دورة دانون للأمم 2018 .. مدرستا ابن رشد (حزوة) عن توزر و«عرباطة 2» (قفصة) تتأهلان الى النهائيات الوطنية

احتضن ملعب دقاش بتوزر الجولة الثالثة الخاصة بولاية توزر من تصفيات الدورة 18 من كأس «دليس دانون» للأمم الخاصة بسنة 2018 ،حيث دارت المنافسات الخاصة بالولاية أين شارك فيها 16 فريقا مدرسيا من مختلف معتمديات الجهة لتحقيق الحلم والتأهل للنهائيات وطنية.

التأهل إلى الدور النهائي كان من نصيب فريق المدرسة الابتدائية النصر دقاش وفريق المدرسة الابتدائية ابن رشد حزوة حيث تمكن هذا الأخير من الانتصار على منافسه بنتيجة 3 أهداف لهدفين.

هذا ودارت منافسات الجولة الرابعة الخاصة بولاية قفصة من نفس الدورة يوم الأحد الفارط بملعب محمد القمودي بقفصة حيث شارك فيها 16 فريقا مدرسيا لتتمكن المدرستين الابتدائيتين عرباطة 2 ونهج ميلود 2 من التأهل إلى الدور النهائي أين حقق فريق مدرسة عرباطة 2 فوزا صعبا على فريق المدرس الابتدائية نهج ميلود 2 بعد أن حسمت الركلات الترجيحية انتصار أطفال عرباطة 2 بنتيجة (4 - 2) لنهج ميلود 2 ليحجز بذلك أبناء فريق عرباطة 2 مقعدا له بالتصفيات الاقليمية.

هذا وتمتع الأطفال المشاركون في هذه الجولات بكشف طبي مجاني من القافلة الصحية الخاصة بالدورة، كما أقيمت على هامش المبارايات أجواء تنشيطية في محيط الملعب أين دارت المقابلات.