أخبار الترجي الرياضي .. 11 ساعة في السماء... وعزم على إسعاد الأحباء

بَعد رِحلة مَكوكية وَصلت البَعثة الترجيّة إلى الأراضي الكينيّة تَمهيدا لمواجهة الغد أمام «غُورماهيا» في إطار ذَهاب الدّور التّمهيدي الثّاني من رابطة الأبطال الافريقيّة.

رِحلة الترجي كانت شاقة حتّى أنّ الجمعيّة بَقيت في الجوّ لمدّة 11 ساعة و10 دقائق. ومن المَعروف أنّ هذه الرّحلة كانت على مَرحلتين حيث حَطّ الفريق الرّحال في «الدّوحة» قبل أن يَطير نحو كينيا ليستعين في مَرحلة مُوالية بالحافلة من أجل بُلوغ مَقر إقامته وقد دامت السّفرة الثّالثة ساعة و15 دقيقة.

اللّقاء في «مَشاكوس»

تَقرّر إجراء لقاء «غُورماهيا» والترجي في مدينة «مشاكوس» بدل أن تُقام في العَاصمة «نيروبي». وتَبعد «مشاكوس» حوالي 65 كيلومترا عن «نَيروبي» الشّاهدة على فَوز «المكشخة» بثلاثة أهداف لهدفين على «غُورماهيا» في نُسخة 2014 من رابطة الأبطال الافريقيّة. هذا وفَسّر الكينيون هذا التّحوير بوجود أشغال في ملعب «نَيروبي». ومن المُلاحظ أن دَرجات الحَرارة في «مشاكوس» أرفع ممّا هي عليه في العاصمة كما أنّ نِسبة الرّطوبة تُقدّر بحوالي 80 بالمائة.

أهميّة العامل البدني

في ظِلّ التّعب الكبير الذي انتاب البعثة الصّفراء والحمراء أمر بن يحيى لاعبيه بالخُلود إلى الرّاحة فور الوصول إلى «مشاكوس» هذا قبل أن يقوم الفريق بحصّة تدريبيّة تَهدف بالأساس إلى إزالة الإرهاق. ويُراهن نادي «باب سويقة» على خِبرته القارية الواسعة للتأقلم مع كلّ العراقيل و»المفاجآت» غير السّارة ليكسب التّحدي في كينيا وَيَرجع بنتيجة ايجابيّة يَضع بها قَدماً في دور المجموعات على أن يَحسم الأمور بصفة رسمية في مباراة الإيّاب في رادس وذلك يوم 17 مارس الجاري.

عموما هناك عزم قوي من الجميع على تحقيق نتيجة ايجابية في كينيا واسعاد أنصار شيخ الاندية التونسية.

المُفاوضات جارية

دَخلت التلفزة الوطنيّة في مُفاوضات ماراطونيّة مع الكينيين من أجل نَقل اللّقاء المُرتقب بين «غُورماهيا» والترجي على أن تكون المُعاملة بالمثل في مباراة الإيّاب في تونس. وقد تَواصلت المُحادثات إلى حدود أمس والأمل كلّه أن تُسفر عن نتيجة ايجابيّة ليتمكّن الجمهور العريض لنادي «باب سويقة» من مُتابعة مُغامرة ناديه على القناة الوطنيّة تَماما كما حَصل في مباراة «نواق الشط».

خِطاب البلي

بَعد أحداث الشّغب التي رافقت لقاء المنستير والترجي أظهر رئيس الاتّحاد أحمد البلي اتّزاناً كبيرا في حَديثه عن نادي «باب سويقة» حيث قال إنّه انتقد أداء مُساعدي الحكم رزق الله لكنّه في المُقابل لا يَسمح لنفسه بالنّيل من استحقاق المُتصدّر وذَهب البلي أبعد من ذلك وأكد أنّ العلاقة بين الجمعيتين وَثيقة وضَاربة في القِدم واستشهد في هذا السّياق بالرئيس التاريخي للترجي الدكتور الشّاذلي زويتن وهو من أبناء عاصمة الرّباط.

فخّ الاستفزازات

واجه سامح الدربالي المتاعب في لقاء المنستير بعد أن دخل في مُناوشات جانبية مع ملتقطي الكرة الذين اتّهموا ظهير الترجي بالإعتداء عليهم بدنيا وهو ما نَفاه ابن جلمة الذي سارع بتقديم اعتذاراته وأهدى علاوة على ذلك «مُتهميه» كرة تأكيدا على حسن نواياه ومن أجل انهاء اللّغط الكبير الذي رافق هذه الحادثة التي لم تُكشف فيها للأمانة هُويّة «الظّالم» و»المَظلوم». وتُشير المعلومات التي بحوزتنا الى أنّ التقارير التي وصلت إلى الإدارة الوطنية للتّحكيم ومكتب الرابطة لم تتضمّن (مَبدئيا) أيّة إدانة لمدافع الترجي وهو ما يعني أنّه قد يَتجاوز هذه «الوَرطة» بسلام ومن المؤكد أن «نَجاته» هذه المرّة من فخّ الاستفزازات سَتجعله يُعيد النّظر في عدة أشياء تَجنّبا لكلّ السيناريوهات السيئة كما حدث في فترة سابقة عندما تعرّض إلى العقوبة بست مقابلات نتيجة ذلك التصرّف المَجاني في قابس. ومن المعلوم أن المُتضرّر الأكبر من العُقوبات هو الجمعيّة التي تُراهن في رحلة كينيا على خِبرة الدّربالي ومجهودات بقيّة زملائه وهم على التوالي: بن شريفيّة والجمل والقروي والذوّادي وشمّام والرّبيع والمسكيني وبن محمّد و»كوليبالي» و»كوم» ومنصر وبقير وبن حتيرة وبن صغير والبدري والبلايلي والخنيسي والجويني والرّجايبي والماجري.





سامي حمّاني