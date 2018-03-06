أخبار النادي الصفاقسي.. برنامج ثري بمناسبة الاحتفالات بالتسعينية و«سوسيوس» تعقد جلستها العامة

-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
استعدادا لاحتفالات النادي الصفاقسي بالسبعينية اعد النادي الصفاقسي برنامجا ثريا ومتنوعا ينطلق قبل المباراة الاستعراضية التي سيكون فيها المنتخب الفرنسي لسنة 98 طرفا وستسبق المباراة عروضا احتفالية بمناسبة الحدث وخلافا لما يشيع من كون المباراة ستدور في سوسة او في رادس فقد اكد لنا أحد اعضاء لجنة التنظيم ان مباراة قدماء لاعبي النادي ومنتخب فرنسا لستة 1998 سيحتضنها ملعب الطيب المهيري بصفاقس يوم 17 مارس ابتداء من الساعة 19 و30 دقيقة وان اسعار الدخول لم يتم ضبطها لحد الآن كما ان الاشتراكات غير صالحة للدخول .
«سوسيوس» والجلسة الانتخابية
ستعقد شبكة «سوسيوس» جلستها العامة الانتخابية للموسمين الرياضيين 2018-2020 يوم 24 مارس الجاري بقاعة الافراح البلدية ابتداء من الساعة 15 و30 دقيقة لتعويض 4 اعضاء انتهت مدتهم النيابية وهم محمد علي الحمامي وسامي المزغني وسامي بن عياد وعمر شقرون وذلك تطبيقا للقانون الداخلي لهذا الهيكل وسيتم غلق باب الترشحات للأعضاء الاربعة الجدد يوم 17 من هذا الشهر.
لماذا فرّطوا في الغيداوي؟
لا فائدة في الحديث عن اللاعبين الذين فرط فيهم النادي الصفاقسي في السنوات الاخيرة لأسباب غامضة وقد تكون بنوايا غير بريئة على غرار رفيق كابو (المنستير) والخفيفي (النادي الافريقي) واخيرا حسام الحباسي واسامة العمدوني (بنزرت).
لكن اخر ضحايا سوء التقدير نجد الظهير الايسر مهدي الغيداوي الذي تم التفريط فيه نهائيا الى قوافل قفصة . هذا اللاعب انبهر به الجمهور الذي تابع يوم الجمعة الماضي لقاء الرالوي وقفصة وبالرغم من الفترة القصيرة التي لعبها فقد برهن انه لاعب من الطراز الرفيع وان التفريط فيه هفوة لا تغتفر شأنه شأن اللاعب عمر الهوش الذي انضم للملعب التونسي ويبقى السؤال المطروح من المسؤول في النادي الصفاقسي على تقييم أداء اللاعبين والحكم عليهم؟
استعدادا لاحتفالات النادي الصفاقسي بالسبعينية اعد النادي الصفاقسي برنامجا ثريا ومتنوعا ينطلق قبل المباراة الاستعراضية التي سيكون فيها المنتخب الفرنسي لسنة 98 طرفا وستسبق المباراة عروضا احتفالية بمناسبة الحدث وخلافا لما يشيع من كون المباراة ستدور في سوسة او في رادس فقد اكد لنا أحد اعضاء لجنة التنظيم ان مباراة قدماء لاعبي النادي ومنتخب فرنسا لستة 1998 سيحتضنها ملعب الطيب المهيري بصفاقس يوم 17 مارس ابتداء من الساعة 19 و30 دقيقة وان اسعار الدخول لم يتم ضبطها لحد الآن كما ان الاشتراكات غير صالحة للدخول .
«سوسيوس» والجلسة الانتخابية
ستعقد شبكة «سوسيوس» جلستها العامة الانتخابية للموسمين الرياضيين 2018-2020 يوم 24 مارس الجاري بقاعة الافراح البلدية ابتداء من الساعة 15 و30 دقيقة لتعويض 4 اعضاء انتهت مدتهم النيابية وهم محمد علي الحمامي وسامي المزغني وسامي بن عياد وعمر شقرون وذلك تطبيقا للقانون الداخلي لهذا الهيكل وسيتم غلق باب الترشحات للأعضاء الاربعة الجدد يوم 17 من هذا الشهر.
لماذا فرّطوا في الغيداوي؟
لا فائدة في الحديث عن اللاعبين الذين فرط فيهم النادي الصفاقسي في السنوات الاخيرة لأسباب غامضة وقد تكون بنوايا غير بريئة على غرار رفيق كابو (المنستير) والخفيفي (النادي الافريقي) واخيرا حسام الحباسي واسامة العمدوني (بنزرت).
لكن اخر ضحايا سوء التقدير نجد الظهير الايسر مهدي الغيداوي الذي تم التفريط فيه نهائيا الى قوافل قفصة . هذا اللاعب انبهر به الجمهور الذي تابع يوم الجمعة الماضي لقاء الرالوي وقفصة وبالرغم من الفترة القصيرة التي لعبها فقد برهن انه لاعب من الطراز الرفيع وان التفريط فيه هفوة لا تغتفر شأنه شأن اللاعب عمر الهوش الذي انضم للملعب التونسي ويبقى السؤال المطروح من المسؤول في النادي الصفاقسي على تقييم أداء اللاعبين والحكم عليهم؟
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018