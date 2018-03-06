أخبار الملعب القـــــابسي.. تعزيزات... وضربة موجعة من لجنة النزاعات

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بعد الفوز الثمين ضد النادي البنزرتي والذي تنفس به الملعب القابسي الصعداء خاصة وأن اخر فوز للفريق يعود إلى مباراة الذهاب ضد اتحاد بن قردان وعقب راحة بثلاثة أيام يعود اليوم زملاء محمد امين النفزي الى اجواء التحضيرات استعدادا للقاء الهام هذا الاحد ضد اتحاد بن قردان وستكون هذه المواجهة هامة للستيدة من أجل تأكيد الانتصار ضد البنزرتي وحسم مسألة البقاء.
عودة الغرسلاوي
عاني الاطار الفني في لقاء النادي البنزرتي من ضعف الرصيد البشري في ظل العقوبات التأديبية والاصابات لكن في لقاء بن قردان سيشهد الفريق عودة خالد الغرسلاوي وهو ما سيوفر حلولا إضافية المدرب محمد الكوكي.
ضربة موجعة
تلقت هيئة الستيدة ضربة موجعة اخرى من لجنة النزاعات بالجامعة التونسية لكرة القدم في اجتماعها الأخير وذلك بإلزام الملعب القابسي بدفع مبلغ 290 الف دينار موزعة كالتالي :
أحكام لفائدة المدرب السابق مراد العقبي بـ112 ألف دينار بعنوان 96 الف دينار أجور متخلدة بذمة الهيئة و16 الف دينار منحة الراحة السنوية.
أحكام لفائدة المدرب السابق لسعد الدريدي بـ150 الف دينار بعنوان 90 الف دينار أجور متخلدة و15 ألف دينار منحة الراحة السنوية مع غرامة فسخ العقد من جانب واحد بـ 45 الف دينار.
أحكام لفائدة مدرب الحراس السابق فاتح اللطيفي بـ 26 ألف دينا .
بعد الفوز الثمين ضد النادي البنزرتي والذي تنفس به الملعب القابسي الصعداء خاصة وأن اخر فوز للفريق يعود إلى مباراة الذهاب ضد اتحاد بن قردان وعقب راحة بثلاثة أيام يعود اليوم زملاء محمد امين النفزي الى اجواء التحضيرات استعدادا للقاء الهام هذا الاحد ضد اتحاد بن قردان وستكون هذه المواجهة هامة للستيدة من أجل تأكيد الانتصار ضد البنزرتي وحسم مسألة البقاء.
عودة الغرسلاوي
عاني الاطار الفني في لقاء النادي البنزرتي من ضعف الرصيد البشري في ظل العقوبات التأديبية والاصابات لكن في لقاء بن قردان سيشهد الفريق عودة خالد الغرسلاوي وهو ما سيوفر حلولا إضافية المدرب محمد الكوكي.
ضربة موجعة
تلقت هيئة الستيدة ضربة موجعة اخرى من لجنة النزاعات بالجامعة التونسية لكرة القدم في اجتماعها الأخير وذلك بإلزام الملعب القابسي بدفع مبلغ 290 الف دينار موزعة كالتالي :
أحكام لفائدة المدرب السابق مراد العقبي بـ112 ألف دينار بعنوان 96 الف دينار أجور متخلدة بذمة الهيئة و16 الف دينار منحة الراحة السنوية.
أحكام لفائدة المدرب السابق لسعد الدريدي بـ150 الف دينار بعنوان 90 الف دينار أجور متخلدة و15 ألف دينار منحة الراحة السنوية مع غرامة فسخ العقد من جانب واحد بـ 45 الف دينار.
أحكام لفائدة مدرب الحراس السابق فاتح اللطيفي بـ 26 ألف دينا .
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018