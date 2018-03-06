أخبار الملعب القـــــابسي.. تعزيزات... وضربة موجعة من لجنة النزاعات

بعد الفوز الثمين ضد النادي البنزرتي والذي تنفس به الملعب القابسي الصعداء خاصة وأن اخر فوز للفريق يعود إلى مباراة الذهاب ضد اتحاد بن قردان وعقب راحة بثلاثة أيام يعود اليوم زملاء محمد امين النفزي الى اجواء التحضيرات استعدادا للقاء الهام هذا الاحد ضد اتحاد بن قردان وستكون هذه المواجهة هامة للستيدة من أجل تأكيد الانتصار ضد البنزرتي وحسم مسألة البقاء.

عودة الغرسلاوي

عاني الاطار الفني في لقاء النادي البنزرتي من ضعف الرصيد البشري في ظل العقوبات التأديبية والاصابات لكن في لقاء بن قردان سيشهد الفريق عودة خالد الغرسلاوي وهو ما سيوفر حلولا إضافية المدرب محمد الكوكي.

ضربة موجعة

تلقت هيئة الستيدة ضربة موجعة اخرى من لجنة النزاعات بالجامعة التونسية لكرة القدم في اجتماعها الأخير وذلك بإلزام الملعب القابسي بدفع مبلغ 290 الف دينار موزعة كالتالي :

أحكام لفائدة المدرب السابق مراد العقبي بـ112 ألف دينار بعنوان 96 الف دينار أجور متخلدة بذمة الهيئة و16 الف دينار منحة الراحة السنوية.

أحكام لفائدة المدرب السابق لسعد الدريدي بـ150 الف دينار بعنوان 90 الف دينار أجور متخلدة و15 ألف دينار منحة الراحة السنوية مع غرامة فسخ العقد من جانب واحد بـ 45 الف دينار.

أحكام لفائدة مدرب الحراس السابق فاتح اللطيفي بـ 26 ألف دينا .





الطاهر الحمروني