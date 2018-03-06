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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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أخبار النادي الصفاقسي.. برنامج ثري بمناسبة الاحتفالات بالتسعينية و«سوسيوس» تعقد جلستها العامة
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. برنامج ثري بمناسبة الاحتفالات بالتسعينية و«سوسيوس» تعقد جلستها العامة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

استعدادا لاحتفالات النادي الصفاقسي بالسبعينية اعد النادي الصفاقسي برنامجا ثريا ومتنوعا ينطلق قبل المباراة الاستعراضية التي سيكون فيها المنتخب الفرنسي لسنة 98 طرفا وستسبق المباراة عروضا احتفالية بمناسبة الحدث وخلافا لما يشيع من كون المباراة ستدور في سوسة او في رادس فقد اكد لنا أحد اعضاء لجنة التنظيم ان مباراة قدماء لاعبي النادي ومنتخب فرنسا لستة 1998 سيحتضنها ملعب الطيب المهيري بصفاقس يوم 17 مارس ابتداء من الساعة 19 و30 دقيقة وان اسعار الدخول لم يتم ضبطها لحد الآن كما ان الاشتراكات غير صالحة للدخول .
«سوسيوس» والجلسة الانتخابية
ستعقد شبكة «سوسيوس» جلستها العامة الانتخابية للموسمين الرياضيين 2018-2020 يوم 24 مارس الجاري بقاعة الافراح البلدية ابتداء من الساعة 15 و30 دقيقة لتعويض 4 اعضاء انتهت مدتهم النيابية وهم محمد علي الحمامي وسامي المزغني وسامي بن عياد وعمر شقرون وذلك تطبيقا للقانون الداخلي لهذا الهيكل وسيتم غلق باب الترشحات للأعضاء الاربعة الجدد يوم 17 من هذا الشهر.
لماذا فرّطوا في الغيداوي؟
لا فائدة في الحديث عن اللاعبين الذين فرط فيهم النادي الصفاقسي في السنوات الاخيرة لأسباب غامضة وقد تكون بنوايا غير بريئة على غرار رفيق كابو (المنستير) والخفيفي (النادي الافريقي) واخيرا حسام الحباسي واسامة العمدوني (بنزرت).
لكن اخر ضحايا سوء التقدير نجد الظهير الايسر مهدي الغيداوي الذي تم التفريط فيه نهائيا الى قوافل قفصة . هذا اللاعب انبهر به الجمهور الذي تابع يوم الجمعة الماضي لقاء الرالوي وقفصة وبالرغم من الفترة القصيرة التي لعبها فقد برهن انه لاعب من الطراز الرفيع وان التفريط فيه هفوة لا تغتفر شأنه شأن اللاعب عمر الهوش الذي انضم للملعب التونسي ويبقى السؤال المطروح من المسؤول في النادي الصفاقسي على تقييم أداء اللاعبين والحكم عليهم؟

نورالدين البكوش
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. برنامج ثري بمناسبة الاحتفالات بالتسعينية و«سوسيوس» تعقد جلستها العامة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

استعدادا لاحتفالات النادي الصفاقسي بالسبعينية اعد النادي الصفاقسي برنامجا ثريا ومتنوعا ينطلق قبل المباراة الاستعراضية التي سيكون فيها المنتخب الفرنسي لسنة 98 طرفا وستسبق المباراة عروضا احتفالية بمناسبة الحدث وخلافا لما يشيع من كون المباراة ستدور في سوسة او في رادس فقد اكد لنا أحد اعضاء لجنة التنظيم ان مباراة قدماء لاعبي النادي ومنتخب فرنسا لستة 1998 سيحتضنها ملعب الطيب المهيري بصفاقس يوم 17 مارس ابتداء من الساعة 19 و30 دقيقة وان اسعار الدخول لم يتم ضبطها لحد الآن كما ان الاشتراكات غير صالحة للدخول .
«سوسيوس» والجلسة الانتخابية
ستعقد شبكة «سوسيوس» جلستها العامة الانتخابية للموسمين الرياضيين 2018-2020 يوم 24 مارس الجاري بقاعة الافراح البلدية ابتداء من الساعة 15 و30 دقيقة لتعويض 4 اعضاء انتهت مدتهم النيابية وهم محمد علي الحمامي وسامي المزغني وسامي بن عياد وعمر شقرون وذلك تطبيقا للقانون الداخلي لهذا الهيكل وسيتم غلق باب الترشحات للأعضاء الاربعة الجدد يوم 17 من هذا الشهر.
لماذا فرّطوا في الغيداوي؟
لا فائدة في الحديث عن اللاعبين الذين فرط فيهم النادي الصفاقسي في السنوات الاخيرة لأسباب غامضة وقد تكون بنوايا غير بريئة على غرار رفيق كابو (المنستير) والخفيفي (النادي الافريقي) واخيرا حسام الحباسي واسامة العمدوني (بنزرت).
لكن اخر ضحايا سوء التقدير نجد الظهير الايسر مهدي الغيداوي الذي تم التفريط فيه نهائيا الى قوافل قفصة . هذا اللاعب انبهر به الجمهور الذي تابع يوم الجمعة الماضي لقاء الرالوي وقفصة وبالرغم من الفترة القصيرة التي لعبها فقد برهن انه لاعب من الطراز الرفيع وان التفريط فيه هفوة لا تغتفر شأنه شأن اللاعب عمر الهوش الذي انضم للملعب التونسي ويبقى السؤال المطروح من المسؤول في النادي الصفاقسي على تقييم أداء اللاعبين والحكم عليهم؟

نورالدين البكوش
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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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