النجم مطالبا بالانتصار في المقام الأول مع المحافظة على نظافة الشباك حتى يسهل على نفسه المرور الى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
دورة  دانون للأمم 2018 .. مدرستا  ابن رشد (حزوة) عن توزر  و«عرباطة 2» (قفصة) تتأهلان الى النهائيات الوطنية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

 احتضن ملعب دقاش بتوزر    الجولة الثالثة الخاصة  بولاية توزر من تصفيات الدورة 18 من كأس «دليس دانون» للأمم الخاصة بسنة 2018  ،حيث دارت المنافسات الخاصة بالولاية أين شارك فيها 16 فريقا مدرسيا من مختلف معتمديات الجهة لتحقيق الحلم والتأهل للنهائيات وطنية.
 التأهل إلى الدور النهائي كان من نصيب   فريق المدرسة  الابتدائية النصر دقاش  وفريق المدرسة الابتدائية ابن رشد حزوة حيث تمكن هذا الأخير من الانتصار على منافسه  بنتيجة 3 أهداف لهدفين.
 هذا ودارت منافسات الجولة الرابعة  الخاصة بولاية قفصة من نفس الدورة يوم الأحد الفارط  بملعب محمد القمودي بقفصة حيث شارك فيها 16 فريقا مدرسيا  لتتمكن المدرستين الابتدائيتين  عرباطة 2 ونهج ميلود 2 من التأهل إلى الدور النهائي أين  حقق فريق مدرسة عرباطة 2 فوزا صعبا على فريق المدرس الابتدائية نهج ميلود 2  بعد أن حسمت الركلات الترجيحية انتصار أطفال عرباطة 2 بنتيجة (4 - 2) لنهج ميلود 2 ليحجز بذلك أبناء فريق عرباطة 2  مقعدا له بالتصفيات الاقليمية.
 هذا وتمتع الأطفال المشاركون في هذه الجولات بكشف طبي مجاني من القافلة الصحية الخاصة بالدورة، كما أقيمت على هامش المبارايات أجواء تنشيطية في محيط الملعب أين دارت المقابلات.

تقرؤون أيضا
كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018 السّاعة 21:06
تم تحديد برنامج مباريات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي...
المزيد >>
بعد قُدوم حَارس «شاتورو» معز حسّان .. بمن «سَيُضحي» نبيل معلول؟
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
بَعد انتظار طَويل أعلن حَارس "شاتورو" معز حسّان عن انضمامه بصفة رسميّة إلى التشكيلة التونسيّة وسط ارتياح...
المزيد >>
النجم ـ الافريقي .. من أجل بداية مثالية في المسابقات القارية
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
رَغم مُرور فَترة طَويلة على السّقوط الصّادم أمام الأهلي فإنّ جُرح النّجم لم يَندمل وتَستيقظ هذه الذّكرى...
المزيد >>
أخبار النجم الساحلي .. مضوي يحذّر من استسهال المنافس
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
سوف يكون النجم مطالبا بالانتصار في المقام الأول مع المحافظة على نظافة الشباك حتى يسهل على نفسه المرور الى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018 حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق... عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
﻿