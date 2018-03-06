أخبار الترجي الرياضي .. 11 ساعة في السماء... وعزم على إسعاد الأحباء

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بَعد رِحلة مَكوكية وَصلت البَعثة الترجيّة إلى الأراضي الكينيّة تَمهيدا لمواجهة الغد أمام «غُورماهيا» في إطار ذَهاب الدّور التّمهيدي الثّاني من رابطة الأبطال الافريقيّة.
رِحلة الترجي كانت شاقة حتّى أنّ الجمعيّة بَقيت في الجوّ لمدّة 11 ساعة و10 دقائق. ومن المَعروف أنّ هذه الرّحلة كانت على مَرحلتين حيث حَطّ الفريق الرّحال في «الدّوحة» قبل أن يَطير نحو كينيا ليستعين في مَرحلة مُوالية بالحافلة من أجل بُلوغ مَقر إقامته وقد دامت السّفرة الثّالثة ساعة و15 دقيقة.
اللّقاء في «مَشاكوس»
تَقرّر إجراء لقاء «غُورماهيا» والترجي في مدينة «مشاكوس» بدل أن تُقام في العَاصمة «نيروبي». وتَبعد «مشاكوس» حوالي 65 كيلومترا عن «نَيروبي» الشّاهدة على فَوز «المكشخة» بثلاثة أهداف لهدفين على «غُورماهيا» في نُسخة 2014 من رابطة الأبطال الافريقيّة. هذا وفَسّر الكينيون هذا التّحوير بوجود أشغال في ملعب «نَيروبي». ومن المُلاحظ أن دَرجات الحَرارة في «مشاكوس» أرفع ممّا هي عليه في العاصمة كما أنّ نِسبة الرّطوبة تُقدّر بحوالي 80 بالمائة.
أهميّة العامل البدني
في ظِلّ التّعب الكبير الذي انتاب البعثة الصّفراء والحمراء أمر بن يحيى لاعبيه بالخُلود إلى الرّاحة فور الوصول إلى «مشاكوس» هذا قبل أن يقوم الفريق بحصّة تدريبيّة تَهدف بالأساس إلى إزالة الإرهاق. ويُراهن نادي «باب سويقة» على خِبرته القارية الواسعة للتأقلم مع كلّ العراقيل و»المفاجآت» غير السّارة ليكسب التّحدي في كينيا وَيَرجع بنتيجة ايجابيّة يَضع بها قَدماً في دور المجموعات على أن يَحسم الأمور بصفة رسمية في مباراة الإيّاب في رادس وذلك يوم 17 مارس الجاري.
عموما هناك عزم قوي من الجميع على تحقيق نتيجة ايجابية في كينيا واسعاد أنصار شيخ الاندية التونسية.
المُفاوضات جارية
دَخلت التلفزة الوطنيّة في مُفاوضات ماراطونيّة مع الكينيين من أجل نَقل اللّقاء المُرتقب بين «غُورماهيا» والترجي على أن تكون المُعاملة بالمثل في مباراة الإيّاب في تونس. وقد تَواصلت المُحادثات إلى حدود أمس والأمل كلّه أن تُسفر عن نتيجة ايجابيّة ليتمكّن الجمهور العريض لنادي «باب سويقة» من مُتابعة مُغامرة ناديه على القناة الوطنيّة تَماما كما حَصل في مباراة «نواق الشط».
خِطاب البلي
بَعد أحداث الشّغب التي رافقت لقاء المنستير والترجي أظهر رئيس الاتّحاد أحمد البلي اتّزاناً كبيرا في حَديثه عن نادي «باب سويقة» حيث قال إنّه انتقد أداء مُساعدي الحكم رزق الله لكنّه في المُقابل لا يَسمح لنفسه بالنّيل من استحقاق المُتصدّر وذَهب البلي أبعد من ذلك وأكد أنّ العلاقة بين الجمعيتين وَثيقة وضَاربة في القِدم واستشهد في هذا السّياق بالرئيس التاريخي للترجي الدكتور الشّاذلي زويتن وهو من أبناء عاصمة الرّباط.
