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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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أخبار شبيبة القيروان.. اللاعبون يواصلون الإضراب والهيئة تستنجد بالوالي
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كرة القدم
أخبار شبيبة القيروان.. اللاعبون يواصلون الإضراب والهيئة تستنجد بالوالي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

أكدت ادارة الشبيبة في اجتماعها بالمدرب جلال القادري وبعض اللاعبين الذين سجلوا حضورهم في النزل في غياب الاغلبية انها فاقدة للحلول وعاجزة على توفير المستحقات المالية وبالتالي فقد فشلت الجلسة التي وصفت بالحاسمة فشلا ذريعا وتم إلغاء الحصة التدريبية المبرمجة أمس على الساعة الثالثة على الميدان الفرعي وغادر الطاقم الفني النزل وعاد المدرب جلال القادري الى العاصمة وقد تكون القطيعة بينه وبين الشبيبة رغم عدم الاعلان عنها رسميا بعد هذه الجلسة حيث خرج القادري من الجلسة غاضبا مستاء من الوضع الكارثي الذي تردت فيه « الجي اس كا» في غياب الضمانات المالية لخلاص اللاعبين في ظل عزوف رجالات النادي لإنقاذ الجمعية من الوضعية الحرجة التي تردت فيها هذا الموسم.
لا للمسكنات
اللاعبون بدورهم رفضوا رفضا قطعيا العودة إلى التمارين او اي مسكنات اخرى ما لم يقع صرف مستحقاتهم المالية او تقديم ضمانات بنكية شخصية او إدارية ومواعيد مضبوطة للحصول على مستحقاتهم وغادروا النزل في انتظار ايجاد الحلول وحملوا مسؤولية ما يجري للهيئة المديرة علما وان الأحباء أيضا يحملون المسؤولين ما يحدث من مهازل وتقصير في حق الفريق لان الإطار الفني واللاعبين قاموا بالواجب رغم مشاكل واخلالات وانقسامات هيئة حافظ العلاني الغائب الأبرز عن اجتماع امس وكأن ما يجري في الشبيبة لا يعنيه بالمرة.
الاستنجاد بالوالي
الهيئة لم تجد اي حل جذري لمعالجة الإشكال القائم خاصة وانها اصبحت فاقدة للثقة والمصداقية بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين واضطرت بعد الجلسة الفاشلة للاتصال بوالي القيروان بحثا عن حل لهذه المسرحية المهزلة بقيادة مسيرين برتبة ممثلين بصدد قيادة مدرسة عريقة وصرح كبير مثل الشبيبة الى الهاوية..وللحديث بقية.

رضا العلويني
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كرة القدم
أخبار شبيبة القيروان.. اللاعبون يواصلون الإضراب والهيئة تستنجد بالوالي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

أكدت ادارة الشبيبة في اجتماعها بالمدرب جلال القادري وبعض اللاعبين الذين سجلوا حضورهم في النزل في غياب الاغلبية انها فاقدة للحلول وعاجزة على توفير المستحقات المالية وبالتالي فقد فشلت الجلسة التي وصفت بالحاسمة فشلا ذريعا وتم إلغاء الحصة التدريبية المبرمجة أمس على الساعة الثالثة على الميدان الفرعي وغادر الطاقم الفني النزل وعاد المدرب جلال القادري الى العاصمة وقد تكون القطيعة بينه وبين الشبيبة رغم عدم الاعلان عنها رسميا بعد هذه الجلسة حيث خرج القادري من الجلسة غاضبا مستاء من الوضع الكارثي الذي تردت فيه « الجي اس كا» في غياب الضمانات المالية لخلاص اللاعبين في ظل عزوف رجالات النادي لإنقاذ الجمعية من الوضعية الحرجة التي تردت فيها هذا الموسم.
لا للمسكنات
اللاعبون بدورهم رفضوا رفضا قطعيا العودة إلى التمارين او اي مسكنات اخرى ما لم يقع صرف مستحقاتهم المالية او تقديم ضمانات بنكية شخصية او إدارية ومواعيد مضبوطة للحصول على مستحقاتهم وغادروا النزل في انتظار ايجاد الحلول وحملوا مسؤولية ما يجري للهيئة المديرة علما وان الأحباء أيضا يحملون المسؤولين ما يحدث من مهازل وتقصير في حق الفريق لان الإطار الفني واللاعبين قاموا بالواجب رغم مشاكل واخلالات وانقسامات هيئة حافظ العلاني الغائب الأبرز عن اجتماع امس وكأن ما يجري في الشبيبة لا يعنيه بالمرة.
الاستنجاد بالوالي
الهيئة لم تجد اي حل جذري لمعالجة الإشكال القائم خاصة وانها اصبحت فاقدة للثقة والمصداقية بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين واضطرت بعد الجلسة الفاشلة للاتصال بوالي القيروان بحثا عن حل لهذه المسرحية المهزلة بقيادة مسيرين برتبة ممثلين بصدد قيادة مدرسة عريقة وصرح كبير مثل الشبيبة الى الهاوية..وللحديث بقية.

رضا العلويني
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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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