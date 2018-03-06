وزارة الرياضة في بلاغ توضيحي .. عزة بسباس تحصلت على كامل مستحقاتها بعنوان 2017

-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
أوضحت وزارة شؤون الشباب والرياضة ان لاعبة المنتخب التونسي للمبارزة عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها الماليّة لسنة 2017 المقدّرة بـ240 ألف دينار في إطار برنامجها السنوي مشيرة الى انه تم توفير كافة التسهيلات بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي لتمكينها من هذه المنحة بالعملة الصعبة.
وأكدت الوزارة في بيان توضيحي اصدرته أمس الاثنين انه بخصوص البرنامج الفني لسنة 2018 فقد تم بصفة استثنائية صرف تسبقة بتاريخ 29 ديسمبر 2017 بقيمة 28 ألف دينار بعنوان الدّعم اللوجستي (الإعاشة والإقامة...) كما تمّ بتاريخ 22 فيفري 2018 الإذن بصرف تسبقة ثانية بقيمة 40 ألف دينار بعنوان الدعم اللوجيستي في انتظار إمضاء عقد بين الجامعة التونسية للمبارزة وعزة بسباس والذي يعدّ شرطا أساسيا لتحويل المبالغ بالعملة الصعبة ومدّ الوزارة بكافة مؤيدات صرف مبلغ 240 ألف دينار.
واشارت إلى أن مصالحها المختصة تسعى في إطار متابعة رياضيي النخبة من المستوى العالي خاصة منهم المقيمين خارج حدود الوطن إلى توفير أفضل ظروف الإعداد للمشاركة في التظاهرات الرياضية الدولية وذلك بتوفير الدعم المادي والمعنوي وفق برامج فنية معدة للغرض من قبل الجامعات الرياضية المعنيّة وذلك في إطار عقود أهداف تضبط حقوق الرياضيين وواجباتهم داعية الرياضيين المعنيّين بعقود الأهداف إلى مزيد التنسيق مع جامعاتهم الراجعين لها بالنظر وضرورة التزام الطرفين بكافة واجباتهم وفق العقود المبرمة.
وكانت عزة بسباس صرحت لبرنامج «ريكاب سبور» على اذاعة موزاييك يوم الاحد 4 مارس 2018 بانها تواجه صعوبات مادية كبيرة بسبب عدم حصولها على أي دعم من جانب سلطة الإشراف.
وقالت انها «تعيش ظروفا صعبة في غياب عقود الاستشهار وعدم امضاء عقد مع الجامعة التونسية للمبارزة» مشيرة الى انها «لم تعد قادرة على الايفاء بالتزاماتها الرياضية بسبب الازمة المالية الحادة التي تمر بها».
وأشارت إلى أنّها خضعت في أكتوبر الماضي إلى عملية جراحية على مستوى المعصم واضطرت إلى التوقف عن حصص العلاج الطبيعي بما أنّها لم تعد قادرة على خلاص مستحقات المدلّك.
أوضحت وزارة شؤون الشباب والرياضة ان لاعبة المنتخب التونسي للمبارزة عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها الماليّة لسنة 2017 المقدّرة بـ240 ألف دينار في إطار برنامجها السنوي مشيرة الى انه تم توفير كافة التسهيلات بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي لتمكينها من هذه المنحة بالعملة الصعبة.
وأكدت الوزارة في بيان توضيحي اصدرته أمس الاثنين انه بخصوص البرنامج الفني لسنة 2018 فقد تم بصفة استثنائية صرف تسبقة بتاريخ 29 ديسمبر 2017 بقيمة 28 ألف دينار بعنوان الدّعم اللوجستي (الإعاشة والإقامة...) كما تمّ بتاريخ 22 فيفري 2018 الإذن بصرف تسبقة ثانية بقيمة 40 ألف دينار بعنوان الدعم اللوجيستي في انتظار إمضاء عقد بين الجامعة التونسية للمبارزة وعزة بسباس والذي يعدّ شرطا أساسيا لتحويل المبالغ بالعملة الصعبة ومدّ الوزارة بكافة مؤيدات صرف مبلغ 240 ألف دينار.
واشارت إلى أن مصالحها المختصة تسعى في إطار متابعة رياضيي النخبة من المستوى العالي خاصة منهم المقيمين خارج حدود الوطن إلى توفير أفضل ظروف الإعداد للمشاركة في التظاهرات الرياضية الدولية وذلك بتوفير الدعم المادي والمعنوي وفق برامج فنية معدة للغرض من قبل الجامعات الرياضية المعنيّة وذلك في إطار عقود أهداف تضبط حقوق الرياضيين وواجباتهم داعية الرياضيين المعنيّين بعقود الأهداف إلى مزيد التنسيق مع جامعاتهم الراجعين لها بالنظر وضرورة التزام الطرفين بكافة واجباتهم وفق العقود المبرمة.
وكانت عزة بسباس صرحت لبرنامج «ريكاب سبور» على اذاعة موزاييك يوم الاحد 4 مارس 2018 بانها تواجه صعوبات مادية كبيرة بسبب عدم حصولها على أي دعم من جانب سلطة الإشراف.
وقالت انها «تعيش ظروفا صعبة في غياب عقود الاستشهار وعدم امضاء عقد مع الجامعة التونسية للمبارزة» مشيرة الى انها «لم تعد قادرة على الايفاء بالتزاماتها الرياضية بسبب الازمة المالية الحادة التي تمر بها».
وأشارت إلى أنّها خضعت في أكتوبر الماضي إلى عملية جراحية على مستوى المعصم واضطرت إلى التوقف عن حصص العلاج الطبيعي بما أنّها لم تعد قادرة على خلاص مستحقات المدلّك.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018