فخّ الاستفزازات
واجه سامح الدربالي المتاعب في لقاء المنستير بعد أن دخل في مُناوشات جانبية مع ملتقطي الكرة الذين اتّهموا ظهير الترجي بالإعتداء عليهم بدنيا وهو ما نَفاه ابن جلمة الذي سارع بتقديم اعتذاراته وأهدى علاوة على ذلك «مُتهميه» كرة تأكيدا على حسن نواياه ومن أجل انهاء اللّغط الكبير الذي رافق هذه الحادثة التي لم تُكشف فيها للأمانة هُويّة «الظّالم» و»المَظلوم». وتُشير المعلومات التي بحوزتنا الى أنّ التقارير التي وصلت إلى الإدارة الوطنية للتّحكيم ومكتب الرابطة لم تتضمّن (مَبدئيا) أيّة إدانة لمدافع الترجي وهو ما يعني أنّه قد يَتجاوز هذه «الوَرطة» بسلام ومن المؤكد أن «نَجاته» هذه المرّة من فخّ الاستفزازات سَتجعله يُعيد النّظر في عدة أشياء تَجنّبا لكلّ السيناريوهات السيئة كما حدث في فترة سابقة عندما تعرّض إلى العقوبة بست مقابلات نتيجة ذلك التصرّف المَجاني في قابس. ومن المعلوم أن المُتضرّر الأكبر من العُقوبات هو الجمعيّة التي تُراهن في رحلة كينيا على خِبرة الدّربالي ومجهودات بقيّة زملائه وهم على التوالي: بن شريفيّة والجمل والقروي والذوّادي وشمّام والرّبيع والمسكيني وبن محمّد و»كوليبالي» و»كوم» ومنصر وبقير وبن حتيرة وبن صغير والبدري والبلايلي والخنيسي والجويني والرّجايبي والماجري.
بَعد رِحلة مَكوكية وَصلت البَعثة الترجيّة إلى الأراضي الكينيّة تَمهيدا لمواجهة الغد أمام «غُورماهيا» في إطار ذَهاب الدّور التّمهيدي الثّاني من رابطة الأبطال الافريقيّة.
رِحلة الترجي كانت شاقة حتّى أنّ الجمعيّة بَقيت في الجوّ لمدّة 11 ساعة و10 دقائق. ومن المَعروف أنّ هذه الرّحلة كانت على مَرحلتين حيث حَطّ الفريق الرّحال في «الدّوحة» قبل أن يَطير نحو كينيا ليستعين في مَرحلة مُوالية بالحافلة من أجل بُلوغ مَقر إقامته وقد دامت السّفرة الثّالثة ساعة و15 دقيقة.
اللّقاء في «مَشاكوس»
تَقرّر إجراء لقاء «غُورماهيا» والترجي في مدينة «مشاكوس» بدل أن تُقام في العَاصمة «نيروبي». وتَبعد «مشاكوس» حوالي 65 كيلومترا عن «نَيروبي» الشّاهدة على فَوز «المكشخة» بثلاثة أهداف لهدفين على «غُورماهيا» في نُسخة 2014 من رابطة الأبطال الافريقيّة. هذا وفَسّر الكينيون هذا التّحوير بوجود أشغال في ملعب «نَيروبي». ومن المُلاحظ أن دَرجات الحَرارة في «مشاكوس» أرفع ممّا هي عليه في العاصمة كما أنّ نِسبة الرّطوبة تُقدّر بحوالي 80 بالمائة.
