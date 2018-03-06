أخبار شبيبة القيروان.. اللاعبون يواصلون الإضراب والهيئة تستنجد بالوالي

-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
أكدت ادارة الشبيبة في اجتماعها بالمدرب جلال القادري وبعض اللاعبين الذين سجلوا حضورهم في النزل في غياب الاغلبية انها فاقدة للحلول وعاجزة على توفير المستحقات المالية وبالتالي فقد فشلت الجلسة التي وصفت بالحاسمة فشلا ذريعا وتم إلغاء الحصة التدريبية المبرمجة أمس على الساعة الثالثة على الميدان الفرعي وغادر الطاقم الفني النزل وعاد المدرب جلال القادري الى العاصمة وقد تكون القطيعة بينه وبين الشبيبة رغم عدم الاعلان عنها رسميا بعد هذه الجلسة حيث خرج القادري من الجلسة غاضبا مستاء من الوضع الكارثي الذي تردت فيه « الجي اس كا» في غياب الضمانات المالية لخلاص اللاعبين في ظل عزوف رجالات النادي لإنقاذ الجمعية من الوضعية الحرجة التي تردت فيها هذا الموسم.
لا للمسكنات
اللاعبون بدورهم رفضوا رفضا قطعيا العودة إلى التمارين او اي مسكنات اخرى ما لم يقع صرف مستحقاتهم المالية او تقديم ضمانات بنكية شخصية او إدارية ومواعيد مضبوطة للحصول على مستحقاتهم وغادروا النزل في انتظار ايجاد الحلول وحملوا مسؤولية ما يجري للهيئة المديرة علما وان الأحباء أيضا يحملون المسؤولين ما يحدث من مهازل وتقصير في حق الفريق لان الإطار الفني واللاعبين قاموا بالواجب رغم مشاكل واخلالات وانقسامات هيئة حافظ العلاني الغائب الأبرز عن اجتماع امس وكأن ما يجري في الشبيبة لا يعنيه بالمرة.
الاستنجاد بالوالي
الهيئة لم تجد اي حل جذري لمعالجة الإشكال القائم خاصة وانها اصبحت فاقدة للثقة والمصداقية بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين واضطرت بعد الجلسة الفاشلة للاتصال بوالي القيروان بحثا عن حل لهذه المسرحية المهزلة بقيادة مسيرين برتبة ممثلين بصدد قيادة مدرسة عريقة وصرح كبير مثل الشبيبة الى الهاوية..وللحديث بقية.
أكدت ادارة الشبيبة في اجتماعها بالمدرب جلال القادري وبعض اللاعبين الذين سجلوا حضورهم في النزل في غياب الاغلبية انها فاقدة للحلول وعاجزة على توفير المستحقات المالية وبالتالي فقد فشلت الجلسة التي وصفت بالحاسمة فشلا ذريعا وتم إلغاء الحصة التدريبية المبرمجة أمس على الساعة الثالثة على الميدان الفرعي وغادر الطاقم الفني النزل وعاد المدرب جلال القادري الى العاصمة وقد تكون القطيعة بينه وبين الشبيبة رغم عدم الاعلان عنها رسميا بعد هذه الجلسة حيث خرج القادري من الجلسة غاضبا مستاء من الوضع الكارثي الذي تردت فيه « الجي اس كا» في غياب الضمانات المالية لخلاص اللاعبين في ظل عزوف رجالات النادي لإنقاذ الجمعية من الوضعية الحرجة التي تردت فيها هذا الموسم.
لا للمسكنات
اللاعبون بدورهم رفضوا رفضا قطعيا العودة إلى التمارين او اي مسكنات اخرى ما لم يقع صرف مستحقاتهم المالية او تقديم ضمانات بنكية شخصية او إدارية ومواعيد مضبوطة للحصول على مستحقاتهم وغادروا النزل في انتظار ايجاد الحلول وحملوا مسؤولية ما يجري للهيئة المديرة علما وان الأحباء أيضا يحملون المسؤولين ما يحدث من مهازل وتقصير في حق الفريق لان الإطار الفني واللاعبين قاموا بالواجب رغم مشاكل واخلالات وانقسامات هيئة حافظ العلاني الغائب الأبرز عن اجتماع امس وكأن ما يجري في الشبيبة لا يعنيه بالمرة.
الاستنجاد بالوالي
الهيئة لم تجد اي حل جذري لمعالجة الإشكال القائم خاصة وانها اصبحت فاقدة للثقة والمصداقية بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين واضطرت بعد الجلسة الفاشلة للاتصال بوالي القيروان بحثا عن حل لهذه المسرحية المهزلة بقيادة مسيرين برتبة ممثلين بصدد قيادة مدرسة عريقة وصرح كبير مثل الشبيبة الى الهاوية..وللحديث بقية.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018