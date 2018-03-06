دورة  دانون للأمم 2018 .. مدرستا  ابن رشد (حزوة) عن توزر  و«عرباطة 2» (قفصة) تتأهلان الى النهائيات الوطنية

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احتضن ملعب دقاش بتوزر الجولة الثالثة الخاصة بولاية توزر من تصفيات الدورة 18 من كأس «دليس دانون» للأمم الخاصة بسنة 2018 ،حيث دارت المنافسات الخاصة بالولاية أين شارك فيها 16 فريقا مدرسيا من مختلف معتمديات الجهة لتحقيق الحلم والتأهل للنهائيات وطنية.
التأهل إلى الدور النهائي كان من نصيب فريق المدرسة الابتدائية النصر دقاش وفريق المدرسة الابتدائية ابن رشد حزوة حيث تمكن هذا الأخير من الانتصار على منافسه بنتيجة 3 أهداف لهدفين.
هذا ودارت منافسات الجولة الرابعة الخاصة بولاية قفصة من نفس الدورة يوم الأحد الفارط بملعب محمد القمودي بقفصة حيث شارك فيها 16 فريقا مدرسيا لتتمكن المدرستين الابتدائيتين عرباطة 2 ونهج ميلود 2 من التأهل إلى الدور النهائي أين حقق فريق مدرسة عرباطة 2 فوزا صعبا على فريق المدرس الابتدائية نهج ميلود 2 بعد أن حسمت الركلات الترجيحية انتصار أطفال عرباطة 2 بنتيجة (4 - 2) لنهج ميلود 2 ليحجز بذلك أبناء فريق عرباطة 2 مقعدا له بالتصفيات الاقليمية.
هذا وتمتع الأطفال المشاركون في هذه الجولات بكشف طبي مجاني من القافلة الصحية الخاصة بالدورة، كما أقيمت على هامش المبارايات أجواء تنشيطية في محيط الملعب أين دارت المقابلات.
احتضن ملعب دقاش بتوزر الجولة الثالثة الخاصة بولاية توزر من تصفيات الدورة 18 من كأس «دليس دانون» للأمم الخاصة بسنة 2018 ،حيث دارت المنافسات الخاصة بالولاية أين شارك فيها 16 فريقا مدرسيا من مختلف معتمديات الجهة لتحقيق الحلم والتأهل للنهائيات وطنية.
التأهل إلى الدور النهائي كان من نصيب فريق المدرسة الابتدائية النصر دقاش وفريق المدرسة الابتدائية ابن رشد حزوة حيث تمكن هذا الأخير من الانتصار على منافسه بنتيجة 3 أهداف لهدفين.
هذا ودارت منافسات الجولة الرابعة الخاصة بولاية قفصة من نفس الدورة يوم الأحد الفارط بملعب محمد القمودي بقفصة حيث شارك فيها 16 فريقا مدرسيا لتتمكن المدرستين الابتدائيتين عرباطة 2 ونهج ميلود 2 من التأهل إلى الدور النهائي أين حقق فريق مدرسة عرباطة 2 فوزا صعبا على فريق المدرس الابتدائية نهج ميلود 2 بعد أن حسمت الركلات الترجيحية انتصار أطفال عرباطة 2 بنتيجة (4 - 2) لنهج ميلود 2 ليحجز بذلك أبناء فريق عرباطة 2 مقعدا له بالتصفيات الاقليمية.
هذا وتمتع الأطفال المشاركون في هذه الجولات بكشف طبي مجاني من القافلة الصحية الخاصة بالدورة، كما أقيمت على هامش المبارايات أجواء تنشيطية في محيط الملعب أين دارت المقابلات.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018