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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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الليلة في رابطة أبطال أوروبا .. صراع العمالقة بين باريس سان جرمان والريال
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كرة القدم
الليلة في رابطة أبطال أوروبا .. صراع العمالقة بين باريس سان جرمان والريال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

تشهد مسابقة رابطة ابطال اوروبا الليلة مواجهات الحسم من اجل العبور الى الدور ثمن النهائي، وفي البرنامج مقابلة من الوزن الثقيل تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس، حيث يستضيف باريس سان جرمان دون نجمه البرازيلي نيمار ضيفه ريال مدريد، آملا في تكرار سيناريو 1993 وقلب الطاولة على النادي الملكي حامل اللقب. وبعدما استهل لقاء الذهاب على أرض المتوج باللقب في الموسمين الماضيين، بالتقدم بهدف لأدريان رابيو، عاد سان جرمان الى باريس متخلفا 1-3، بهدفين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عزز رقمه القياسي في المسابقة القارية بـ100 وهدف، وآخر من البرازيلي مارسيلو. ويدخل نادي العاصمة الفرنسية الباحث عن أول ألقابه في المسابقة القارية الأم، لقاء الليلة بوضع مشابه تماما للمواجهة الأولى التي جمعته بريال عام 1993 حين خسر أمامه 1-3 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي في مدريد، وقلب الطاولة إيابا واكتسحه 4-1. وتغير الكثير بالنسبة للنادي الباريسي منذ مباراة الذهاب هذا الموسم، إذ فقد نيمار الذي خضع لعملية جراحية في بيلو هوريزونتي لمعالجة كسر في القدم، وسيبتعد لفترة قد تمتد ثلاثة أشهر. وفي غياب أغلى لاعب في العالم، أظهر سان جرمان قدرته على مواصلة هيمنته المحلية بتجديد فوزه على مرسيليا بالنتيجة ذاتها في ربع نهائي الكأس، وعلى تروا 2 - 0 السبت في الدوري. كما ترتدي مواجهة ريال أهمية خاصة للأرجنتيني دي ماريا الذي دافع عن ألوان ريال من 2010 حتى 2014 وتوج معه بألقاب عدة أبرزها دوري الأبطال، قبل ان يتخلى النادي الملكي عنه في 2016 بعد أشهر من ضم غاريث بيل. وعلى ملعب «انفيلد»، يدخل ليفربول مباراته مع ضيفه بورتو البرتغالي بعدما ضمن منطقيا التأهل الى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2009، وذلك بعدما ألحق بمنافسه أقسى هزيمة أوروبية له على أرضه باكتساحه ذهابا 5 - 0. وعلى رغم خسارته صانع العابه البرازيلي فيليبي كوتينيو لصالح برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، يقدم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب أداء مميزا في الآونة الأخيرة وهو خرج منتصرا من مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الممتاز. ويخوض ليفربول لقاء الليلة قبل مواجهة صعبة ومصيرية السبت خارج قواعده ضد مانشستر يونايتد الذي يتصارع معه على وصافة الدوري المحلي، خلف مانشستر سيتي الذي ضمن اللقب الى حد كبير.
برنامج الليلة
باريس سان جرمان - ريال مدريد (س20 و45 دق) بي ان سبور1 - ZDF
ليفربول - بورتو (س20 و45 دق) بي ان سبور2

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كرة القدم
الليلة في رابطة أبطال أوروبا .. صراع العمالقة بين باريس سان جرمان والريال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

تشهد مسابقة رابطة ابطال اوروبا الليلة مواجهات الحسم من اجل العبور الى الدور ثمن النهائي، وفي البرنامج مقابلة من الوزن الثقيل تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس، حيث يستضيف باريس سان جرمان دون نجمه البرازيلي نيمار ضيفه ريال مدريد، آملا في تكرار سيناريو 1993 وقلب الطاولة على النادي الملكي حامل اللقب. وبعدما استهل لقاء الذهاب على أرض المتوج باللقب في الموسمين الماضيين، بالتقدم بهدف لأدريان رابيو، عاد سان جرمان الى باريس متخلفا 1-3، بهدفين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عزز رقمه القياسي في المسابقة القارية بـ100 وهدف، وآخر من البرازيلي مارسيلو. ويدخل نادي العاصمة الفرنسية الباحث عن أول ألقابه في المسابقة القارية الأم، لقاء الليلة بوضع مشابه تماما للمواجهة الأولى التي جمعته بريال عام 1993 حين خسر أمامه 1-3 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي في مدريد، وقلب الطاولة إيابا واكتسحه 4-1. وتغير الكثير بالنسبة للنادي الباريسي منذ مباراة الذهاب هذا الموسم، إذ فقد نيمار الذي خضع لعملية جراحية في بيلو هوريزونتي لمعالجة كسر في القدم، وسيبتعد لفترة قد تمتد ثلاثة أشهر. وفي غياب أغلى لاعب في العالم، أظهر سان جرمان قدرته على مواصلة هيمنته المحلية بتجديد فوزه على مرسيليا بالنتيجة ذاتها في ربع نهائي الكأس، وعلى تروا 2 - 0 السبت في الدوري. كما ترتدي مواجهة ريال أهمية خاصة للأرجنتيني دي ماريا الذي دافع عن ألوان ريال من 2010 حتى 2014 وتوج معه بألقاب عدة أبرزها دوري الأبطال، قبل ان يتخلى النادي الملكي عنه في 2016 بعد أشهر من ضم غاريث بيل. وعلى ملعب «انفيلد»، يدخل ليفربول مباراته مع ضيفه بورتو البرتغالي بعدما ضمن منطقيا التأهل الى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2009، وذلك بعدما ألحق بمنافسه أقسى هزيمة أوروبية له على أرضه باكتساحه ذهابا 5 - 0. وعلى رغم خسارته صانع العابه البرازيلي فيليبي كوتينيو لصالح برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، يقدم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب أداء مميزا في الآونة الأخيرة وهو خرج منتصرا من مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الممتاز. ويخوض ليفربول لقاء الليلة قبل مواجهة صعبة ومصيرية السبت خارج قواعده ضد مانشستر يونايتد الذي يتصارع معه على وصافة الدوري المحلي، خلف مانشستر سيتي الذي ضمن اللقب الى حد كبير.
برنامج الليلة
باريس سان جرمان - ريال مدريد (س20 و45 دق) بي ان سبور1 - ZDF
ليفربول - بورتو (س20 و45 دق) بي ان سبور2

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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
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