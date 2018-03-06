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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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البطولة العربية .. ساقيـــة الزيت في المجموعـــة الثانية.. ونادي جمال فـي الاولى
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كرة اليد
البطولة العربية .. ساقيـــة الزيت في المجموعـــة الثانية.. ونادي جمال فـي الاولى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

احتضنت مدينة صفاقس امس قرعة البطولة العربية للأندية الفائزة بالكأس التي ينظمها نادي ساقية الزيت من من 15 الى 25 مارس الجاري بمشاركة 12 فريقا في الرجال و5 فرق في السيدات.
وقد اختار الفريق المنظم نادي ساقية الزيت اللعب في المجموعة الثانية فيما سيلعب نادي كرة اليد بجمّال في المجموعة الاولى وقد اسفرت القرعة عن المجموعتين التاليتين:
ذكور :
 المجموعة الاولى
نادي كرة اليد بجمال - الغرافة القطري - الشرطة العراقي - اهلي طرابلس الليبي - عين التوتة الجزائري - مولودية وجدة المغربي
المجموعة الثانية
نادي ساقية الزيت - قطر القطري - اهلي جدة السعودي - اتحاد طرابلس الليبي - ترجي ارزيو الجزائري - اهلي سداب العماني.
وستدور دورة الاناث في شكل بطولة تلعب بين الفرق الخمسة التالية:
الجمعية النسائية بقسنطينة ( الجزائر) - النادي الإفريقي (تونس) - النادي الرياضي القسنطيني (الجزائر) - نادي الأبيار (الجزائر) - الجمعية النسائية بصفاقس (تونس).

منير الزوابي
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البطولة العربية .. ساقيـــة الزيت في المجموعـــة الثانية.. ونادي جمال فـي الاولى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

احتضنت مدينة صفاقس امس قرعة البطولة العربية للأندية الفائزة بالكأس التي ينظمها نادي ساقية الزيت من من 15 الى 25 مارس الجاري بمشاركة 12 فريقا في الرجال و5 فرق في السيدات.
وقد اختار الفريق المنظم نادي ساقية الزيت اللعب في المجموعة الثانية فيما سيلعب نادي كرة اليد بجمّال في المجموعة الاولى وقد اسفرت القرعة عن المجموعتين التاليتين:
ذكور :
 المجموعة الاولى
نادي كرة اليد بجمال - الغرافة القطري - الشرطة العراقي - اهلي طرابلس الليبي - عين التوتة الجزائري - مولودية وجدة المغربي
المجموعة الثانية
نادي ساقية الزيت - قطر القطري - اهلي جدة السعودي - اتحاد طرابلس الليبي - ترجي ارزيو الجزائري - اهلي سداب العماني.
وستدور دورة الاناث في شكل بطولة تلعب بين الفرق الخمسة التالية:
الجمعية النسائية بقسنطينة ( الجزائر) - النادي الإفريقي (تونس) - النادي الرياضي القسنطيني (الجزائر) - نادي الأبيار (الجزائر) - الجمعية النسائية بصفاقس (تونس).

منير الزوابي
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عبد الحميد الرياحي
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