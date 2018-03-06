أخبار النادي الافريقي.. أموال الزمزمي تحدّد موعد التجديد لخليل والشرفي

سافر النادي الإفريقي صباح أمس باتجاه المغرب أين سيخوض اليوم مباراة ذهاب الدور السادس عشر لكأس الاتحاد الإفريقي «كاف» أمام مضيفه نهضة بركان.

الفريق المغربي يحتل المركز السابع في الترتيب بفارق 9 نقاط عن المتصدر اتحاد طنجة قبل 11 جولة من النهاية وهو يعد من بين الأندية القوية رغم أنه ليس من كبار القوم في المغرب.

ويعيش نهضة بركان ضغطا كبيرا من المباريات ناهيك أنه خاض 4 مباريات بين 21 فيفري والسبت 3 مارس من بينها مواجهة «مبور» السنغالي في السنغال خلال إياب الدور التمهيدي أي أنه منهك بدنيا على خلاف الأحمر والأبيض الذي أجرى لقاءاته في نسق محترم.

معاينة بالفيديو

قبل السفر إلى المغرب تحصل الإطار الفني للنادي الإفريقي عن آخر التسجيلات تسجيل لآخر ثلاث مباريات أجراها فريق نهضة بركان حيث قام الفني الفرنسي ومعاونوه بتفكيك نقاط قوة وضعف المنافس من أجل الاستعداد للاجتماع الفني مع اللاعبين والذي دار مساء أمس.

ومن حسن حظ الأفارقة أنهم تمكنوا من الحصول على التسجيلات للتعرف على إمكانيات نهضة بركان والذي تخلّى عن بعض لاعبيه المهمين في آخر مواجهة خاضها بالبطولة المغربية والتي انتصر فيها بصعوبة على ضيفه أمام شباب أطلس خنيفرة.

مارشان والمنافس

في دردشة جمعتنا بالفني الفرنسي برتران مارشان الذي سبق أن درب هذا الفريق قبل أشهر قال لـ»الشروق» إنه يعرف جيدا المجموعة الحالية مشيرا في السياق ذاته إلى أنه يصنف نهضة بركان ضمن أفضل ثلاثة فرق في الدوري المغربي.

مارشان أشاد خاصة باللاعبين الأجانب الذين يضمهم نهضة بركان بالإضافة إلى المهاجم الأول للفريق أيوب الكعبي الذي كان واحدا من أبرز اكتشافات كأس أمم إفريقيا للمحليين الأخيرة.

وعن المباراة قال الفني الفرنسي أنها لن تكون سهلة مشددا على أن لاعبيه يجب أن يخوضوا مباراتهم بجدية وتركيز عال لتحقيق نتيجة إيجابية في الحوار الأول.

مارشان منحاز لتقا

يفترض أن يكون أفضل لاعب في صفوف النادي الإفريقي خلال شهر فيفري (باختيار الجمهور) سيف تقا أساسيّا في محور الدفاع ليستعيد مكانه من جديد في تشكيلة الفريق بعد أن تخلف عن مواجهة ترجي جرجيس الأخيرة لدواع صحيّة.

تقا لا يزال يعاني من بعض الأوجاع على مستوى القفص الصدري ولكن مارشان يصرّ على التعويل عليه خصوصا مع نقص جاهزية الغاني نيكولاس أوبوكو.

حصة يوم أمس المسائية يفترض أن تكون قد حددت خيارات الفني الفرنسي وفي صورة تجاوز تقا لأوجاعه فإنه سيكون أساسيا ولكن إن لم يتمكن من ذلك فإن أوبوكو هو الذي سيبدأ اللقاء.

مارشان ضد التغيير

لن يغيّر برتران مارشان خياراته التكتيكية أو البشرية لمباراة اليوم حيث سيواصل الفريق اعتماد خطة 4ـ1ـ4ـ1 مع عودة التيجاني بلعيد إلى التشكيلة الأساسية على حساب زهير الذوادي أحد نجوم مباراة العكارة الأخيرة.

وباستثناء تركيبة الخط الخلفي الذي لم تحسم قبل السفر إلى المغرب بانتظار تحسن حالة سيف تقا فإن الإفريقي سيحافظ على نفس الخيارات لتكون التشكيلة الأساسية كالآتي:

عاطف الدخيلي – سيف تقا (نيكولاس أوبوكو) – فخر الدين الجزيري – حمزة العقربي – علي العابدي – أحمد خليل – غازي العيادي – وسام يحيى – التيجاني بلعيد – بلال الخفيفي وصابر خليفة.

أموال الزمزمي

لا يزال النادي الإفريقي بانتظار وصول عائدات صفقة التفريط في متوسط الميدان الشاب معتز الزمزمي إلى نادي سترازبورغ الفرنسي والمقدرة بـ200 ألف يورو (حوالي 600 ألف دينار) حيث لم يصل التحويل بعد إلى حسابات الفريق.

وتعوّل الهيئة التسييرية على وصول هذه الأموال من أجل تجديد التعاقد خاصة مع الثنائي أحمد خليل وسيف الدين الشرفي.. وبخلاف ما يروّج فإن خليل أبدى موافقته المبدئية للبقاء وهو راغب في ذلك فعليا وإلا لكان لجأ إلى لجنة النزاعات مطالبا بمستحقاته المقدرة بـ250 ألف دينار كما فعل غيره ولكن ذلك كان رسالة منه عن رغبته الجادة في الاستمرار وهو ما تعاملت معه الهيئة التسييرية بتقدير بالغ ما جعلها تعترف له بمستحقاته أثناء عملية التفاوض ليبقى الإمضاء فقط رهينا بوصول الأموال.





محمد عبدلي