أهميّة العامل البدني
في ظِلّ التّعب الكبير الذي انتاب البعثة الصّفراء والحمراء أمر بن يحيى لاعبيه بالخُلود إلى الرّاحة فور الوصول إلى «مشاكوس» هذا قبل أن يقوم الفريق بحصّة تدريبيّة تَهدف بالأساس إلى إزالة الإرهاق. ويُراهن نادي «باب سويقة» على خِبرته القارية الواسعة للتأقلم مع كلّ العراقيل و»المفاجآت» غير السّارة ليكسب التّحدي في كينيا وَيَرجع بنتيجة ايجابيّة يَضع بها قَدماً في دور المجموعات على أن يَحسم الأمور بصفة رسمية في مباراة الإيّاب في رادس وذلك يوم 17 مارس الجاري.
عموما هناك عزم قوي من الجميع على تحقيق نتيجة ايجابية في كينيا واسعاد أنصار شيخ الاندية التونسية.
المُفاوضات جارية
دَخلت التلفزة الوطنيّة في مُفاوضات ماراطونيّة مع الكينيين من أجل نَقل اللّقاء المُرتقب بين «غُورماهيا» والترجي على أن تكون المُعاملة بالمثل في مباراة الإيّاب في تونس. وقد تَواصلت المُحادثات إلى حدود أمس والأمل كلّه أن تُسفر عن نتيجة ايجابيّة ليتمكّن الجمهور العريض لنادي «باب سويقة» من مُتابعة مُغامرة ناديه على القناة الوطنيّة تَماما كما حَصل في مباراة «نواق الشط».
خِطاب البلي
بَعد أحداث الشّغب التي رافقت لقاء المنستير والترجي أظهر رئيس الاتّحاد أحمد البلي اتّزاناً كبيرا في حَديثه عن نادي «باب سويقة» حيث قال إنّه انتقد أداء مُساعدي الحكم رزق الله لكنّه في المُقابل لا يَسمح لنفسه بالنّيل من استحقاق المُتصدّر وذَهب البلي أبعد من ذلك وأكد أنّ العلاقة بين الجمعيتين وَثيقة وضَاربة في القِدم واستشهد في هذا السّياق بالرئيس التاريخي للترجي الدكتور الشّاذلي زويتن وهو من أبناء عاصمة الرّباط.
فخّ الاستفزازات
واجه سامح الدربالي المتاعب في لقاء المنستير بعد أن دخل في مُناوشات جانبية مع ملتقطي الكرة الذين اتّهموا ظهير الترجي بالإعتداء عليهم بدنيا وهو ما نَفاه ابن جلمة الذي سارع بتقديم اعتذاراته وأهدى علاوة على ذلك «مُتهميه» كرة تأكيدا على حسن نواياه ومن أجل انهاء اللّغط الكبير الذي رافق هذه الحادثة التي لم تُكشف فيها للأمانة هُويّة «الظّالم» و»المَظلوم». وتُشير المعلومات التي بحوزتنا الى أنّ التقارير التي وصلت إلى الإدارة الوطنية للتّحكيم ومكتب الرابطة لم تتضمّن (مَبدئيا) أيّة إدانة لمدافع الترجي وهو ما يعني أنّه قد يَتجاوز هذه «الوَرطة» بسلام ومن المؤكد أن «نَجاته» هذه المرّة من فخّ الاستفزازات سَتجعله يُعيد النّظر في عدة أشياء تَجنّبا لكلّ السيناريوهات السيئة كما حدث في فترة سابقة عندما تعرّض إلى العقوبة بست مقابلات نتيجة ذلك التصرّف المَجاني في قابس. ومن المعلوم أن المُتضرّر الأكبر من العُقوبات هو الجمعيّة التي تُراهن في رحلة كينيا على خِبرة الدّربالي ومجهودات بقيّة زملائه وهم على التوالي: بن شريفيّة والجمل والقروي والذوّادي وشمّام والرّبيع والمسكيني وبن محمّد و»كوليبالي» و»كوم» ومنصر وبقير وبن حتيرة وبن صغير والبدري والبلايلي والخنيسي والجويني والرّجايبي والماجري.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018